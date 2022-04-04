Колония не освобождает от ареста

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Как стало известно “Ъ”, Главное следственное управление СКР решило предъявить новое обвинение бывшему чиновнику столичного департамента культуры Антону Усенко. Он уже отбывает 13-летний срок за коррупционные преступления, связанные в том числе с реставрацией театра «Эрмитаж» и музея Есенина в Москве. На этот раз следствие предъявило экс-чиновнику злоупотребление должностными полномочиями: речь идет о том, что в входе расследования СКР выявил новые фиктивные контракты о якобы выполненных реставрационных работах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Московское управление СКР решило предъявить новое обвинение Антону Усенко, уже осужденному на 13 лет по коррупционному делу о реставрационных работах в театре «Эрмитаж» и музее Есенина в Москве. А поскольку следственные действия необходимо проводить в Москве, то СКР решил формально арестовать уже отбывающего срок в колонии бывшего чиновника.

Необходимость очередного ареста экс-чиновника представитель столичного СКР обосновал в Басманном райсуде Москвы тем, что тот может скрыться, оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства. Сам Антон Усенко счел эти доводы абсурдными. Парируя аргументы следователя и поддержавшего его прокурора, он заявил, что уже находится в колонии строгого режима и скрыться никуда не может. «Мне там отбывать наказание до 2029 года»,— добавил фигурант.

По словам защищающего Антона Усенко адвоката Анатолия Торкунова, его клиент выразил несогласие не только с избранием меры пресечения, но и с предъявленным обвинением. «Впрочем, судья усомнилась в том, что отбывающий срок в колонии строгого режима Усенко не скроется от следствия и не предпримет других противоправных действий, о которых говорил следователь, и арестовала его на два месяца»,— заявил “Ъ” адвокат Торкунов.

По данным источников “Ъ”, новый эпизод в деле бывшего замглавы ГКУ «Технический центр департамента культуры Москвы» Усенко, скорее всего, стал для него неприятной неожиданностью. Дело в том, что приговор ему Тверской райсуд Москвы вынес еще в июле 2019 года, а под арестом бывший чиновник провел в общей сложности уже более пяти лет. А в случае, если его виновность будет доказана, в колонии ему придется провести куда больше времени.

Свои 13 лет Антон Усенко получил за взятки, превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 286 и ч. 3 ст. 285 УК РФ). Все эти преступления были связаны с возбужденным столичным СКР в сентябре 2016 года уголовным делом о махинациях при реконструкции московского театра «Эрмитаж» и музея Есенина.

Работы там проводились в рамках государственной программы «Культура Москвы 2012–2016 гг.», и именно господин Усенко отвечал за выполнение работ в том числе и на этих двух объектах.

По версии следствия, экс-чиновник пролоббировал интересы подконтрольной ему фирмы «Сианстрой», ставшей победителем конкурсов, по итогам которых ей достались контракты почти на 650 млн руб. Однако реставрацию музея и театра бывший чиновник вынудил проводить совсем другую компанию за куда меньшие деньги, а в случае отказа грозился забраковать работы на другом контролируемом им объекте. Руководство последней компании в итоге и обратилось в правоохранительные органы с заявлением о том, что чиновник находит в их работе мнимые недоделки, а за то, чтобы их не замечать, требует мзду.

По версии следствия, в общей сложности в качестве взяток Антон Усенко получил от строителей более 6 млн руб.

Кстати, реставрация музея Есенина в срок так и не была выполнена, и заказчику уже после увольнения господина Усенко пришлось объявлять еще один тендер.

Новый же эпизод в деле экс-чиновника, по данным “Ъ”, связан с тем, что следствие обнаружило еще несколько актов о якобы выполненных работах на контролируемых Антоном Усенко объектах и на них стояли его подписи. В связи с этим в отношении него и возбудили новое дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.

Олег Рубникович