Газ плывет в обход России

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Европа вступает в уже достаточно острую в мире конкуренцию за плавучие регазификационные установки. Отказавшись от приема российского газа, Эстония с Финляндией намерены к осени арендовать плавучий терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ). По данным аналитиков, за плавучие мощности на рынке идет активная борьба, сейчас свободно около шести установок, а ставки фрахта для них высоки: Эстония рассчитывает на €10 млн в год, но более реальными выглядят $55–60 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вслед за заявлением Литвы о прекращении импорта российского газа правительство Эстонии планирует отказаться от него до конца года. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе эстонского правительства, с аналогичными заявлениями выступили министр экономики Финляндии Мика Линтила и его эстонский коллега Таави Аас. «Работая с Финляндией, мы введем в эксплуатацию плавучий терминал, который гарантирует, что обе наши страны будут обеспечены газом, в котором они нуждаются, до следующей зимы»,— сказал Таави Аас.

Плавучий терминал будет временно располагаться в Палдиски, его аренду и трубопровод к нему организует местный оператор газовой сети Elering, в перспективе может быть перемещен. Эстония оценила стоимость его аренды в €10 млн в год, расходы разделят страны-пользователи. «Наша принципиальная позиция заключается в том, что любое судно с СПГ, прибывающее в Палдиски, не должно перевозить российский газ»,— заявила 7 апреля премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Литва 2 апреля первой из стран ЕС заявила о полном отказе от поставок российского газа, а Латвия заявила, что с начала апреля ни одна из стран Балтии не импортировала газ из России. Потребление газа в этих странах не столь велико: в Эстонии — порядка 500 млн кубометров в год, в Литве — около 2,5 млрд, в Латвии — около 1,5 млрд. Годовое потребление газа в Финляндии составляет около 23 ТВт•ч, или 2,3–2,5 млрд кубометров.

Таким образом при средней мощности плавучих установок в 3–4 млн тонн СПГ в год заменить поставки трубопроводного газа на СПГ вполне реалистично. Судно-терминал, говорит Мика Линтила, способно обеспечивать потребности Финляндии в газе вместе с газопроводом Baltic Connector (подводный газопровод между Финляндией и Эстонией, проложенный в Балтийском море). Власти Эстонии также планируют закупить около 1 ТВт•ч газа (около 100 млн кубометров) для распределения между всеми участниками рынка в случае перебоев с поставками.

Эстония — не первая страна, стремящаяся закупить плавучий регазификационный терминал (FSRU) для снижения зависимости от России. В конце марта французские СМИ сообщали о подготовке к строительству плавучего терминала в Гавре. Правительство Германии поручило RWE и Uniper взять в аренду у греческих и норвежских компаний три FSRU.

Роберт Хабек, министр экономики ФРГ, 25 марта: «В деле освобождения от хватки российского импорта уже сделаны первые важные достижения».

По данным аналитика по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергея Капитонова, на конец 2020 года в мире работало 43 FSRU, еще пять планировалось ввести в эксплуатацию в течение 2021 года. Но за эти установки развернулась большая конкуренция со стороны рынков развивающихся стран, прежде всего из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, отмечает он. Так, флот свободных FSRU не превышает шести единиц, а фрахт обходится дорого. Например, Литва платила за аренду своего FSRU Independence порядка $60 млн в год. При текущих ставках порядка $150 тыс. в сутки годовой фрахт FSRU обойдется примерно в $55 млн.

По данным аналитика, Финляндия является вторым по значимости (после Литвы) получателем российского малотоннажного СПГ с завода НОВАТЭКа в Высоцке. В прошлом году, по данным ФТС, на рынок Финляндии было отгружено порядка 180 тыс. тонн СПГ (27% экспорта завода в Высоцке), в этом году в Финляндию была лишь одна отгрузка СПГ из РФ в 260 тонн. В Эстонию в прошлом году было отгружено немногим более 30 тыс. тонн СПГ из России.

Татьяна Дятел