Сервис как признак конкурентоспособности

Санкции из-за военной операции России на Украине потребуют пересмотра до сих пор ориентированной на внешние рынки промышленной госполитики страны, констатировали эксперты ВШЭ в докладе к Ясинской (Апрельской) международной научной конференции университета. В условиях экспортных ограничений и неопределенности межстрановых отношений оценка промышленных успехов компаний по доле экспорта и привязка к ней господдержки становятся де-факто неактуальными. Новой метрикой, как показывают эксперты, может стать уровень сервисизации промышленных компаний: доля услуг в них коррелирует с производительностью и конкурентоспособностью. Однако развитие сервисов в промышленности потребует частичной либерализации импорта услуг.
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В свежем докладе к апрельской конференции Высшей школы экономики группа авторов под руководством директора Центра исследований структурной политики ВШЭ Юрия Симачева представила доклад «Услуга за услугу: сервисизация промышленности требует новой промышленной политики». Документ всесторонне описывает феномен и эффекты от «сервисизации» (роста доли услуг в деятельности) промышленности: особенности сервисизированных экономик, место РФ в глобальной сервисизации, а также ее эффекты для российских предприятий.
Сам процесс сервисизации предполагает не только рост объема приобретаемых и предоставляемых промышленными компаниями услуг, но и их более глубокую интеграцию в производственную и экспортную деятельность, что вызывает трансформацию бизнес-моделей самих компаний и изменение их роли в цепочках создания стоимости. Исследование показало, что компании с интенсивной сервисизацией (участие услуг во всей цепочке создания стоимости) более конкурентоспособны и производительны. Так, производительность увеличивается вместе с ростом числа сфер, в которых у компании существуют сервисы.
Напомним, в последние годы промышленная политика России учитывала для подтверждения конкурентоспособности компаний их экспортную активность — внешние рынки служили подтверждением более высокой эффективности бизнеса. Однако санкции вносят в эту оценку искажения, и требуется новая метрика для ранжирования компаний, в том числе в вопросах распределения субсидий: идея господдержки компаний, которые дают большую отдачу на вложенные средства за счет производительности, в правительстве прижилась. В ВШЭ называют таким индикатором сервисизацию. «По нашим оценкам, важна интенсивность сервисизации: чем больше число сфер, в которых компания представляет сервисы, тем более вероятно, что она является экспортером»,— указывают авторы доклада.
По данным исследователей, большинство компаний промышленности РФ (88%) предоставляют услуги: чаще всего они заняты торговлей (42% сервисизированных компаний), строительными услугами (13%) и операциями с недвижимостью (7%). Развитие сервисов является ответом на вызовы внешней среды и требования контрагентов, при этом в компаниях осознают, что услуги способствуют повышению прибыли в краткосрочном периоде и конкурентоспособности и рыночной стоимости в долгосрочном. Что касается госполитики, пока исследователи отмечают отсутствие интереса регуляторов к поощрению сервисизации. Например, стратегия развития обрабатывающей промышленности фиксирует недостаток компетенций, характерных для экономики услуг, но не содержит мероприятий по их совершенствованию. Об отсутствии координации между производством товаров и услуг на уровне промполитики свидетельствует и разделение в целеполагании в сфере развития экспорта услуг и товаров, отмечают авторы. Барьером же для развития сервисов может стать политика импортозамещения: российский сектор услуг значимо отстает по уровню производительности труда, при этом импортные и отечественные услуги не всегда взаимозаменяемы. «В условиях высоких барьеров на внешних рынках необходима точечная проактивная либерализация импорта тех услуг, которые являются критически важными для ключевых секторов российской экономики»,— констатируют авторы.