Этот день они приближали как могли

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Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Правда, депутаты больше обсуждали с ним не достижения кабинета министров в 2021 году, а нынешние антикризисные меры. При этом фракции настолько «консолидировались» в патриотическом запале, что единороссы под занавес заседания даже предложили представителям оппозиции забыть о партийной принадлежности.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В начале своего выступления перед депутатами Михаил Мишустин рассказал, что обсуждал со спикером Думы Вячеславом Володиным возможный перенос отчета в связи со смертью Владимира Жириновского. Но в итоге они решили, что лидер ЛДПР такого бы не одобрил.

Первая часть доклада премьера была посвящена успехам правительства в коронавирусные времена: по его словам, «за два ковидных года российская экономика выросла темпом в пять раз более высоким, чем в развитых странах».

А говоря уже о сегодняшнем дне, когда «недружественные страны обрушили» на Россию санкции, чтобы «разрушить ее экономику» и вызвать недовольство людей, господин Мишустин с гордостью заявил, что этот сценарий не сбылся — «мы выстояли!».

В подтверждение этого вывода глава правительства рассказал депутатам о текущих антикризисных мерах, а они задали ему свыше 20 вопросов, многие из которых дублировали содержание предварительных встреч членов всех фракций с премьером: о росте цен, мерах поддержки промышленности и сельского хозяйства, помощи людям, потерявшим работу, представителям сферы IT и культуры и т. п. Например, депутат Дмитрий Гусев из «Справедливой России — За правду» (СРЗП) сказал, что «донести до любого человека на земле нашу правду» можно только через шедевры культуры, поэтому надо создать «такие фильмы, как свой "Список Шиндлера"». Правительство уже выделило свыше 11 млрд руб. на создание своих шедевров в кино, похвалился в ответ господин Мишустин.

Отдельно премьер-министр обратился к айтишникам: «Ребята, родина сделала для вас все возможности работы, ничего не бойтесь, все будет здесь хорошо».

Это оптимистичное заявление вызвало в зале аплодисменты, которые счел нужным прокомментировать спикер Вячеслав Володин: он поддержал реакцию коллег и сказал, что «председатель правительства должен чувствовать поддержку парламента, особенно в нынешней ситуации».

Небольшую ложку дегтя добавил разве что коммунист Николай Коломейцев, упрекнувший премьера в том, что у него «нет необходимой озабоченности о коренном изменении макроэкономической и кредитно-денежной политики», а также обнаруживший у главы правительства «неправильное восприятие безработицы».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя отчет Михаила Мишустина, признался, что у него появилась надежда: «преодолеем проблемы». Одна из таких волнующих господина Зюганова проблем, как выяснилось,— обилие англоязычных вывесок в Москве. Лидер СРЗП Сергей Миронов сообщил, что считает все шаги правительства верными, но недостаточными: он напомнил про требование СРЗП отменить пенсионную реформу и вслед за коммунистами напомнил, что его партия тоже призывала не хранить золотовалютные резервы за границей. Обратился господин Миронов и к событиям на Украине. «Никаких переговоров, мы обязательно победим!» — закончил он свою речь.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, со своей стороны, заявил, что «сегодня вся страна должна превратиться в свободный сопротивляющийся рынок, где фронт — это успешное производство под атакой западных санкций». А ЛДПР вместо итогового выступления от фракции показала фильм про Владимира Жириновского, где тот рассказывал о своем жизненном пути. Видео заканчивалось его словами о том, что, «если будет война, мы победим».

Выступивший от «Единой России» Андрей Макаров заявил, что санкции против России привели лишь к сплоченности россиян вокруг президента. Рассказывая о «народной программе» своей партии, с которой она шла на думские выборы в прошлом году, господин Макаров подчеркнул, что этот документ отражает послания президента, и предложил в связи с этим «забыть о партийной принадлежности».

Ну а последнее и тоже победное слово осталось за премьером. Завершая заседание, Михаил Мишустин провозгласил: «Россия была, есть и будет!» Аплодисменты депутатов длились чуть ли не целую минуту.

Мария Макутина