Потребление больше не привлекательно

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Свежее данные «Ромир» о динамике индексов недельных расходов и недельного среднего чека в РФ с 28 марта по 3 апреля фиксируют снижение средних расходов на 4,6% (на 245 руб., до 5,1 тыс.), а чека — на 2,4% (на 16 руб., до 643 руб.) за неделю (cм. график). В годовом выражении средние номинальные расходы выросли на 3,7%, а чек — на 7,5% (45 руб.). Учитывая, что, по оценке Минэкономики, годовая инфляция на начало апреля составила 16,6% (см. «Сегодняшнее число»), падение реального потребления домохозяйств в начале апреля после ажиотажного спроса февраля—марта составило порядка 13%.

Обновленный на начало апреля макроэкономический консенсус-прогноз FocusEconomics предполагает, что в 2022 году частное потребление в России снизится на 14% (в 2021 году росло на 8,2%), оборот розницы — на 11,8% (плюс 8,2%), реальные зарплаты — на 11,7% (2,8%), а безработица вырастет до 7,1% (с 4,8%). При этом, судя по изменениям и разбросу оценок, риски ухудшения даже таких прогнозов велики. Так, еще месяц назад консенсус предполагал снижение частного потребления на 2,3%, теперь же разброс оценок падения показателя среди участников апрельского прогноза составляет 6–20,3%. Оценки перспектив безработицы составляли 4,8%, их разброс теперь — 4,6–10% соответственно.

Ожидается, что сильнее всего кризис отразится на потреблении и инвестициях (консенсус — минус 20,6%, до объявления вчерашнего пакета санкций, включающих запрет на новые вложения из США и Великобритании), тогда как благодаря высокому показателю чистого экспорта (см. “Ъ” от 4 апреля) и действующим ограничениям по капитальным операциям актуальный прогноз предполагает снижение ВВП лишь на 8,4% (месяц назад — плюс 0,7%), разброс оценок — от минус 0,7% до минус 16%.

На этом фоне к концу марта индекс экономической уверенности (отражает оценку россиянами экономической ситуации в стране) вырос на 13 процентных пунктов, достигнув максимального показателя за все четыре волны исследования (минус 11). 41% россиян считает, что страна находится в экономическом кризисе и еще 39% — что в стране существуют некоторые экономическое проблемы. При этом среди людей, выбирающих ТВ в качестве источника информации, индекс экономической уверенности выше (минус 5 пунктов) по сравнению с теми, кто не смотрит телевизор (минус 23 пункта).

Алексей Шаповалов