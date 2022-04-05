Туристы прицениваются к загранице

22 2 мин. ...

Как только турбизнес объявил о восстановлении собственных полетных программ на курорты Турции и Египта, стоимость организованных поездок в эти страны выросла примерно на 35% по сравнению с осенью прошлого года. Но такие цены заметно сдерживают спрос. Турагенты рассчитывают, что с ростом конкуренции ситуация изменится: открыть направления рассчитывают все федеральные туроператоры. Впрочем, сами они не видят серьезных предпосылок для падения цен из-за высокой стоимости перевозки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

Средний чек при бронировании туров в Турцию на апрель составляет 104 тыс. руб., в Египет — 129,82 тыс. руб., что соответственно на 35,8% и 34,7% дороже, чем в ноябре 2021 года, сообщили “Ъ” в Travelata.ru. Собеседник “Ъ” на туррынке говорит, что за этот же период вдвое увеличилась стоимость проживания в курортных гостиницах этих стран, поэтому сейчас стоимость тура, например, в Турцию начинается от 110 тыс. руб. на человека против 50–60 тыс. руб. годом ранее. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов оценивает рост цен в среднем в 40% год к году.

Конкретные цены туров в популярные страны начали появляться после того, как туроператоры стали объявлять о возобновлении полетных программ за рубеж. Чартерные туры в Египет и Турцию на днях появились у «Библио Глобуса», 4 апреля аналогичную программу в Анталью с 15 апреля анонсировал Pegas Touristik. О готовящемся старте чартеров в Анталью “Ъ” сообщили в еще одном крупном туроператоре, указав, что анонсировать их пока преждевременно.

Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев отмечает, что интерес россиян к зарубежным турам восстанавливается, но продажи сдерживают высокие цены. Появление предложения само по себе привело к оживлению спроса, соглашается Игорь Блинов, отмечая, что бронированиями заканчиваются каждые четыре-пять из десяти звонков клиентов. По его словам, россияне опасаются возникновения конфликтов с другими отдыхающими на фоне «осложнения геополитической обстановки».

Господин Козырев не исключает, что стоимость поездок за рубеж снизится по мере того, как будет расти число компаний, согласовывающих собственные чартерные программы. Собеседник “Ъ” на туррынке предполагает, что полетные программы в Турцию и Египет в итоге сформируют все федеральные туроператоры, но дефицит перевозки по-прежнему будет ощущаться. В этом году, по его подсчетам, только в Турцию могло бы отправиться 4–5 млн путешественников из России, но местный перевозчик на своих регулярных рейсах в апреле—сентябре пока готов предоставить только 1,5 млн кресел.

Дороговизну рейсов эксперт называет основным фактором, влияющим на высокий уровень цен. «Но есть позитивная динамика,— говорит он.— Если в марте перелет из Москвы в Анталью и обратно стоил 102 тыс. руб., то сейчас 40–50 тыс. руб.». Однако другой собеседник “Ъ” в одной из туроператорских компаний сомневается, что клиентам стоит рассчитывать на снижение цен: «С одной стороны, авиакомпаниям не нужно больше платить за лизинг, с другой — аэропортовые сборы остались прежними, запчасти и расходные материалы существенно подорожали».

Игорь Блинов предполагает, что динамика продаж туров за рубеж весной может выйти на уровень 2019–2021 годов в денежном выражении, но в количестве отправившихся на отдых гостей спрос будет отставать от докризисного периода на 30%. Но пока путешественники ведут себя осторожно: по данным Travelata.ru, 85% бронирований пока приходятся на Россию.

Представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева предполагает, что с развитием зарубежных программ доля внутренних направлений может снизиться с 63% в структуре продаж по итогам марта до 50%. Это, полагает она, может повлечь за собой небольшое снижение цен на отдых внутри страны.

Александра Мерцалова