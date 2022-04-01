Путем взаимной безопасности

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Спустя почти полгода работы без начальства ФинЦЕРТ нашел нового руководителя. Это подразделение департамента информационной безопасности (ДИБ) ЦБ возглавил специалист из Альфа-банка, отвечавший там за борьбу с мошенничеством Алексей Голенищев. Однако ФинЦЕРТ может лишиться нескольких специалистов, которые, наоборот, перейдут в Альфа-банк. Два других управления ДИБ пока остаются без руководства, а с учетом возросшего спроса на специалистов в области информбезопасности укомплектовать профильную службу ЦБ станет еще сложнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Банк России нашел одного из трех руководителей управлений департамента информационной безопасности. Об этом рассказали два источника “Ъ” на банковском рынке. По словам одного из собеседников, Центр мониторинга и анализа информационной безопасности (теперь он называется ФинЦЕРТ) возглавил Алексей Голенищев, бывший руководитель дирекции предотвращения кибермошенничества Альфа-банка. При этом он станет вторым руководителем ФинЦЕРТ за последние полгода — до него этот пост занимал Николай Перемышленников, перешедший в ЦБ из Росбанка (см. “Ъ” от 23 сентября 2021 года). В Банке России “Ъ” подтвердили, что господин Голенищев назначен на вакантную должность начальника центра.

В Альфа-банке также подтвердили, что Алексей Голенищев покинул кредитную организацию. «Вся остальная команда и ключевой лидер направления остаются, и задачи по фроду и кибербезопасности ведутся на должном уровне»,— подчеркнули в банке. Вместе с тем сразу несколько собеседников “Ъ” на банковском рынке отметили, что господин Голенищев известен как специалист по пластиковым картам, а не по информбезопасности. «Он не знает специфику работы в ЦБ, занимался антифродом для корпоративного канала, поэтому ему надо как минимум месяца три, чтобы разобраться, и еще пару месяцев, чтобы понять, что он не в коммерческом банке, а в ЦБ»,— считает один из собеседников “Ъ”.

Вместе с тем два других подразделения ДИБ пока остаются без руководителей. Возглавлявший центр взаимодействия и реагирования ДИБ Игорь Добровольцев уволился в конце прошлого года (см. “Ъ” от 8 декабря 2021 года), а в управлении надзора и наблюдения руководителя не было с момента его создания в ноябре 2020 года. Не найдена и замена ушедшему в середине марта первому заместителю главы ДИБ Артему Сычеву (см. “Ъ” от 7 февраля).

Показательно, что в обратном направлении — из Банка России в Альфа-банк, по словам источников “Ъ”, переходит советник департамента информбезопасности Евгений Винокуров, занимавшийся в ЦБ антифродом. По словам источника “Ъ” на банковском рынке, он ушел со своего поста 31 марта. В Альфа-банке “Ъ” сообщили, что ведут переговоры с кандидатом на место Алексея Голенищева.

При этом, как рассказал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией, уход Евгения Винокурова может серьезно отразиться на повседневной работе регулятора по противодействию мошенничеству. «Его уход грозит остановкой работы над проектом по выявлению дроперских цепочек, а как следствие — торможением в рассылке актуальной информации по ним»,— рассказал собеседник “Ъ”. По его словам, Евгений Винокуров курировал проекты по антифроду в ЦБ, в том числе проект с пилотированием и внедрением платформы цифрового рубля. Кроме того, по его словам, вместе с господином Винокуровым Банк России могут покинуть до четырех специалистов, работавших под его началом и занимавшихся отчетностью, аналитикой данных и антифродом. По словам источника “Ъ” на банковском рынке, вакансии под них в Альфа-банке имеются, так что переход туда Евгения Винокурова с командой вполне вероятен.

По словам экспертов, сам факт появления в ФинЦЕРТ руководителя является, безусловно, положительным для ЦБ. Однако потенциальная потеря сразу нескольких специалистов вызывает серьезные опасения. Особенно в связи с тем, что Банк России уже второй год не может укомплектовать свою службу информбезопасности. В нынешних условиях это будет сделать еще сложнее. По данным рекрутингового сервиса hh.ru, на его сайте в марте этого года было открыто порядка 4,2 тыс. вакансий специалистов по информбезопасности, что в 1,5 раза больше, чем в феврале этого года. Тем не менее, как сообщили “Ъ” в Банке России, в настоящее время проводится активный отбор и проверка кандидатов на все имеющиеся вакансии.

Максим Буйлов