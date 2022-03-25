Прокуратура взяла время на ответ

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24 марта в Ленинском суде Краснодара стартовал процесс по делу бывшего исполнительного директора «Открытой России» (связана с бизнесменом Михаилом Ходорковским, ликвидирована) Андрея Пивоварова, обвиняемого в управлении нежелательной организацией (ст. 284.1 УК, до шести лет колонии). На первом заседании защита господина Пивоварова зачитала ходатайство о возврате дела прокурору и огласила претензии к обвинительному заключению и к материалам дела, которые, по мнению адвокатов, составлены с грубыми нарушениями. Гособвинитель попросил суд отложить заседание, чтобы подготовить ответ. Возобновление процесса запланировано на 7 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Пивоваров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Андрей Пивоваров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ожидалось, что на первом заседании после оглашения ходатайств сторон прокурор зачитает обвинение, однако после заявленных адвокатом Андрея Пивоварова Сергеем Бадамшиным претензий гособвинитель попросил суд взять паузу для подготовки ответа. Защитник ходатайствовал о возвращении дела прокурору, основываясь на содержащихся в обвинении и материалах дела «грубых нарушениях» Уголовно-процессуального кодекса.

В частности, господин Бадамшин отметил, что в нарушение разъяснений Верховного суда по всем эпизодам предъявленного оппозиционеру обвинения, кроме первого, уголовное дело не возбуждалось.

Напомним, уголовное дело против Андрея Пивоварова было возбуждено в мае 2021 года, тогда же он был арестован в Санкт-Петербурге и доставлен в Краснодар, где уже десять месяцев находится под стражей. Его обвиняют в управлении нежелательной организацией, связывая «Открытую Россию», которой он руководил, с имеющими с 2017 года «нежелательный» статус британскими организациями Open Russia Civic Movement и Otkrytaya Rossia (оппозиционеры утверждают, что одна из них ликвидирована, а вторая никогда не существовала). Уголовное дело находилось в производстве краснодарского следственного управления СКР, поскольку первая публикация, вменяемая в вину господину Пивоварову, была выложена на его странице в Facebook (ныне признан в РФ экстремистским и заблокирован) во время пребывания политика в Краснодаре в августе 2020 года. В публикации шла речь о проекте «Объединенные демократы», оказывавшем помощь независимым кандидатам на муниципальных выборах. Затем к этому эпизоду добавились еще около трех десятков публикаций в Facebook (материалы о поправках к Конституции РФ, о протестах в Хабаровске, о «Марше матерей», о деле «Нового величия» и др.). Каждая публикация соответствует эпизоду уголовного дела.

Серей Бадамшин отметил, что в краснодарском эпизоде речь идет об участии Андрея Пивоварова в нежелательной организации, а во всех остальных — о руководстве такой организацией.

Это расхождение в обвинительном заключении является серьезным нарушением закона и препятствует рассмотрению дела судом, отметил адвокат. Он добавил, что следствие не представило доказательств, сам ли господин Пивоваров делал публикации в Facebook, и не изучило обстоятельств административных дел о сотрудничестве с нежелательной организацией, по которым Андрей Пивоваров привлекался к ответственности в 2019 году. Отметим, именно наличие этих административных правонарушений позволило привлечь его к уголовной ответственности.

Адвокат также настаивает, что было нарушено право господина Пивоварова на защиту, поскольку следствие не уведомляло о своих действиях и не знакомило с материалами дела второго адвоката оппозиционера — Елену Бородину, которая вступила в дело во время задержания политика в Санкт-Петербурге.

Защита, по словам господина Бадамшина, по-прежнему настаивает на изменении территориальной подсудности. Как ранее сообщал “Ъ”, в середине февраля Апелляционная коллегия Верховного суда (ВС) отклонила жалобу Андрея Пивоварова на отказ ВС перенести рассмотрение его дела из Краснодара в Санкт-Петербург по месту его регистрации. Напомним, именно из-за этого ходатайства рассмотрение дела по существу отложили в ноябре прошлого года.

Выслушав ходатайство защиты, прокурор попросил суд предоставить время для изучения документа и формирования позиции. Рассмотрение дела возобновится 7 апреля. Перед тем как приставы увели Андрея Пивоварова из зала, он успел сказать журналистам, что настаивает не просто на возвращении дела прокурору, а на его закрытии: «Даже те материалы, которые были сфабрикованы, они не смогли оформить так, чтобы привлечь меня к ответственности. Фактически дело пустое и полностью политически мотивированное».

Анна Перова, Краснодар; Кира Хейфец