У Индии друзья велики

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Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, продолжающая турне по Южной Азии, посетила с визитом Индию. По итогам консультаций стороны договорились укреплять глобальное партнерство США и Индии, основанное на «общих демократических ценностях и совпадении стратегических интересов», а также «реализовать конструктивную повестку» QUAD — четырехстороннего диалога по безопасности, который включает США, Индию, Японию и Австралию. Визит Виктории Нуланд в Дели завершил дипломатическую трехходовку последних дней, в ходе которой к беспрецедентному давлению на Индию с требованиями отказаться от сотрудничества с Россией подключились премьер-министры Японии и Австралии Фумио Кисида и Скотт Моррисон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд

Фото: MICHAEL REYNOLDS / EPA-EFE / Vostock Photo Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд

Фото: MICHAEL REYNOLDS / EPA-EFE / Vostock Photo

Программа завершающегося в четверг недельного турне замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд по Южной Азии помимо ключевого визита в Индию включала посещение Бангладеш и Шри-Ланки. США делают ставку в реализации своей индо-тихоокеанской стратегии на оба эти государства и с озабоченностью наблюдают за тем, как они дрейфуют в сторону Китая. Бангладеш занимает третье место среди экономических партнеров КНР в Южной Азии, а Шри-Ланка ранее передала в аренду Пекину на 99 лет за символические $1,12 млрд стратегически важный глубоководный порт Хамбантота, который лежит на перекрестке путей через Индийский океан и может быть использован в военных целях.

Между тем изначальная задача Виктории Нуланд, которой предстояло объяснить азиатским партнерам и соседям Индии, что сотрудничество с США принесет им больше дивидендов, чем связи с Пекином, стала еще более сложной, учитывая новое противостояние с РФ в связи с украинским кризисом. В качестве второго противника партнерам Вашингтона была представлена Москва, имеющая весьма активные и динамично развивающиеся отношения и с Даккой, и с Коломбо.

«США ждут, что Бангладеш окажется на их стороне в контексте ситуации между Россией и Украиной»,— задала тон обсуждению Виктория Нуланд, открывая в Дакке восьмой раунд «Диалога партнерства», на котором Бангладеш представлял глава МИДа Масуд Момен.

Госпожа Нуланд заявила, что своими действиями на Украине Россия нарушает демократические нормы и международные законы.

Переговоры в рамках «Диалога партнерства» между США и Бангладеш стали первыми контактами столь высокого уровня, после того как 10 декабря прошлого года администрация президента США Джо Байдена ввела санкции в отношении «Батальона быстрого реагирования» (RAB), элитного подразделения полиции Бангладеш, и нескольких его руководителей. Обнародовав санкции, Минфин США обвинил «Батальон быстрого реагирования», использовавшийся для борьбы с наркомафией, в «серьезных нарушениях прав человека» и создании «угрозы интересам национальной безопасности США».

Накануне переговоров с Викторией Нуланд глава МИД Бангладеш Масуд Момен назвал американские санкции «неоправданными и введенными на основе сфабрикованных и политически мотивированных материалов», призвав к их отмене. Однако никаких «печенек» у Виктории Нуланд для Дакки в итоге не нашлось: ничего не сказав о возможности отмены санкций, она лишь похвалила Бангладеш за улучшение ситуации с правами человека и призвала к дальнейшему сближению с США.

Визит в Дели — второй пункт турне замгоссекретаря США — стал центральным событием поездки и при этом по своему сценарию отличался от переговоров в Дакке.

Американо-индийские отношения не омрачены санкциями, находятся на подъеме, при этом между сторонами есть полный консенсус относительно необходимости сдерживания Китая.

Входящие вместе с Японией и Австралией в объединение QUAD — четырехсторонний диалог по безопасности — США и Индия считают Пекин главной угрозой «свободному и безопасному Индо-Тихоокеанскому региону».

Между тем накануне переговоров Виктории Нуланд в Дели президент Байден впервые публично отчитал Индию, выразив недовольство тем, что ведущая азиатская демократия, выстраивающая стратегическое партнерство с США и их западными союзниками, выпадает из войны санкций с Россией. «В ответ на агрессию мы выступили единым фронтом во всем НАТО и в Тихом океане. В "четверке" QUAD исключением стала позиция Индии, которая выглядит несколько шаткой, но позиция Японии чрезвычайно сильная, как и Австралии, с точки зрения борьбы с агрессией Путина»,— заявил Джо Байден в понедельник.

При этом, несмотря на давление со стороны США и их западных союзников, Индия, как и Китай, отказалась осуждать Россию за спецоперацию на Украине и не только не участвует в войне санкций, но и ищет пути дополнительной закупки российской нефти и перевода торговли на расчет в рупиях и рублях.

В этой ситуации главная интрига состояла в том, удастся ли Виктории Нуланд, имеющей многолетний опыт борьбы с Россией, накопленный еще со времен ее посещения украинского Майдана в 2014 году, найти дополнительные аргументы, способные изменить позицию Дели по отношению к украинскому кризису.

«Демократии должны объединиться и изменить свою позицию по отношению к России из-за выбора, который сделал Путин. Мы знаем об исторических отношениях и оборонных отношениях между Индией и Россией. Но времена изменились. Они изменились с точки зрения готовности США и Европы быть сильными партнерами Индии в области обороны и безопасности. Мы делаем больше вместе в Индо-Тихоокеанском регионе. Я думаю, что здесь, в Индии, тоже происходит эволюция мышления, поэтому нам важно поговорить»,— заявила Виктория Нуланд в интервью индийскому каналу NDTV. Кроме того, она напомнила: в Вашингтоне «обеспокоены тем, что Россия и Китай интенсивно сотрудничают в контексте конфликта на Украине».

Между тем заявления, сделанные по итогам переговоров замгоссекретаря США с первым заместителем главы МИД Индии Харшем Вардханом Шринглой, свидетельствуют о том, что индийская сторона смогла и на сей раз вывести вопрос об отношениях с Россией за рамки американо-индийского диалога. Никаких публичных заявлений Виктории Нуланд, осуждающих действия Москвы, в Дели так и не прозвучало.

В принятом совместном заявлении говорится, что, «учитывая общие демократические ценности и совпадение стратегических интересов, стороны договорились работать вместе над укреплением глобального партнерства между Индией и США в отношении цепочек поставок, важнейших технологий, в областях безопасности, здравоохранения, борьбы с изменением климата, а также экологически чистой энергии и борьбы с терроризмом».

Кроме того, ни разу не упомянув Китай, стороны подтвердили приверженность «свободному, открытому, инклюзивному, мирному и процветающему Индо-Тихоокеанскому региону», а также выразили «острое желание быстро реализовать позитивную и конструктивную повестку QUAD для стран региона».

Визит Виктории Нуланд в Дели, которая была вынуждена обсуждать российскую тему в закрытом формате, завершил дипломатическую трехходовку последних дней, в ходе которой к беспрецедентному давлению на Индию с требованиями отказаться от помощи России в преодолении санкций подключился вначале премьер-министр Японии Фумио Кисида (см. “Ъ” от 22 марта), а затем премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Однако как японский, так и австралийский премьер не смогли поколебать позицию своего индийского коллеги, не готового жертвовать сотрудничеством с Москвой. Более того, подводя итоги встречи глав правительств Индии и Австралии, заместитель главы индийского МИДа Харш Вардхан Шрингла заявил: «Премьер-министр Моррисон выразил понимание позиции Индии по вопросу Украины».

Сергей Строкань