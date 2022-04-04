Нефть в обмен на неопределенность

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Институт международных финансов (IIF) в своем свежем обзоре мировой экономики спрогнозировал увеличение сальдо текущего счета платежного баланса России до $200–240 млрд в 2022 году. Это вдвое больше, чем год назад: высокие цены на сырье и падение внутреннего спроса, которое спровоцирует обвал импорта, делают рубль внутри России недооцененным. IIF дает свой прогноз, предполагая снижения ВВП страны на 15% в текущем году (консенсус FocusEconomics — минус 7,9%) и не учитывая растущей вероятности глобальной рецессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Текущие условия внешней торговли России определяются действием множества существенных разнонаправленных факторов, отмечают аналитики IIF. «Мы изучили такие факторы на данных, доступных в марте 2022 года, что дает нам возможность спрогнозировать траекторию положительного сальдо счета текущих операций на оставшуюся часть года»,— указывают они.

Так, на фоне заметного роста цены нефти, западных санкций, снижения готовности транспортных компаний перевозить российскую нефть с растущей скидкой, с которой такое сырье готовы покупать на мировом рынке (в годовом выражении стоимость нефти в марте выросла на 40%, средний дисконт к эталонным фьючерсам на нефть Brent был больше 20%), и снижения ВВП на 15% и падения внутреннего спроса в IIF прогнозируют, что в 2022 году профицит текущего счета окажется на уровне $200–240 млрд против $122 млрд в 2021 году.

Хотя в текущих условиях вероятное увеличение профицита текущего счета платежного баланса было предсказуемым (см. “Ъ” от 14 марта), прогноз его двукратного роста выглядит преждевременным, хотя не является нереалистичным полностью. Во-первых, заложенное в него 15-процентное падение ВВП является близким к самой низкой границе (минус 16%) актуального консенсус-прогноза FocusEconomics для РФ — минус 7,9%. Во-вторых, хотя в IIF говорят, что, «видимо, в марте доходы от экспорта нефти окажутся около исторических максимумов», цены на нефть начали снижаться, а Bloomberg сообщаeт, что с Индией ведутся переговоры о продаже российской нефти со скидкой $35 за баррель к февральской цене Brent. По данным Минфина, средняя цена Urals за март составляла $89 за баррель (см. «Сегодняшнее число»). «Мы закладываем в прогнозы средний дисконт $25 за баррель в 2022 году. Такая скидка простимулирует решение логистических проблем и поможет реализовать все объемы российской нефти без снижения добычи в 2022 году против 2021 года»,— полагают, в свою очередь, аналитики VTB Capital.

Наконец, мартовские оценки IIF не учитывают вероятности глобальной рецессии, которая в скором времени может развернуться в ответ на углубление украинского кризиса и шока предложения, вызванного сверхвысокими ценами и нарушением схем поставок сырья и продовольствия. Прогнозы ухудшаются каждую неделю, уровень неопределенности растет. Свежий прогноз мирового роста ЮНКТАД на 2022 год снижен с 3,6% до 2,6%. В развивающихся странах, которые сильно зависят от импорта продовольствия и энергии, эксперты ООН уже ожидают сильного ослабления валют, проблем с обслуживанием внешнего долга, экономической рецессии и возможных социальных волнений. В случае снижения цен условия внешней торговли РФ сильно ухудшатся. Уже в марте историческое снижение новых экспортных заказов стало одной из основных причин снижения индекса S&P Global Russia Manufacturing PMI до 44,1, что является самым низким значением за последние десять лет, за исключением «ковидных» апреля—мая 2020 года. Очевидно, что глобальная рецессия ограничит потенциал укрепления рубля и страновую премию к РФ, в сильном варианте — приведет к его девальвации.

Вопрос о том, как в кратко- и среднесрочной перспективе будут меняться ограничения валютного контроля в РФ и жесткость санкций, IIF прямо не рассматривает. Между тем «обменный курс рубля» — термин, имеющий смысл только при учете условий обмена. Пока сложно предположить, какой будет стабильная конструкция внешней торговли РФ и ее заключительного обеспечения (см. также стр. 6), под курсом можно подразумевать лишь биржевой курс для импортных (в РФ) операций в странах за пределами ОЭСР, поскольку как минимум до сентября 2022 года валюта в РФ является сильно ограниченным в возможностях объектом накопления. Впрочем, пока нет информации о намерении ЦБ России обеспечивать режим «множественных курсов» рубля, что характерно для части стран с жестким валютным контролем, при этом в самом крупном случае, китайском, правительство КНР осознанно сближает курсы юаня в пределах и за пределами страны, это может быть образцом для будущей валютной политики Банка России.

Алексей Шаповалов, Дмитрий Бутрин