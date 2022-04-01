Мульт управления

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Российская анимация, которая в последние годы активно развивалась на международных рынках, оказалась на пороге серьезного кризиса из-за военной операции на Украине и санкций. Большинство сделок по продаже прав западным телеканалам и видеосервисам заморожены, уже есть случаи разрыва действующих соглашений. Под угрозой доходы студий от продажи лицензий за рубеж. Аниматорам также грозят проблемы с лицензионным программным обеспечением для производства мультфильмов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Российские анимационные студии сталкиваются с проблемами при поставке своего контента за рубеж. В «Союзмультфильме» рассказали “Ъ”, что соглашения с партнерами из Европы, США, Канады разрываются: «Поступают и точечные отказы от показа наших фильмов в рамках зрительских фестивалей, в то же время профессиональные смотры пока не вычеркивают наши картины, но зачастую нас просят не указывать, что фильм произведен именно в России». Большинство сделок по продаже прав «на паузе», добавил собеседник “Ъ” в другой студии, но договоры пока не расторгнуты, а «в Азии даже уверяют, что готовы заключать новые». Ассоциация анимационного кино (ААК) опубликовала письмо к международному сообществу, в котором отмечала, что зарубежные партнеры отказываются от сотрудничества.

До начала военной операции России на Украине сделки по продаже российских мультфильмов за рубеж были рутиной, развивалась и продажа лицензионных прав. Так, один из самых распространенных за границей российских мультфильмов «Маша и Медведь» стоял в эфирной сетке крупных европейских медиахолдингов, включая Rai, KIKA, France TV и других на протяжении последних семи лет, транслировался Netflix и Amazon Prime Video, права на его персонажей покупали крупные бренды, в том числе Danone, PEZ, CROCS.

В Animaccord (управляет проектом «Маша и Медведь») отказались от комментариев.

Пока фабрики, которые производят товары с российскими анимационными персонажами, «работают в спокойном режиме», но новых контрактов нет, говорит собеседник в одной из студий: «По раскрученным брендам доля доходов по франшизе может составлять до 60% от выручки, в целом для анимации это важная часть дохода». Российская анимационная отрасль только начала развиваться в сторону экспорта, добившись в этом направлении резонансных, но точечных успехов, уточняет представитель «Союзмультфильма». В студии считают, что приостановка деятельности иностранных игроков «открывает возможности развития на национальном лицензионном рынке».

Заработок студий от франшиз за рубежом будет сокращаться, полагает гендиректор Megalicense Захар Назаренко: «Новые сделки, скорее всего, не будут заключаться в краткосрочной и возможно среднесрочной перспективе, а по действующим соглашениям объемы производства не будут увеличиваться». Поступления от лицензионных прав за границей были значимы для единиц проектов, в числе которых «Маша и Медведь», «Три кота», и проектов «Рики» («Смешарики»), говорит эксперт. Иностранные анимационные бренды, по его словам, «пока не уходят с российского рынка, а лишь поставили на паузу новые контракты». Но по данным “Ъ”, Disney 29 марта предупредил российских лицензиатов, что меняет работу и по текущим соглашениям.

Санкции могут означать для студий потерю программного обеспечения, с помощью которого они производили мультфильмы ранее. «Производство отечественной анимационной индустрии построено на импортном программном обеспечении, которое требует ежегодных лицензионных отчислений компаниям из США, Канады, Великобритании и стран ЕС»,— говорит генпродюсер Wizart Animation Владимир Николаев. В связи с вводимыми ограничениями на использование иностранного ПО дальнейшая работа по производству анимации в России будет затруднена или станет невозможной, опасается он. В студии нашли альтернативу: Wizart Animation использует собственный софт для создания 3D-графики, в планах студии сделать это ПО открытым.

В ближайшее время анимационные студии планируют составить запрос о господдержке отрасли, а также думают, как развивать проекты в новых условиях. «Союзмультфильм» «изучает резервные возможности российского рынка», а также «потенциал сотрудничества с азиатскими странами и Латинской Америкой».

Валерия Лебедева