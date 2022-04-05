Не время для придирок

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Премьер-министр Михаил Мишустин завершил в понедельник серию консультаций с представителями думских фракций, организованную в преддверии его ежегодного отчета о работе правительства. Глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, как ранее и руководство других парламентских партий, «высоко» оценил сотрудничество с кабинетом министров. Глобальных претензий у парламента к правительству нет, а «по мелочам не время придираться», поясняет эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Государственная Дума Фото: Государственная Дума

Ежегодный отчет премьера в Госдуме о работе правительства в 2021 году состоится на пленарном заседании нижней палаты 7 апреля. Напомним, в этом году он пройдет раньше обычного из-за «огромного количества вопросов», поступающих депутатам от избирателей, поясняли ранее в Думе.

Открывая встречу с единороссами 4 апреля, Михаил Мишустин отметил, что партия большинства «заслуживает особого внимания», и рассказал депутатам о «последних антикризисных мерах». Первым делом он сообщил, что с 9 апреля правительство снимает принятые некогда в целях борьбы с коронавирусной инфекцией ограничения, которые распространялись на регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран. По его словам, будет возобновлено авиасообщение с 52 странами, среди которых Аргентина, Индия, Китай, ЮАР и «другие дружественные нам государства». Кроме того, решено предоставить преференции разработчикам и производителям электронной компонентной базы и продукции, а также увеличить лимиты по программе льготной ипотеки на новостройки. Сотрудничество с «Единой Россией» премьер назвал «полезным» и «эффективным».

Глава фракции единороссов Владимир Васильев тоже «высоко» оценил это сотрудничество. Он напомнил про народную программу партии, разработанную перед выборами в Госдуму 2021 года «на фоне серьезных изменений в нашей Конституции, которые обеспечили суверенитет нашего законодательства». «Сейчас даже трудно представить, что бы могло быть, если бы это своевременно не было сделано»,— заметил он. По мнению единоросса, в людях сейчас проявились не только патриотизм, но и «чувство ответственности», что видно «и по рейтингу президента, партии, парламента». «То есть то, что мы делаем, люди поддерживают»,— подытожил господин Васильев. Особенно фракцию большинства интересовали планы правительства по обеспечению граждан доступными и качественными лекарствами, школьников — горячим питанием, а также строительство спортивных площадок открытого типа.

На нынешней встрече премьера с единороссами в отличие от прошлогодней не присутствовал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Источник “Ъ” в Думе пояснил, что у господина Володина запланирована отдельная встреча с премьером перед его отчетом.

Ранее премьер провел встречи с депутатами четырех других думских фракций. Так, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» настаивали на повышении прожиточного минимума, отмене единого госэкзамена и пенсионной реформы, хотя в целом остались довольны работой правительства. Как заметил лидер справороссов Сергей Миронов, «при всех разногласиях мы видим, что правительство пашет». В ЛДПР по итогам встречи с господином Мишустиным подчеркнули, что «нынешнее правительство два года работает в особых условиях: сначала ковид, теперь санкции». Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев тоже считает, что «правительство много сделало» и «все видят и противопандемийные меры, и сроки реагирования, и целый ряд мер поддержки и людей, и промышленности».

По итогам консультаций с фракциями создается впечатление, что кабинету Михаила Мишустина удалось всем угодить — и левым, и правым, для каждой встречи были тщательно подобраны темы и «взаимные алаверды», говорит политолог Павел Склянчук. «Можно сделать вывод, что глобальных претензий у парламента к правительству нет, а по мелочам не время придираться. Такая ситуация на руку и "Единой России", и руководству Госдумы. Так было после "крымского консенсуса", когда все партии стали похожи друг на друга, что подняло рейтинги единороссов»,— напоминает эксперт.

Мария Макутина