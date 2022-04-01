Рыбу держат на консервы

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Столкнувшиеся с удорожанием сырья переработчики рыбы просят правительство ограничить экспорт водных биоресурсов. Инициаторы идеи рассчитывают, что это позволит им зарезервировать для внутреннего рынка не менее 60% добычи, что не допустит резкого роста цен. Рыбопромышленники уверены, что ограничения экспорта не повлияют на стоимость рыбы для потребителей, но навредят отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Борис Регистер, Коммерсантъ Фото: Борис Регистер, Коммерсантъ

Рыбный союз (объединяет переработчиков, в том числе ГК «Агама», «Меридиан», «Русское море») предлагает правительству ограничить экспорт рыбы для обеспечения внутреннего потребления на уровне 2021 года. Об этом говорится в материалах союза, подготовленных к намеченному на 1 апреля совещанию у вице-премьера Виктории Абрамченко, с которыми ознакомился “Ъ”. Представитель вице-премьера заявил “Ъ”, что предложения пока не поступили.

Председатель Рыбного союза Александр Панин говорит, что речь идет прежде всего о наиболее востребованных и доступных видах: сельди, скумбрии, минтае, горбуше, треске. По его словам, конкретный механизм контроля — квоты или пошлины — должен выбрать регулятор. Основная задача — не допустить снижения предложения рыбы на внутреннем рынке и, как следствие, резкого роста цен, отмечает господин Панин.

Рыбный союз оценивает объем потребления рыбы в РФ в 2021 году в 2,9 млн тонн при вылове 5 млн тонн. За первые два месяца этого года в стране добыто около 770 тыс. тонн водных биоресурсов, экспорт в январе вырос на 19,5%, до 96,3 тыс. тонн, год к году, сообщало Росрыболовство. В агентстве не ответили на вопросы “Ъ”.

Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов отмечает, что вопрос с поставками сырья для переработчиков можно попробовать решить, обязав рыбопромышленников продавать на внутренний рынок не менее 20–30% от улова. Но неизбежно сложится ситуация, когда поставленная таким образом рыба будет перепродаваться на экспорт при благоприятной конъюнктуре, указывает он.

По словам господина Ефремова, оптовые цены на рыбу в РФ зависят в том числе от стоимости ресурса на мировых рынках и валютных курсов. После резкого обвала рубля в конце февраля стоимость минтая на базисе FOB Владивосток выросла до 105 тыс. руб. за тонну, но недавнее укрепление курса к корректировке цен не привело, отмечает господин Ефремов. «Возможно, экспортеры из-за требований по обязательной продаже валютной выручки считают текущий курс доллара искусственно заниженным, поэтому не стремятся расставаться с востребованной на внешнем рынке рыбой»,— полагает он.

Рыбный союз фактически предлагает субсидировать за счет рыбопромышленников предприятия, которые традиционно работали на импортном сырье, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Он отмечает, что сейчас более 75% российского рынка готовой рыбной продукции обеспечивают компании, одновременно добывающие и перерабатывающие ресурсы.

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак говорит, что инициатива не гарантирует и снижение цен на внутреннем рынке, которые в основном формируются дистрибуторами, переработкой и розницей. В 2020–2021 годах оптовые цены на минтай из-за закрытия рынка КНР снизились на 40%, до 50–55 тыс. руб. за тонну, что не сказалось на ценах для потребителей в РФ, отмечает он. Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов добавляет, что рыбопромышленники не могут отказаться от валютной выручки, которая требуется для ремонта и обслуживания судов, закупки топлива и т. д.

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк согласен, что проблемы ценовой доступности российской рыбы объясняются в том числе логистикой с Дальнего Востока. Опасаться вывоза «всего ресурса» также не приходится, так как рыбопромышленники уже сталкиваются с ограничением сбыта из-за санкций, указывает он.

Алексей Полухин