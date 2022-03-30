Михаил Мишустин сходил налево

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Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник встретился с депутатами Госдумы от КПРФ и «Справедливой России — За правду» (СРЗП) в преддверии своего ежегодного отчета о работе правительства. Обе фракции настаивали на повышении прожиточного минимума, отмене единого госэкзамена и пенсионной реформы, хотя в целом остались довольны работой правительства. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также пожаловался премьеру на преследование партийных активистов за участие в митингах, а лидер СРЗП Сергей Миронов — на нежелание Минкульта защищать российских артистов, подвергающихся травле на Западе.

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Михаил Мишустин продолжает консультации с думскими партиями перед своим отчетом в парламенте о деятельности правительства в 2021 году, который намечен на 7 апреля. 25 марта премьер встречался с представителями ЛДПР и «Новых людей», 29 марта в Белый дом пришли депутаты от КПРФ и СРЗП, а разговор с «Единой Россией» состоится на следующей неделе. В этом году отчет пройдет раньше обычного: он был запланирован на более поздний срок в апреле, но теперь перенесен, как пояснил спикер Думы Вячеслав Володин, из-за того, что от избирателей поступает «огромное количество» вопросов. В прошлом году господин Мишустин отчитывался перед депутатами 12 мая.

Первыми во вторник к нему пришли коммунисты. Премьер по традиции рассказал им о том, что правительство реализует меры, заложенные в плане первоочередных действий, и готовит очередной пакет контрсанкций. «Рассчитываем, что к его обсуждению ваша фракция подойдет так же конструктивно, как это было и ранее»,— отметил Михаил Мишустин. По его словам, у кабинета министров с КПРФ очень много общих тем — это и вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, и патриотическое воспитание, а также «достаточно успешное взаимодействие» по вопросам развития сельских территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Государственная Дума Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Государственная Дума

Геннадий Зюганов признал, что в целом он «удовлетворен» теми рабочими контактами, которые сложились у комитетов, возглавляемых в Думе коммунистами, с соответствующими министерствами. «Мы пришли на эту встречу не просить, а с чувством огромной озабоченности из-за ситуации, которая сложилась в мире и стране, и настроены весьма конструктивно»,— сказал лидер КПРФ, представив премьеру программу его партии «20 неотложных мер для преображения России». Одно из предложений коммунистов — увеличение прожиточного минимума до 26 тыс. руб., потому что «прожить на 13 тыс. с копейками невозможно при нынешних ценах». Также, считает господин Зюганов, «нужно избавиться от ЕГЭ». «Молодежь, у которой в голове не родина, не служение, не работа, а лайки и кэшбэк, она не в состоянии в серьезных условиях ориентироваться должным образом»,— пояснил он. Упомянул лидер КПРФ и о «пенсионном людоедстве», которое пора отменить, потому что оно «ничего не дало, кроме огорчения и дальнейшего вымирания страны».

Кроме того, Геннадий Зюганов пожаловался главе правительства на административное и уголовное преследование актива КПРФ, который участвует в «ключевых мероприятиях, посвященных будь то майским праздникам или 23 февраля». По его словам, ситуация не меняется даже после его обращения к президенту и губернаторам. «Мы считаем, что в нынешних условиях, когда требуется максимальная сплоченность общества, это в принципе недопустимо»,— подчеркнул коммунист. По итогам встречи лидер КПРФ отметил, что она прошла «продуктивно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов

Фото: Государственная Дума Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов

Фото: Государственная Дума

Приветствуя депутатов СРЗП, председатель правительства отметил, что эта партия в Думе традиционно занимает одно из лидирующих мест по количеству внесенных законопроектов «по широкому кругу вопросов» (правда, законами из них становятся единицы). Лидер СРЗП Сергей Миронов прежде всего решил «проинформировать» господина Мишустина, что фракция поддерживает «решение президента о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины». Затем он перешел к вопросам культуры, упрекнув профильного министра в молчании, когда идет травля «наших выдающихся деятелей культуры, таких как Анна Нетребко, Валерий Гергиев». На это Михаил Мишустин возразил, что «Ольга Борисовна (Любимова.— “Ъ”) сама по своей позиции чутко реагирует на это и находится в постоянном контакте с деятелями культуры». Кроме того, господин Миронов сообщил, что его партия предлагает «сделать министерство культуры и информации» и совместить с ним «то, что сегодня называется "Роскомнадзор"».

Как и коммунисты, СРЗП требует отмены ЕГЭ и пенсионной реформы, а также настаивает на еще более существенном — до 31 тыс. руб.— увеличении прожиточного минимума. Вместе с тем господина Миронова «порадовала» откровенность премьера, «особенно без камер». «При всех разногласиях мы видим, что правительство пашет»,— заключил депутат. Он также сообщил Михаилу Мишустину, что фракция СРЗП не поддержит в апреле кандидатуру Эльвиры Набиуллиной, которую президент Владимир Путин недавно внес в Госдуму для переназначения председателем Центробанка на новый пятилетний срок.

Мария Макутина