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Коммерсантъ FM
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Колония не освобождает от ареста

Бывшему московскому чиновнику припомнили старое дело

Как стало известно “Ъ”, Главное следственное управление СКР решило предъявить новое обвинение бывшему чиновнику столичного департамента культуры Антону Усенко. Он уже отбывает 13-летний срок за коррупционные преступления, связанные в том числе с реставрацией театра «Эрмитаж» и музея Есенина в Москве. На этот раз следствие предъявило экс-чиновнику злоупотребление должностными полномочиями: речь идет о том, что в входе расследования СКР выявил новые фиктивные контракты о якобы выполненных реставрационных работах.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Московское управление СКР решило предъявить новое обвинение Антону Усенко, уже осужденному на 13 лет по коррупционному делу о реставрационных работах в театре «Эрмитаж» и музее Есенина в Москве. А поскольку следственные действия необходимо проводить в Москве, то СКР решил формально арестовать уже отбывающего срок в колонии бывшего чиновника.

Необходимость очередного ареста экс-чиновника представитель столичного СКР обосновал в Басманном райсуде Москвы тем, что тот может скрыться, оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства. Сам Антон Усенко счел эти доводы абсурдными. Парируя аргументы следователя и поддержавшего его прокурора, он заявил, что уже находится в колонии строгого режима и скрыться никуда не может. «Мне там отбывать наказание до 2029 года»,— добавил фигурант.

По словам защищающего Антона Усенко адвоката Анатолия Торкунова, его клиент выразил несогласие не только с избранием меры пресечения, но и с предъявленным обвинением. «Впрочем, судья усомнилась в том, что отбывающий срок в колонии строгого режима Усенко не скроется от следствия и не предпримет других противоправных действий, о которых говорил следователь, и арестовала его на два месяца»,— заявил “Ъ” адвокат Торкунов.

По данным источников “Ъ”, новый эпизод в деле бывшего замглавы ГКУ «Технический центр департамента культуры Москвы» Усенко, скорее всего, стал для него неприятной неожиданностью. Дело в том, что приговор ему Тверской райсуд Москвы вынес еще в июле 2019 года, а под арестом бывший чиновник провел в общей сложности уже более пяти лет. А в случае, если его виновность будет доказана, в колонии ему придется провести куда больше времени.

Свои 13 лет Антон Усенко получил за взятки, превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 286 и ч. 3 ст. 285 УК РФ). Все эти преступления были связаны с возбужденным столичным СКР в сентябре 2016 года уголовным делом о махинациях при реконструкции московского театра «Эрмитаж» и музея Есенина.

Работы там проводились в рамках государственной программы «Культура Москвы 2012–2016 гг.», и именно господин Усенко отвечал за выполнение работ в том числе и на этих двух объектах.

По версии следствия, экс-чиновник пролоббировал интересы подконтрольной ему фирмы «Сианстрой», ставшей победителем конкурсов, по итогам которых ей достались контракты почти на 650 млн руб. Однако реставрацию музея и театра бывший чиновник вынудил проводить совсем другую компанию за куда меньшие деньги, а в случае отказа грозился забраковать работы на другом контролируемом им объекте. Руководство последней компании в итоге и обратилось в правоохранительные органы с заявлением о том, что чиновник находит в их работе мнимые недоделки, а за то, чтобы их не замечать, требует мзду.

По версии следствия, в общей сложности в качестве взяток Антон Усенко получил от строителей более 6 млн руб.

Кстати, реставрация музея Есенина в срок так и не была выполнена, и заказчику уже после увольнения господина Усенко пришлось объявлять еще один тендер.

Новый же эпизод в деле экс-чиновника, по данным “Ъ”, связан с тем, что следствие обнаружило еще несколько актов о якобы выполненных работах на контролируемых Антоном Усенко объектах и на них стояли его подписи. В связи с этим в отношении него и возбудили новое дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.

Олег Рубникович

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