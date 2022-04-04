Крупную взятку попросили пересчитать по минимуму

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Как стало известно “Ъ”, в Хамовническом суде Москвы состоялись прения по делу в отношении петербургского предпринимателя Алексея Калитина. Он обвиняется в даче взятки сотрудникам Минобороны. По версии следствия, 380 млн руб. были получены в качестве откатов за предоставление преимуществ при поставке оборудования для армейских кухонь и столовых. С учетом того, что подсудимый полностью признал вину и дал показания в отношении взяткополучателей — четырех сотрудников Минобороны, его дело было рассмотрено в особом порядке, а прокурор попросила для подсудимого 7,5 года. В свою очередь, адвокат с учетом заслуг подзащитного при раскрытии коррупционного дела просила приговорить его к минимальному сроку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Калитин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Алексей Калитин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В районный суд Алексей Калитин приехал с тяжелым баулом и в спортивном костюме. По словам других участников процесса, в таком виде предприниматель прибывает на каждое заседание в ожидание скорого приговора.

Сначала гособвинитель сообщила, что Алексея Калитина обвиняют по ст. 291 (дача взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 286 (пособничество в превышении полномочий) УК РФ, после чего отметила, что уголовное дело было выделено из более крупного, по которому проходят бывшие начальник продуправления Минобороны Александр Бережной, его заместитель Александр Вакулин, эксперт того же управления Алексей Гринюк и начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента госзакупок военного ведомства Юрий Решетников. Как уже писал “Ъ”, всех их обвиняют по ч. 6 ст. 290 (получение взяток в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) УК РФ, так как следствие уверено, что именно эти лица с 2014 по 2017 год получили от Алексея Калитина в виде откатов 380 млн руб.

По данным следствия, предприниматель платил им миллионные суммы за победу его компаний «Профбизнес», «Торговый дом "Стиллаг"», «Торговый дом "Спецтехмаш"» в аукционах на поставки товаров в Минобороны России на выгодных для взяткодателя условиях. Но с учетом того, что подсудимый не только полностью признал вину, но и раскрыл все схемы получения военнослужащими откатов, прокурор Малютина попросила признать подсудимого виновным и приговорить всего лишь к 7,5 года заключения в колонии строгого режима, притом что взяткополучателям грозит до 15 лет.

Также гособвинитель просила лишить Алексея Калитина на пять лет права занимать руководящие и распорядительные должности в коммерческих структурах и удовлетворить предъявленный ему иск Минобороны на 650 млн руб.

Выступившая следом адвокат Ксения Щекина просила суд проявить к подзащитному снисхождение, поскольку тот полностью осознал вину и дал показания в отношении не только взяточников из Минобороны, но и руководителя одного из районов Ленинградской области, которого уже привлекли к уголовной ответственности за взятки.

При этом адвокат отметила, что с 2017 года, когда ее клиент вышел из СИЗО, он основал новую компанию «Спецмаш», активно занимающуюся поставками оборудования для армейских кухонь и столовых, причем настолько успешно, что их активно применяют в военной операции в Донбассе, а произведенные его компанией баки для перевозки воды уже использовали для снабжения водой населения в Сирии и Крыму.

Касаясь заявленного Минобороны иска на 650 млн руб., адвокат просила, чтобы он был рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства, с чем не согласился присутствовавший в зале представитель военного ведомства, попросивший председательствующую вынести решение по иску в рамках уголовного производства.

Сам подсудимый полностью солидаризировался с адвокатом, подтвердив, что уже 20 лет занимается производством оборудования для армейских кухонь и столовых, а факты дачи откатов назвал роковой ошибкой, которую полностью осознал. «Я понимаю, что должен понести наказание,— заявил предприниматель,— но надеюсь, что потом смогу продолжить свою деятельность и приносить пользу стране».

Алексей Соковнин