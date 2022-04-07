Немобилизационное предписание

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Хотя ежегодный отчет правительства нижней палате парламента был посвящен итогам 2021 года, последнего в условиях пандемии коронавируса, доклад премьер-министра Михаила Мишустина в значительной мере был посвящен стратегии Белого дома в условиях санкционной кампании. Главный тезис, который не был заявлен прямо, но вытекал из всего текста,— Россия как экономика не переходит на мобилизационные рельсы, все меры правительства ориентированы на адаптацию стандартного состояния рыночной экономики РФ к самому сильному за последние 30 лет внешнему шоку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основным способом преодоления санкционного давления премьер-министром Михаилом Мишустиным объявлено сохранение нормального порядка вещей

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Основным способом преодоления санкционного давления премьер-министром Михаилом Мишустиным объявлено сохранение нормального порядка вещей

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Несмотря на то что правительство России формально целостная структура, в его составе есть «гражданская» часть, которая управляется премьер-министром, и силовые ведомства, в значительной части вопросов подчиненные президенту. Ежегодные отчеты правительства Госдуме — нижней палате парламента, которая с 2020 года получила дополнительные конституционные полномочия при формировании исполнительной власти,— описывают работу «гражданской» части Белого дома. Этот момент был отлично виден 7 апреля в отчете Михаила Мишустина о работе правительства за 2021 год — безусловно, один из самых, если не самый удачный с точки зрения развития социально-экономической сферы, госсектора, рекордных прибылей в корпоративном секторе и прочих вопросов, прямо относящихся к компетенции премьер-министра.

Слово «Украина» было произнесено в Госдуме лишь «социалистом» Сергеем Мироновым (а термин «ВПК», что важно, вообще не произносился). Все остальные легко приняли правила игры, в рамках которых военная операция РФ на Украине — тема, не имеющая прямого отношения к самым сложным и комплексным проблемам внешней торговли, созданным самыми мощными санкциями против РФ, компаний в ее юрисдикции и отдельных физлиц с российскими паспортами.

Доклад Михаила Мишустина посвящен был, по сути, трем темам.

Первая — какими экономика РФ и соцсфера вышли из пандемии: скорость восстановления ВВП в пять раз выше мировой, рекордный объем ввода в строй недвижимости (выше пикового советского уровня в РСФСР), развитый агросектор, новые проекты в инфраструктуре, машиностроении, опережающее развитие IT, интенсивная перестройка соцсервисов.

Вторая — масштаб санкций против РФ: они тотальны, они сильнее тех, что применялись в отношении позднего СССР, часть их ориентирована на всех граждан, то есть их расчетная сила более или менее адекватна состоянию экономики РФ, в которой она находилась в конце 2021 года.

Третья — что можно с этим сделать, учитывая, что «вряд ли какое-либо другое государство могло бы с этим справиться», как считает премьер-министр.

В качестве одного из важнейших достижений последних недель Белый дом не без гордости (все «патриотические» моменты, которые присутствовали, раскрывались в выступлении в сугубо гражданском ключе) отметил отсутствие быстрого коллапса экономики под воздействием первой волны санкций. Риски сверхсильного инфляционного шока в марте 2022 года, дестабилизации финсистемы, внутренних платежей и логистики не реализовались; остановка работы крупных иностранных компаний на рынке РФ произошла, но по крайней мере пока неприемлемого в глазах Белого дома ущерба не нанесла. Главным в выступлении стал набор идеологем-приоритетов правительства по преодолению неизбежного рецессионного ответа экономики на сильнейший искусственный шок — он не миновал и будет усиливаться.

Михаилом Мишустиным заявлены пять «сквозных приоритетов» Белого дома минимум на ближайшие месяцы:

Это бесперебойная работа предприятий,

насыщение внутреннего рынка товарами,

секторальные меры поддержки промышленности,

расширение свободы предпринимательства,

поддержка уязвимых слоев населения, то есть активная соцполитика.

Для всех, кто ожидал от правительства мобилизационной (в прямом смысле) программы, провозглашения перехода страны к ограничению работы стандартных механизмов развития, 7 апреля стало неудачным днем. Во всяком случае, на уровне декларации — и это отличает реакцию этого правительства от схожих эпизодов в прошлом — идея Белого дома состоит в противостоянии внешнему давлению демонстрацией «нормальности» реакций и отказом от мобилизационных схем в экономике. Прагматичность этой идеи будет проверена уже в ближайшие месяцы.

Дмитрий Бутрин