Россия и США делят рыбу

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На фоне политического напряжения из-за военной операции на Украине российские власти пытаются пересмотреть распределенные еще 32 года назад между РФ и США квоты на вылов рыбы в Беринговом море. Тогда 80% всего объема, или 1,4 млн тонн в год, достались американским рыбакам. Теперь в Росрыболовстве предлагают отдать 50% квот российским компаниям, что позволит им удвоить вылов. Но участники рынка восприняли идею скептически. Они предлагают добиваться уменьшения объемов вылова для США без их увеличения для РФ, так как в море все меньше крупной рыбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шапран, Коммерсантъ Фото: Андрей Шапран, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” несколько крупных рыбодобытчиков, 23 марта на совещании у полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил пересмотреть существующие правила добычи рыбы в Беринговом море РФ и США. Акватория добычи была поделена между странами еще в 1990 году соглашением, подписанным тогдашним главой МИД СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером. Этот документ разграничил между СССР и США экономические зоны в континентальном шельфе в Беринговом и Чукотском морях. Позже Россия как правопреемница СССР стала стороной соглашения. В итоге российским рыбакам отошло около 20% запасов Берингово моря, или 400 тыс. тонн в год. Остальные 80%, или 1,4 млн тонн, стали осваивать американские рыбаки.

Господин Шестаков предложил увеличить для российских рыбаков объем общего допустимого улова (ОДУ) либо полностью отказаться от существующих квот, сообщили собеседники “Ъ”. По их словам, в свою очередь, Юрий Трутнев предложил добиться паритета объемов ОДУ, закрепив их для российских и американских компаний на уровне 50% на 50%. Это, как передают собеседники “Ъ” слова полпреда, «позволило бы российским рыбопромышленникам в 2–2,5 раза увеличить добычу».

В аппарате господина Трутнева от комментариев отказались. В Росрыболовстве подтвердили, что провели исследование возможного увеличения объемов ОДУ в Беринговом море и его результаты будут направлены на экологическую экспертизу. В агентстве утверждают, что вопрос о полной отмене квот сейчас не стоит. Это опасно, так как исключит проведение экологической госэкспертизы, а значит, неизбежно снизит эффективность управления промыслом, предупреждает директор программы WWF России «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» Татьяна Шувалова.

В Беринговом море в последние годы становится меньше крупной рыбы и больше молоди, указывает глава Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осицнев. По его словам, для сохранения ресурса российско-американской комиссии по рыболовству необходимо добиваться снижения ОДУ для США, а не увеличивать объемы для российской стороны. Хотя он считает такой сценарий маловероятным из-за политического конфликта между РФ и США.

После увеличения для российских рыбаков объемов ОДУ в Беринговом море или отмены квотирования найдутся компании, желающие выловить дополнительные объемы, не сомневается глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Но резкое наращивание добычи может привести к падению цен на основных рынках потребления, что «критично в условиях нестабильности», добавляет он. Новое перераспределение объемов также может нарушить права участников первой волны программы инвестквот, получивших право вылова минтая в этом районе, предупреждает президент Ассоциации добытчиком минтая Алексей Буглак. В Росрыболовстве утверждают, что в случае увеличения квот в Беринговом море право добывать дополнительный ресурс получат компании, которые уже осуществляют промысел в этой акватории.

По словам господина Булгака, уже в 2023 году объемы ОДУ для российских рыбаков в Беринговом море увеличатся до 450 тыс. тонн. Кроме того, в Западно-Беринговоморской подзоне Россия ежегодно выделяет квоты на вылов минтая Китаю и Южной Корее в рамках межправительственных соглашений в объеме до 60 тыс. тонн. Но перспективным может стать центральный район Берингова моря, где промысле не ведется с 1994 года. Ранее там добывались до 1,4 млн тонн минтая каждый год, заключает эксперт.

Алексей Полухин