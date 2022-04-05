Две Кореи — ракетная и ядерная

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Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён примет участие в намеченной на 6–7 апреля министерской встрече стран НАТО, дополнив ее повестку темой безопасности на Корейском полуострове. Визит проходит в условиях обострения отношений между Пхеньяном и Сеулом после недавних президентских выборов в Южной Корее. В ответ на заявление южнокорейского министра обороны Со Ука о готовности его страны наносить высокоточные удары по любым целям на Севере родная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Ё Чен предупредила, что Пхеньян может применить ядерное оружие, а самого главу Минобороны соседней страны назвала «мусором».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поворот к более жесткой по отношению к КНДР политике произошел еще до того, как победивший на мартовских президентских выборах кандидат от консервативной оппозиции Юн Сок Ёль приступил к исполнению своих обязанностей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Поворот к более жесткой по отношению к КНДР политике произошел еще до того, как победивший на мартовских президентских выборах кандидат от консервативной оппозиции Юн Сок Ёль приступил к исполнению своих обязанностей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Встреча министров иностранных дел стран НАТО откроется 6 апреля рабочим ужином представителей государств—членов альянса, а на следующий день продолжится уже в расширенном составе. Вместе с коллегами из Грузии, Украины, Финляндии, Швеции, Японии, Австралии и Новой Зеландии в Брюссель приглашен и глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён. В заявлении южнокорейского внешнеполитического ведомства отмечается, что министр «выступит по вопросам проблемы Корейского полуострова, партнерства Южной Кореи с НАТО и ситуации на Украине».

Кризис безопасности на Корейском полуострове, который был отодвинут на второй план после начала российской спецоперации на Украине, возвращается в международную повестку. Состоявшееся 24 марта испытание северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», прервавшее трехлетний мораторий Пхеньяна на ракетно-ядерные испытания, послужило триггером новой войны слов и жестов между Пхеньяном и Сеулом, развивающейся по нарастающей.

Так, 1 апреля в ходе церемонии открытия нового центра ракетного стратегического командования Южной Кореи министр обороны страны Со Ук сообщил, что вооруженные силы страны располагают большим количеством ракет различных типов, позволяющих «точно и быстро поразить любые цели» в Северной Корее. Он впервые открыто допустил возможность нанесения превентивных ударов по «источнику любого нападения и его командным и вспомогательным объектам» — это может произойти в случае фиксирования подготовки к удару со стороны Северной Кореи.

Кроме того, Со Ук пообещал продолжить разработку «передовой многоуровневой системы противоракетной обороны, которой нет у Севера».

Заявление о возможности превентивных ударов по КНДР прозвучало вскоре после мартовских президентских выборов в Южной Корее, на которых победил кандидат от консервативной оппозиции Юн Сок Ёль, призывающий вести диалог с Пхеньяном с позиции силы (инаугурация нового президента пройдет 10 мая). Хотя Со Ук входит в команду пока еще действующего президента-демократа Мун Чжэ Ина, проводившего более мягкую политику по отношению к Северной Корее, его заявление свидетельствует о том, что в политике Сеула, переживающего транзит власти, уже началась смена вех.

Заявление главы Минобороны Южной Кореи вызвало бурю негодования в Пхеньяне. Южнокорейскому министру первой ответила родная сестра Ким Чен Ына, замдиректора департамента ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен. «Говорить что попало в отношении страны, обладающей ядерным оружием,— это легкомысленная бравада, которая им самим в итоге не принесет выгоды. Он (министр.— “Ъ”) сумасшедший. Мусор,— заявила Ким Ё Чен.— Его безрассудная и несдержанная риторика о "превентивном ударе" еще больше ухудшила межкорейские отношения и повысила уровень военной напряженности на Корейском полуострове. Мы не можем не отнестись к его конфронтационной истерии очень серьезно и не пересмотреть многое. Если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию, наши боевые ядерные силы неизбежно будут должны выполнить свой долг».

По словам Ким Ё Чен, Северная Корея выступает против войны и, «если армии обеих сторон будут сражаться друг с другом, неважно, кто выиграет, нация получит еще большую рану, чем полвека назад».

«Но если южнокорейские войска тронут хоть пядь нашей земли, то они попадут в ужасную катастрофу»,— добавила она.

Еще одно заявление сделал секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон — фактически первое лицо в северокорейском военном руководстве. «Если южнокорейские военные, руководствуясь неверными соображениями, предпримут опасные шаги, такие как упреждающий удар, наши вооруженные силы направят всю свою военную мощь на уничтожение важных объектов в Сеуле и южнокорейской армии»,— пообещал Пак Чон Чхон. По его словам, в условиях отсутствия мирного договора между двумя странами «любое непонимание или враждебное заявление» может привести к полномасштабному конфликту.

Между тем упоминание возможности применения Северной Кореей ядерного оружия в Сеуле расценили как попытку Пхеньяна сыграть на обострение, призвав КНДР проявлять сдержанность и вернуться за стол переговоров. «Министерство по делам объединения указывает, что Северная Корея ни в коем случае не должна вызывать дополнительную напряженность на Корейском полуострове. Пхеньян должен выбрать путь диалога и сотрудничества, а не напряженности и эскалации»,— заявил в понедельник в Сеуле официальный представитель Министерства по делам объединения двух Корей Ли Джун Чо.

А вот в Минобороны Южной Кореи воздержались от примирительных заявлений, сообщив о решимости укреплять и модернизировать военный потенциал страны перед лицом угрозы со стороны КНДР.

«Реорганизация стратегического ракетного командования армии и командования противоракетной обороны ВВС призвана упрочить наши силы реагирования в ответ на растущий ракетный потенциал Севера, эта мера демонстрирует решимость обеспечить государственную безопасность и защиту граждан»,— заявил в понедельник заместитель официального представителя Минобороны Южной Кореи Мун Хон Сик.

Между тем на фоне эскалации корейского кризиса Сеул спешит укрепить отношения с Вашингтоном, изрядно пострадавшие в период правления предыдущего президента США Дональда Трампа, требовавшего резко повысить плату за пребывание в стране американского военного контингента.

Как сообщило во вторник агентство Yonhap, посетившая Вашингтон южнокорейская делегация во главе с депутатом от партии «Гражданская сила» Пак Чином договорилась укреплять отношения нового руководства страны с администрацией президента Джо Байдена. «Мы донесли желание избранного президента укрепить альянс Южной Кореи и США до уровня всеобъемлющего и стратегического партнерства и достигли консенсуса с американской стороной»,— заявил Пак Чин после встречи с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман. По его словам, стороны согласились с тем, что для предотвращения «провокаций со стороны КНДР» Сеулу и Вашингтону нужна активная политика сдерживания Пхеньяна.

Сергей Строкань