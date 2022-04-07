Сервис как признак конкурентоспособности

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Санкции из-за военной операции России на Украине потребуют пересмотра до сих пор ориентированной на внешние рынки промышленной госполитики страны, констатировали эксперты ВШЭ в докладе к Ясинской (Апрельской) международной научной конференции университета. В условиях экспортных ограничений и неопределенности межстрановых отношений оценка промышленных успехов компаний по доле экспорта и привязка к ней господдержки становятся де-факто неактуальными. Новой метрикой, как показывают эксперты, может стать уровень сервисизации промышленных компаний: доля услуг в них коррелирует с производительностью и конкурентоспособностью. Однако развитие сервисов в промышленности потребует частичной либерализации импорта услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В свежем докладе к апрельской конференции Высшей школы экономики группа авторов под руководством директора Центра исследований структурной политики ВШЭ Юрия Симачева представила доклад «Услуга за услугу: сервисизация промышленности требует новой промышленной политики». Документ всесторонне описывает феномен и эффекты от «сервисизации» (роста доли услуг в деятельности) промышленности: особенности сервисизированных экономик, место РФ в глобальной сервисизации, а также ее эффекты для российских предприятий.

Сам процесс сервисизации предполагает не только рост объема приобретаемых и предоставляемых промышленными компаниями услуг, но и их более глубокую интеграцию в производственную и экспортную деятельность, что вызывает трансформацию бизнес-моделей самих компаний и изменение их роли в цепочках создания стоимости. Исследование показало, что компании с интенсивной сервисизацией (участие услуг во всей цепочке создания стоимости) более конкурентоспособны и производительны. Так, производительность увеличивается вместе с ростом числа сфер, в которых у компании существуют сервисы.

Напомним, в последние годы промышленная политика России учитывала для подтверждения конкурентоспособности компаний их экспортную активность — внешние рынки служили подтверждением более высокой эффективности бизнеса. Однако санкции вносят в эту оценку искажения, и требуется новая метрика для ранжирования компаний, в том числе в вопросах распределения субсидий: идея господдержки компаний, которые дают большую отдачу на вложенные средства за счет производительности, в правительстве прижилась. В ВШЭ называют таким индикатором сервисизацию. «По нашим оценкам, важна интенсивность сервисизации: чем больше число сфер, в которых компания представляет сервисы, тем более вероятно, что она является экспортером»,— указывают авторы доклада.

По данным исследователей, большинство компаний промышленности РФ (88%) предоставляют услуги: чаще всего они заняты торговлей (42% сервисизированных компаний), строительными услугами (13%) и операциями с недвижимостью (7%). Развитие сервисов является ответом на вызовы внешней среды и требования контрагентов, при этом в компаниях осознают, что услуги способствуют повышению прибыли в краткосрочном периоде и конкурентоспособности и рыночной стоимости в долгосрочном. Что касается госполитики, пока исследователи отмечают отсутствие интереса регуляторов к поощрению сервисизации. Например, стратегия развития обрабатывающей промышленности фиксирует недостаток компетенций, характерных для экономики услуг, но не содержит мероприятий по их совершенствованию. Об отсутствии координации между производством товаров и услуг на уровне промполитики свидетельствует и разделение в целеполагании в сфере развития экспорта услуг и товаров, отмечают авторы. Барьером же для развития сервисов может стать политика импортозамещения: российский сектор услуг значимо отстает по уровню производительности труда, при этом импортные и отечественные услуги не всегда взаимозаменяемы. «В условиях высоких барьеров на внешних рынках необходима точечная проактивная либерализация импорта тех услуг, которые являются критически важными для ключевых секторов российской экономики»,— констатируют авторы.

Диана Галиева