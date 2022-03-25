Прокуратура взяла время на ответ

24 марта в Ленинском суде Краснодара стартовал процесс по делу бывшего исполнительного директора «Открытой России» (связана с бизнесменом Михаилом Ходорковским, ликвидирована) Андрея Пивоварова, обвиняемого в управлении нежелательной организацией (ст. 284.1 УК, до шести лет колонии). На первом заседании защита господина Пивоварова зачитала ходатайство о возврате дела прокурору и огласила претензии к обвинительному заключению и к материалам дела, которые, по мнению адвокатов, составлены с грубыми нарушениями. Гособвинитель попросил суд отложить заседание, чтобы подготовить ответ. Возобновление процесса запланировано на 7 апреля.
Андрей Пивоваров
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Ожидалось, что на первом заседании после оглашения ходатайств сторон прокурор зачитает обвинение, однако после заявленных адвокатом Андрея Пивоварова Сергеем Бадамшиным претензий гособвинитель попросил суд взять паузу для подготовки ответа. Защитник ходатайствовал о возвращении дела прокурору, основываясь на содержащихся в обвинении и материалах дела «грубых нарушениях» Уголовно-процессуального кодекса.
В частности, господин Бадамшин отметил, что в нарушение разъяснений Верховного суда по всем эпизодам предъявленного оппозиционеру обвинения, кроме первого, уголовное дело не возбуждалось.
Напомним, уголовное дело против Андрея Пивоварова было возбуждено в мае 2021 года, тогда же он был арестован в Санкт-Петербурге и доставлен в Краснодар, где уже десять месяцев находится под стражей. Его обвиняют в управлении нежелательной организацией, связывая «Открытую Россию», которой он руководил, с имеющими с 2017 года «нежелательный» статус британскими организациями Open Russia Civic Movement и Otkrytaya Rossia (оппозиционеры утверждают, что одна из них ликвидирована, а вторая никогда не существовала). Уголовное дело находилось в производстве краснодарского следственного управления СКР, поскольку первая публикация, вменяемая в вину господину Пивоварову, была выложена на его странице в Facebook (ныне признан в РФ экстремистским и заблокирован) во время пребывания политика в Краснодаре в августе 2020 года. В публикации шла речь о проекте «Объединенные демократы», оказывавшем помощь независимым кандидатам на муниципальных выборах. Затем к этому эпизоду добавились еще около трех десятков публикаций в Facebook (материалы о поправках к Конституции РФ, о протестах в Хабаровске, о «Марше матерей», о деле «Нового величия» и др.). Каждая публикация соответствует эпизоду уголовного дела.
Серей Бадамшин отметил, что в краснодарском эпизоде речь идет об участии Андрея Пивоварова в нежелательной организации, а во всех остальных — о руководстве такой организацией.
Это расхождение в обвинительном заключении является серьезным нарушением закона и препятствует рассмотрению дела судом, отметил адвокат. Он добавил, что следствие не представило доказательств, сам ли господин Пивоваров делал публикации в Facebook, и не изучило обстоятельств административных дел о сотрудничестве с нежелательной организацией, по которым Андрей Пивоваров привлекался к ответственности в 2019 году. Отметим, именно наличие этих административных правонарушений позволило привлечь его к уголовной ответственности.
Адвокат также настаивает, что было нарушено право господина Пивоварова на защиту, поскольку следствие не уведомляло о своих действиях и не знакомило с материалами дела второго адвоката оппозиционера — Елену Бородину, которая вступила в дело во время задержания политика в Санкт-Петербурге.
Защита, по словам господина Бадамшина, по-прежнему настаивает на изменении территориальной подсудности. Как ранее сообщал “Ъ”, в середине февраля Апелляционная коллегия Верховного суда (ВС) отклонила жалобу Андрея Пивоварова на отказ ВС перенести рассмотрение его дела из Краснодара в Санкт-Петербург по месту его регистрации. Напомним, именно из-за этого ходатайства рассмотрение дела по существу отложили в ноябре прошлого года.
Выслушав ходатайство защиты, прокурор попросил суд предоставить время для изучения документа и формирования позиции. Рассмотрение дела возобновится 7 апреля. Перед тем как приставы увели Андрея Пивоварова из зала, он успел сказать журналистам, что настаивает не просто на возвращении дела прокурору, а на его закрытии: «Даже те материалы, которые были сфабрикованы, они не смогли оформить так, чтобы привлечь меня к ответственности. Фактически дело пустое и полностью политически мотивированное».
Сенаторы обсудят планы борьбы с «пятой колонной»
Комиссия Совета федерации по защите государственного суверенитета на следующей неделе обсудит деятельность в России «пятой колонны», сообщил в четверг журналистам ее глава Андрей Климов.
«29 марта наша сенаторская комиссия на своем плановом заседании более подробно рассмотрит актуальные вопросы обеспечения российского суверенитета, в том числе те, которые непосредственно связаны с противодействием деструктивной деятельности так называемой пятой колонны»,— рассказал господин Климов. Он отметил, что «пятая колонна» поредела: многие ее представители уехали из России, поскольку в новых условиях им стало трудно продолжать свою деятельность, и в этом сенатор увидел успехи руководимой им комиссии. Но на место уехавших, по мнению Андрея Климова, могут прийти другие: «Сегодня для Запада важно оставить какое-то количество людей, может быть, несколько сотен человек, для того чтобы создавать иллюзию сопротивления, но им обязательно нужна обновленная агентура внутри страны. Эта агентура многослойная: есть агенты в классическом виде, натуральные шпионы и диверсанты, есть государственные изменники, а есть те, кого мы называем иностранными агентами. Эта публика хоть и поредела, но она есть, продолжает что-то такое изображать из себя. Есть люди, которые, к сожалению, ведутся на это. Все они, вместе взятые,— очень незначительный процент нашего общества».
При этом сенатор оговорился, что есть еще и «заблуждающиеся, которые по-иному смотрят на этот мир», и их господин Климов к категории «пятой колонны» не относит. Он также подчеркнул, что работу с «пятой колонной» необходимо проводить «предельно адресно».