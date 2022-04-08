Петр Ян и Алджамейн Стерлинг переходят от слов к бою

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В субботу у российского бойца Петра Яна появится шанс вернуть себе титул чемпиона UFC, главного в смешанных единоборствах (MMA) промоушена, в легчайшем весе (до 61 кг). Для того чтобы возвращение состоялось, Яну нужно будет взять реванш у американца Алджамейна Стерлинга, который отнял у него звание год назад благодаря ошибке соперника, нанесшего запрещенный удар коленом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имея безусловное преимущество в первом бою с Алджамейном Стерлингом, Петр Ян лишился титула из-за грубой ошибки

Фото: Jeff Bottari / USA TODAY Sports / Reuters Имея безусловное преимущество в первом бою с Алджамейном Стерлингом, Петр Ян лишился титула из-за грубой ошибки

Фото: Jeff Bottari / USA TODAY Sports / Reuters

В смешанных единоборствах, как и в профессиональном боксе, ценятся противостояния с историей. И с этой точки зрения бой Петра Яна с Алджамейном Стерлингом, который состоится в рамках крупного турнира UFC в городе Джексонвилл во Флориде,— событие идеальное. Истории в нем так много, что разные американские медиаресурсы, в том числе ведущие, вроде ESPN, позиционируют его как поединок чуть ли не исключительный.

Его бэкграунд и в самом деле занятный. Петр Ян и Алджамейн Стерлинг впервые встретились в октагоне в марте 2021 года в Лас-Вегасе, и хедлайнером боя был, конечно, россиянин. Он владел титулом чемпиона мира, который добыл уверенной победой над бразильским ветераном Жозе Алду, в нем уже разглядели безусловную суперзвезду MMA, чей бескомпромиссный стиль и классная — сказывается глубокая боксерская подготовка в юные годы — ударная техника гарантируют зрелищность. Алджамейн Стерлинг выглядел на фоне Яна «темной лошадкой», про которую ничего определенного не скажешь, кроме того, что — как, впрочем, и его оппонент — излишней сдержанностью не выделяется и находится, видимо, в неплохом тонусе, раз, долго выступая в MMA, скажем так, с переменным успехом, претендентский статус выбил, одержав пять подряд побед.

Тот поединок в Лас-Вегасе был жутко сложным для обоих его участников. Однако все шло к тому, что Петр Ян все-таки возьмет в нем верх. После трех из пяти раундов, предусмотренных UFC для чемпионских боев, на двух судейских картах он вел с минимальным перевесом, на третьей — тоже с разрывом в балл — отставал. Но тут имела значение динамика. А она как раз просто кричала о том, что Ян, в списке козырей которого выносливость всегда занимала видное место, уже начинает все контролировать и Стерлингу никак не выкрутиться.

И тут подоспел идеальный момент для добивания: американец на настиле и, кажется, не может толком защищаться, россиянин напротив него. Однако, добивая, Ян допустил чудовищную ошибку, врезав Стерлингу коленом в голову. А такие удары в UFC запрещены. Так титул достался американцу, а промоушену пришлось, естественно, сразу санкционировать реванш — ситуация настаивала на нем.

С реваншем между тем все не срасталось. Стерлинг откладывал его так часто, что в конце концов и новость о том, что он не выйдет на уже назначенный на конец октября повторный бой против Яна в Абу-Даби из-за операции на шее, стала представляться очередной сказкой. По крайней мере, команда российского бойца, которому вместо Стерлинга пришлось побеждать его соотечественника Кори Сэндхагена, завоевывая титул так называемого временного чемпиона, ни в одну из оговорок не поверила. А мир смешанных единоборств с увлечением следил за обменом между ней и американцем через соцсети разного рода обидными высказываниями, которые и колкостями-то назвать не получается: все предельно откровенно и прямо.

Жаркое сражение на интернет-площадке продолжилось уже в этом году. В январе UFC объявил, что реванш состоится 5 марта, однако потом перенес его на апрель. Алджамейн Стерлинг тут же списал сдвиг на отказ Петра Яна вакцинироваться от коронавируса, а Ян тут же подобрал для Стерлинга пару запоминающихся определений — таких как «фальшивый чемпион» и «жалкий трус», который изобретает причину, чтобы снова уклониться от столкновения с чемпионом настоящим.

Однако до столкновения, которому предшествовала горячая словесная перестрелка уже в офлайн-формате, лицом к лицу во время предматчевой пресс-конференции, дело все-таки дошло. При этом букмекерские конторы не исключают, что перца в нем будет поменьше, чем в той части истории противостояния, что предшествовала реваншу: в большинстве из них ставки на успех Петра Яна принимали с коэффициентом в районе 1,1 — как на стопроцентного фаворита. И их можно понять. В память слишком крепко врезались картинки из предыдущего боя, доказывающие, что уровень у соперников, как ни крути, разный, а регламент за прошедший год Петр Ян, надо полагать, изучил повнимательнее, чтобы не допустить какой-нибудь дорогостоящей глупости. И экспертов, которые бы подробно объяснили, почему у Алджамейна Стерлинга хорошие перспективы во второй раз одолеть Яна, днем с огнем не сыщешь. Вот, допустим, Майкл Биспинг, знаменитый в прошлом британский средневес, шанс Стерлинга разглядел лишь в грэпплинге, то есть в борьбе, но разглядев, дал понять, что, по его мнению, вряд ли претендент его противнику предоставит: «Я думаю, Ян будет доминировать».

Алексей Доспехов