Москве наказано хорошеть

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В Москве продолжают приводить «в нормативное состояние» улицы. За последний месяц столичные власти объявили более трех десятков конкурсов на благоустройство территорий по одной трети городских районов внутри МКАД — на общую сумму около 14 млрд руб. Крупнейшие тендеры объявлены на ремонт Красносельского и Басманного районов (около 1,4 млрд руб.), а также Замоскворечья и района Даниловский (1,5 млрд руб.). В конкурсных заданиях традиционно фигурируют обустройство газонов и бордюров, а также укладка гранитной плитки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В рамках благоустройства в Москве посадят деревья, разобьют цветники и даже обустроят альпинарий

Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ В рамках благоустройства в Москве посадят деревья, разобьют цветники и даже обустроят альпинарий

Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

С начала марта 2022 года столичные власти объявили 34 тендера по «приведению в нормативное состояние» улиц и общественных пространств, а также ремонту территорий, следует из изученной “Ъ” документации сайта госзакупок. Конкурсы на благоустройство объявлены как минимум по 45 столичных районам (всего в состав Москвы входят 125 районов и 21 поселение). Так, 21 марта опубликован тендер на благоустройство в семи районах на юге Москвы (включая Чертаново, Донской, Даниловский и Нагорный) на 1,08 млрд. руб. От исполнителя ждут ремонта 41 тыс. кв. м рулонного газона и 3,5 тыс. кв. м тротуарной плитки, обустройства 15 тыс. кв. м резинового покрытия, замены 54 погонных км старых бордюров и установки 32 км новых, а также монтажа цветников и одного альпинария (композиции из камней и растений). Более масштабный конкурс (на 1,39 млрд руб.) объявлен в Красносельском и Басманном районах. Речь идет о ремонте Старой Басманной, Спартаковской, Бакунинской улиц, улицы Казакова, Токмакова переулка и других пространств. По условиям конкурса здесь высадят 784 дерева и 30,5 тыс. кустарников, разобьют 43,9 тыс. кв. м газонов и 4 тыс. кв. м цветников; обустроят 78 погонных км бордюров и 30 тыс. кв. м гранитной плитки. На благоустройство Замоскворечья и района Даниловский объявлен еще один тендер — на 1,5 млрд руб. В его рамках на Новокузнецкой улице разобьют 13,2 тыс. кв. м газонов, выложат 13,5 тыс. кв. м гранитной плитки, заменят 82 опоры освещения, высадят 32 дерева и установят 17 лавочек. На Кожевнической улице вымостят 11,8 тыс. кв. м гранитной плитки, обустроят 6 погонных км бордюров и разобьют 8,9 тыс. кв. м газонов. Напомним, в феврале этого года объявлялся еще один конкурс (см. “Ъ” от 24 февраля) на благоустройство Замоскворечья и Даниловского района на 1,27 млрд руб.: тогда речь шла о посадке кустарников, обустройстве цветников, газонов, бордюров и гранитной платки на Дубининской улице и Даниловском Валу.

Минувшей зимой некоторые жители Москвы жаловались (в том числе в соцсетях) на состояние плитки в ряде районов: часть покрытия разрушилась, поверхность стала неровной. В феврале этого года арт-проект «Архитектурные излишества» даже провел на Чистых прудах акцию «Плитка поплыла», разместив на пошедшем волнами покрытии бумажные кораблики. В ответ на претензии к качеству плитки городские власти не раз заявляли, что переделки всегда производятся за счет исполнителя по гарантии.

Конкурсы на благоустройство в последний месяц также были объявлены в районах Щукино, Аэропорт, Сокол, Арбат, Пресненский, Таганский, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Зябликово, Братеево, Южное и Северное Бутово, Теплый стан, Черемушки, Ясенево. Общая сумма тендеров составляет 14,6 млрд руб. Всего в столичном законе о бюджете 2022 года на госпрограмму «Развитие городской среды» предусмотрены расходы в 106,9 млрд руб.

В мэрии первоначально строили планы отремонтировать в этом году 52 общественных пространства (включая участки на Арбате, в Хамовниках и Замоскворечье), 100 парков и озелененных пространств, 327 территорий школ и детсадов, а также 17 прудов (в том числе в Гончаровском парке и у Дворца пионеров на Воробьевых горах). В феврале текущего года на президиуме правительства Москвы планы были скорректированы: в 2022 году предлагается благоустроить 55 парков и скверов, 193 территории школ и детских садов, а также 2,3 тыс. дворов.

Программу по благоустройству города (первоначально называлась «Моя улица») столичные власти реализуют с 2015 года. В том году было отремонтировано 47 улиц, в 2016-м — 61 (в том числе Тверская улица, Новый Арбат, Садовое кольцо, Воздвиженка и Большая Якиманка), в 2017 году — 82 (в том числе 12 набережных и Бульварное кольцо). Масштабный ремонт в Москве не проводился в 2018 году (из-за проведения в России чемпионата мира по футболу) и в 2020 году (из-за пандемии COVID-19). В 2021 году работы в Москве велись по новой программе благоустройства «От дома до дома» (ковровый ремонт территорий от одного фасада здания до другого на противоположной стороне улицы). «От дома до дома» называли «составной частью» программы благоустройства Москвы.

После ввода масштабных экономических санкций в мэрии Москвы обещали увеличить авансирование подрядчиков по программе городского благоустройства. А столичный мэр Сергей Собянин заявил о намерении провести «централизованные торги по закупкам детских игровых городков, лавочек и прочих малых архитектурных форм», чтобы таким образом «поддержать производителей крупным заказом» и застраховаться от срыва программы благоустройства.

Александр Воронов