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Коммерсантъ FM
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Страна хочет подлечиться

Подорожавшие путевки в санатории идут нарасхват

Сокращение числа доступных зарубежных направлений и отложенный спрос со стороны туристов старшего возраста привели к росту спроса на санаторный отдых внутри страны. Продажи в некоторых объектах в марте превысили показатели 2019 года. Популярные здравницы на этом фоне повышают стоимость размещения на 10–15%.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Спрос на услуги санаториев в марте оказался ажиотажным, превысив в некоторых объектах уровень 2019 года на 5–10%. Об этом “Ъ” рассказал медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов. Но, по его словам, продажи идут в основном с небольшой глубиной из-за общей неопределенности. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин говорит, что число путешествовавших по стране клиентов компании по итогам первого квартала сократилось на 6% год к году, но в некоторых регионах с большим числом санаториев, например, Кавминводах, показатель вырос на 25%.

Позитивную динамику отмечают и сами здравницы. Гендиректор санатория «Алтайский замок» Татьяна Петрова также говорит об ажиотажном спросе, оценивая увеличение в 20%. Директор санатория Parus Medical Resort & SPA Юлия Шелепенкова приводит цифру в 15%, отмечая, что до конца года продано уже 50–60% номерного фонда. Прирост в 15–20% заметил и директор санатория «Переделкино» Максим Сучков. Заместитель директора по управлению доходами Medical Spa отеля Rosа Springs Руслан Вердиев говорит, что с начала марта спрос вырос на 42% относительно 2019 года и на 21% по сравнению с прошлым годом.

Ключевыми факторами, стимулирующими рост спроса на отдых в санаториях, Михаил Данилов называет ограниченное количество доступных выездных направлений и программу туристического кешбэка, которая предполагает за бронирование отдыха внутри страны по карте «Мир» возврат до 20 тыс. руб. Сергей Ромашкин отмечает, что к акции оказалась наиболее чувствительна целевая аудитория здравниц — люди старшего поколения, которые позитивно воспринимают поощрения со стороны государства. Одновременно санатории традиционно пользуются высоким спросом в период межсезонья, добавляет он. Кроме того, продолжает топ-менеджер, сказался эффект отложенного спроса: многие клиенты на фоне пандемии COVID-19 отказывались от поездок, возобновив их после снятия большинства санитарных ограничений. Руководитель коммерческой службы санатория «Актер» Ирина Герасименко уверена, что заполнение в этом году произошло быстрее обычного из-за новых ограничений для выезда за рубеж.

Хотя выраженный рост продаж характерен не для всех санаториев.

По словам Михаила Данилова, падение спроса демонстрируют объекты в регионах со снизившейся транспортной доступностью. Это подтверждает управляющий акционер здравницы «Лаго-Наки» Татьяна Мамонтова: в феврале продажи в объекте были ниже на 40% год к году, а в марте спрос рухнул на 75%. Она связывает динамику с закрытием аэропорта Краснодара и опасениями потребителей относительно снижения доходов. Продажи стали возвращаться к плановым с 20 марта, но продление ограничения авиасообщения до 7 апреля вызвало рост отмен, говорит госпожа Мамонтова.

По словам Сергея Ромашкина, средняя стоимость путевки на 10–12 дней на двоих в российский санаторий находится на уровне 90–100 тыс. руб. Руслан Вердиев говорит, что стоимость санаторно-курортного лечения традиционно растет в среднем на 10% в год, в этом году динамика ускорилась, но остается в пределах 15%. Татьяна Петрова и Юлия Шелепенкова говорят, что в их объектах услуги подорожали в среднем на 10%. Этому способствовало увеличение цен поставщиков в среднем на 20–30%, уточняет госпожа Шелепенкова.

Михаил Данилов добавляет, что санатории закладывают сценарии возможного повышения цен еще на 10–15%, решение будет принято исходя из динамики стоимости расходных материалов и продуктов питания. По словам Максима Сучкова, с начала года цены на санаторно-курортные путевки выросли на 5%, в середине апреля планируется скорректировать еще на 15–20% как стоимость пребывания, так и медицинских услуг. Хотя в санаториях со сниженным спросом ситуация другая. В «Лаго-Наки» говорят, что цены заморожены до конца лета.

Александра Мерцалова

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