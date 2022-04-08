Андрей Пивоваров не понял обвинения

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В Краснодаре продолжается суд над бывшим исполнительным директором ликвидированной «Открытой России» (связана с бизнесменом Михаилом Ходорковским) Андреем Пивоваровым. В четверг судья отказался вернуть дело прокурору, как того требовала защита, и гособвинитель смог зачитать обвинительное заключение, из которого следует, что активисту вменяют публикацию в соцсетях 34 постов на различные политические темы. Сам господин Пивоваров заявил, что не понимает и не признает обвинение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Пивоваров (слева) отказался понимать предъявленное ему обвинение, даже если его «прочитают три раза»

Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ Андрей Пивоваров (слева) отказался понимать предъявленное ему обвинение, даже если его «прочитают три раза»

Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ

Второе заседание Ленинского райсуда Краснодара по делу Андрея Пивоварова началось 7 апреля с рассмотрения ходатайства защиты о возврате материалов в прокуратуру. Как сообщал “Ъ”, на первом заседании 24 марта адвокат подсудимого Сергей Бадамшин заявил, что обвинительное заключение составлено с грубыми нарушениями: в нем якобы не соблюден порядок возбуждения новых эпизодов, имеются расхождения в статусе господина Пивоварова и отсутствуют важные доказательства. Прокурор Эдгар Исканин в ответ попросил отложить процесс для выработки позиции. В четверг он заявил, что обвинительное заключение составлено в полном соответствии с нормами закона и препятствий для рассмотрения дела нет.

Судья Наталья Исакова ненадолго удалилась в совещательную комнату, после чего признала ходатайство защиты не подлежащим удовлетворению.

Напомним, уголовное дело против Андрея Пивоварова по ст. 284.1 УК («Осуществление деятельности иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ», максимальное наказание — шесть лет лишения свободы) было возбуждено в мае 2021 года. Тогда же он был арестован в Санкт-Петербурге и доставлен в Краснодар, где уже девять месяцев содержится под стражей. Расследование дела было завершено и направлено в краснодарский суд еще в октябре, однако защита ходатайствовала об изменении подсудности и переносе процесса в Санкт-Петербург, из-за чего рассмотрение по существу было отложено. Впрочем, все инстанции вплоть до апелляционной коллегии Верховного суда в удовлетворении ходатайства отказали.

Согласно обвинительному заключению, которое 7 апреля зачитал Эдгар Исканин, неправительственная организация «Общественное сетевое движение "Открытая Россия"» (Великобритания) было признано нежелательной организацией в 2017 году (оппозиционеры отрицают связь отечественной «Открытой России», которой руководил господин Пивоваров, с британским движением). В 2019 году господин Пивоваров дважды привлекался к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП («Участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной»). По версии следствия, в период с апреля 2020 года по май 2021 года активист продолжал руководство организацией, что выразилось в деятельности по привлечению финансирования, а также рекрутингу новых участников движения. При этом фактически инкриминируемые Андрею Пивоварову неправомерные действия сводились к публикациям в социальной сети Facebook (ее владелец Meta Platforms Inc. признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ).

Следствие насчитало 34 публикации, каждая из которых соответствует одному эпизоду обвинения.

В частности, господин Пивоваров писал о необходимости амнистии для заключенных, о поправках к Конституции, о «Марше матерей» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко (осуждена на четыре года условного лишения свободы за «участие в деятельности нежелательной организации»), о протестах в Хабаровске и других политических событиях. По мнению обвинения, целью этих публикаций было продвижение идей «Открытой России» и дискредитация российских органов власти.

После оглашения обвинительного заключения судья Исакова спросила подсудимого, признает ли он вину и понятно ли ему обвинение. «Обвинение мне непонятно, даже если прокурор прочитает его вслух три раза. Все, что мы только что слышали,— полный абсурд, призванный скрыть преследование за инакомыслие. Гораздо честнее было бы сказать: меня судят за то, что я не боюсь быть свободным человеком и говорить правду»,— ответил Андрей Пивоваров.

Следующее заседание пройдет 21 апреля, суд намерен допросить свидетелей обвинения.

Анна Перова, Краснодар; Андрей Прах