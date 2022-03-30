Даже если выстроят нас строем, все равно мы всем построим

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Темпы реализации программы реновации в Москве останутся неизменными и после ввода масштабных экономических санкций против России, обещают столичные чиновники. В мэрии связывают это с «невысокой долей импорта» на стройках, упоминая, в частности, насосное оборудование, тогда как металл, бетон и фанеру поставляют отечественные производители. Первоначально столичные власти выделяли на программу 400 млрд руб. и за три года возвели 185 новостроек, всего же предстоит переселить жителей 5,1 тыс. домов до 2032 года. Корректировка программы реновации маловероятна, так как даже в случае проблем с закупкой материалов будут задействованы меры господдержки стройотрасли, считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Программе переселения в Москве не в силах помешать даже международные санкции

Фото: Артем Рамазани-Зубов, Коммерсантъ Программе переселения в Москве не в силах помешать даже международные санкции

Фото: Артем Рамазани-Зубов, Коммерсантъ

О том, что темпы реализации программы реновации в Москве не снизятся и в условиях санкций, заверил на слушаниях в Мосгордуме начальник управления реновации департамента строительства Москвы Александр Потехин. По словам чиновника, предпосылок к такому замедлению нет, так как «доля импорта в строительстве объектов невысока». Так, господин Потехин упомянул зарубежное насосное оборудование, но оговорился, что в мэрии уже ведут переговоры «с рядом стран-партнеров» о поставке альтернативных комплектующих. «Темпы не будут снижаться однозначно. Сейчас предпосылки только к тому, что бюджетное финансирование сохраняется, подрядчики готовы реализовывать договорные отношения»,— пообещал чиновник.

Программа реновации утверждена столичными властями в 2017 году. В списке под снос значатся 5173 дома площадью 16,3 млн кв. м — около 350 тыс. квартир, в которых проживают до 1 млн человек. Переселенцы получают равнозначное жилье в своем районе (за исключением Зеленограда и Новой Москвы, где расселяют в пределах округа) либо равноценную квартиру или денежную компенсацию (на выбор). Утверждены 543 стартовых площадки, где запланировано построить 8,6 млн кв. м недвижимости. Уже построено 185 домов (площадь жилья 2,4 млн кв. м), ведется проектирование и строительство 385 домов (на 6,9 млн кв. м). Программа должна быть выполнена в 2032 году.

В 2018 году столичные власти планировали выделить на программу реновации 400 млрд руб.; в 2022–2024 году речь шла о направлении на эти цели 508,7 млрд руб. Общий объем финансирования программы может превысить 6 трлн руб., говорил в ноябре прошлого года вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщал, что городские стройки работают штатно на фоне ввода масштабных экономических санкций. По оценке градоначальника, строительная отрасль независима от импорта на 95%. Металл, бетон, фанера и другие основные материалы для городских строек делаются в России, а транспорт и оборудование в основном отечественные или закупаются в Белоруссии, перечислял господин Собянин. При этом правительство Москвы решило компенсировать затраты подрядчиков на получение банковских гарантий при заключении строительных контрактов по городскому заказу. Мэр также распорядился выделить 10 млрд руб. на поддержку промышленности, которые в том числе будут направлены на субсидирование ставок по строительству коммерческой недвижимости. Столичные власти решили поддержать и сферу ЖКХ, пообещав увеличить авансирование подрядчиков по программе городского благоустройства.

В ГК ПИК, МИЦ и ФСК (эти компании участвуют в реализации программы реновации) комментировать возможные корректировки программы реновации отказались. В «Кросте» не ответили на запрос “Ъ”. Гендиректор «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев дал понять, что в нынешних условиях сложно заключать контракты с твердой ценой, учитывая волатильность стоимости стройматериалов и, как следствие, себестоимости строительства. По его словам, в двух запущенных в последний месяц проектах его компании удалось «согласовать схему контрактации с твердой ценой путем использования валютной оговорки в части материалов и стопроцентного авансирования». «Это было возможно потому, что у нас в высокой степени готовности была рабочая документация, а значит, и полное понимание того, какие материалы и оборудование нужны,— рассуждает господин Плиев.— В большинстве же случаев, к сожалению, рабочая документация делается параллельно со стройкой. Значит, на старте стройки не всегда есть понимание, какие именно материалы и оборудование нужны и в каком точно количестве они понадобятся».

Президент межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия» Александра Белоус считает корректировку программы реновации жилья в Москве в ближайшее время «маловероятной». «Сейчас программа активно реализовывается, в случае возникновения проблем, например, с закупкой материалов, поиском отечественных аналогов, оперативно будут применяться все введенные государственные меры поддержки стройотрасли»,— считает госпожа Белоус.

Александр Воронов, Дарья Андрианова