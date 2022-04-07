Уголь с юанем братья навек

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Китай начал оплачивать российский уголь в юанях. Российские нефтяники, золотодобытчики и производители железной руды уже используют торговлю в юанях и готовы ее расширять. Эксперты согласны, что использование альтернативных валют будет расти. Однако проблемой может стать вывод выручки из Китая из-за валютного контроля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Китайские компании в марте оплатили российский уголь юанями, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные китайской Fenwei Energy Information. Это первые поставки сырья, оплаченные в юанях, с момента ввода западных санкций в отношении России и отключения России от международной системы расчетов, отмечают трейдеры.

Российские экспортеры нефти, по данным Bloomberg, также предоставили китайским компаниям возможность оплаты поставок в юанях. Первые партии нефти сорта ESPO, приобретенные за юани, будут поставлены в Китай в мае, а уголь поступит в апреле. Российские угольные компании отказались комментировать вопрос “Ъ” об использовании юаня. По сведениям источников “Ъ”, партии угля, оплаченные юанями, были небольшими.

Российские экспортеры готовы использовать юань в торговле с Китаем. Золотодобывающая компания Polymetal экспортирует в Китай концентрат. Представитель компании заявил “Ъ”, что китайская нацвалюта была опробована в расчетах еще в 2015 году. Это была одна из мер противодействия возможным санкциям. «В настоящее время опцией не пользуемся, но готовы вернуться к ней в любой момент»,— добавил он. «Пока не используем юань, но юаневые счета открыты уже довольно давно»,— рассказал “Ъ” гендиректор железорудной компании IRC Юрий Макаров. Китайский рынок является основным для компании, чьи активы расположены на Дальнем Востоке.

По словам источника “Ъ” в нефтяной отрасли, «Роснефть» уже давно прорабатывает вопрос торговли в юанях. В 2014–2015 годах она обсуждала это с китайскими нефтекомпаниями на фоне введения санкций США и ЕС. Для санкционных стран переход с доллара на юани — стандартная практика, напоминает собеседник “Ъ”, так, переход на нее в нынешних условиях страхует российские компании от заморозки счетов. Иран торгует нефтью в юанях с Китаем с 2012 года, отмечает собеседник “Ъ”, Saudi Aramco также обсуждает такую возможность.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в 2019 году оценивал долю мировых расчетов за нефть в долларах в 90%, а в юанях до 5%, и ожидал в связи с ростом китайской экономики существенное увеличение доли китайской валюты. «В условиях, когда США манипулируют процентными ставками и злоупотребляют положением в мировой экономике, необходимо еще раз задаться вопросом, должен ли доллар быть мировой резервной и торговой валютой? — говорил он.— Можно ли в нынешних условиях полагаться на США как на источник стабильности мировой экономики и энергетики? Вопрос риторический». Но, по мнению источника “Ъ”, в расчетах за нефть важна диверсификация, в том числе для минимизации санкционных рисков. Так, РФ обсуждает с индийскими компаниями расчеты в рублях и рупиях.

Расчеты за нефть, как и за любой товар, возможны в любой валюте, но за счет трансакционных издержек итоговая цена будет ниже, чем в случае продажи за доллары, отмечает Антон Усов из КПМГ.

Однако, полагает он, с учетом значительных рисков блокировки расчетов в долларах и евро этот шаг для РФ весьма актуален. Вице-премьер Александр Новак сообщил 7 апреля, что Минфин и ЦБ работают над режимом расчетов за энергоресурсы в юанях, подтвердив, что «такие сделки уже есть».

Вывод выручки из Китая может стать проблемой для российских экспортеров. «Российские экспортеры ресурсов уже много экспериментировали с юанем, но в основном отдавали предпочтение евро и доллару, потому что вывести юаневую выручку из Китая сложно из-за существующих ограничений и валютного контроля»,— говорит глава азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев. Поэтому, по словам одного из собеседников “Ъ”, нефтяники, продававшие за юани часть продукции, потом использовали их для покупки нужной для себя продукции в Китае.

Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов прогнозирует расширение торговли в китайской национальной валюте. По его словам, Китай в 2015 году запустил систему трансграничных межбанковских платежей (CIPS), которая является альтернативой SWIFT и предлагает своим участникам клиринговые и расчетные услуги для международных платежей и торговли в юанях.

Евгений Зайнуллин, Дмитрий Козлов