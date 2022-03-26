Премьер обменялся с депутатами добрыми словами

593 2 мин. ...

Премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу встретился с депутатами Госдумы от ЛДПР и партии «Новые люди» в преддверии своего ежегодного отчета о работе правительства. Он рассказал парламентариям о принимаемых Кабинетом министров мерах по поддержке граждан и бизнеса в «очень непростых условиях», а они ему — о своих антикризисных предложениях. Например, в ЛДПР считают, что сейчас надо простить гражданам долги. Обе фракции положительно оценили работу правительства в «особых условиях» уже второй год подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство РФ Фото: Правительство РФ

Серию встреч с представителями думских фракций Михаил Мишустин начал 25 марта с ЛДПР и «Новых людей». На следующей неделе ожидается его разговор с КПРФ и «Справедливой Россией — За правду», а уже непосредственно перед самим отчетом о деятельности правительства за 2021 год, который намечен на 7 апреля,— с «Единой Россией». В этом году отчет пройдет раньше обычного: он был запланирован на более поздний срок в апреле, но был перенесен, как пояснил спикер Думы Вячеслав Володин, из-за того, что от избирателей поступает «огромное количество» вопросов. В прошлом году премьер отчитывался перед депутатами 12 мая.

Первыми в Белый дом пришли депутаты от ЛДПР, которые перед этим были вынуждены опровергать информацию в ряде СМИ о якобы смерти находящегося в больнице лидера партии Владимира Жириновского. «Конечно, непросто начинать такой разговор без вашего бессменного руководителя... Мы знаем, что он сейчас мужественно борется с болезнью, тяжелой болезнью»,— заявил господин Мишустин в начале встречи.

Премьер сразу отметил, что отчет правительства проходит «в очень непростых условиях» из-за «беспрецедентного внешнего давления на Россию», и рассказал о механизмах поддержки граждан. По его словам, правительство ведет активную работу по реализации плана первоочередных действий, среди которых упрощение закупки и регистрации фармацевтической продукции и медицинских изделий, предоставление людям кредитных каникул и т. д.

Выступивший вместо лидера партии заместитель руководителя фракции ЛДПР, глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов тоже сказал, что депутатам «тяжело находиться на этой встрече» без Владимира Жириновского. Он поблагодарил правительство за конструктивный диалог. Как пояснил депутат позднее журналистам, «нынешнее правительство два года работает в особых условиях: сначала ковид, теперь санкции».

Господин Нилов также рассказал премьеру о предложениях партии: в ЛДПР, в частности, считают, что надо «радикально наводить порядок» в ценообразовании, простить хотя бы части граждан долги по оплате ЖКХ, убрать всевозможные штрафы за кредиты, заморозить тарифы на услуги ЖКХ, «хотя бы временно запретить коллекторскую деятельность», создать в правительстве фармацевтическое агентство, ввести государственную монополию на алкоголь, табак и сахар. Михаил Мишустин поблагодарил ЛДПР за «яркие» предложения.

Затем глава правительства встретился с членами фракции «Новые люди» (НЛ), которым впервые предстоит заслушивать отчет премьера. Господин Мишустин согласился с новой фракцией в том, что «сейчас крайне важно обеспечить максимально комфортный режим, условия для предпринимателей», и перечислил меры поддержки бизнеса, среди которых мораторий на плановые и внеплановые проверки компаний. Отдельно он отметил инициативу НЛ, «мотивирующую работодателей брать на работу молодежь», пообещав, что «правительство обязательно окажет им дополнительную помощь при трудоустройстве». «У "Новых людей" тоже есть позитивный опыт совместной работы, я знаю, с министерствами, ведомствами. Имею в виду в первую очередь ваш вклад в подготовку федерального бюджета на 2022–2024 годы в ходе осенней сессии прошлого года»,— сказал премьер.

Лидер НЛ Алексей Нечаев поблагодарил господина Мишустина «за добрые слова» и произнес в ответ свои. «Правительство много сделало, я думаю, все видят: и успехи восстановления после пандемии, и противопандемийные меры, и сроки реагирования, и целый ряд мер поддержки и людей, и промышленности — я думаю, это оценено»,— отметил депутат. И добавил, что мораторием на проверки «больше всего айтишники довольны».

Мария Макутина