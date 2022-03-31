По самым орубленным подсчетам

10K 4 мин. ...

Российский президент Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов с «недружественными» странами за поставки российского газа на рубли с 1 апреля. Несогласным с новой схемой грозит прекращение поставок. Это не произойдет сразу, поскольку оплата по некоторым контрактам должна быть проведена во второй половине апреля, а по большей части соглашений — в мае. Германия уже заявила, что ЕС продолжит платить в евро, и назвала действия РФ «шантажом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россия объяснила Европе механизм оплаты газа в рублях, но та пока не хочет на него соглашаться

Фото: Sergei SUPINSKY / AFP Россия объяснила Европе механизм оплаты газа в рублях, но та пока не хочет на него соглашаться

Фото: Sergei SUPINSKY / AFP

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российского трубопроводного газа в «недружественные» страны, если они откажутся оплачивать их в рублях. Речь идет о плате за газ, поставляемый начиная с 1 апреля. По некоторым контрактам платежи за апрельские поставки начинаются во второй половине апреля, по другим — в мае, поясняет источник, знакомый с ситуацией.

Согласно новым правилам, банком-агентом для совершения расчетов за газ выступает Газпромбанк, где иностранные покупатели «Газпрома» должны будут открыть рублевые и валютные счета. Далее Газпромбанк продает валюту на Московской бирже и покупает там рубли, а затем перечисляет их на счет «Газпрома». Именно в этот момент поставка газа будет считаться оплаченной. Таким образом, формально ЦБ, с которым США и ЕС запретили любое взаимодействие, из этой схемы исключается. А для Газпромбанка снижаются риски оказаться под ударом очередного пакета санкций.

Оплата газа будет признаваться только при условии перечисления платежа именно в рублях, валютные платежи признаваться не будут. Но есть исключение — контрагент может получить освобождение от новых правил расчетов по решению правительственной комиссии по контролю за инвестициями.

Условия выдачи таких исключений будут утверждены в десятидневный срок.

Если клиенты «Газпрома» откажутся от этой схемы расчета, РФ будет расценивать это как неисполнение обязательств и прекратит поставки. «Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены»,— сказал президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 31 марта.

На российский трубопроводный газ приходится около 40% от общего потребления газа в ЕС, в 2021 году «Газпром» поставил в ЕС около 145 млрд кубометров газа. Еще около 10 млрд кубометров поставил НОВАТЭК, однако СПГ исключен из этого регулирования. Оно также не касается стран, которые не ввели санкции против России — Турции, Сербии, Грузии и стран ЕАЭС.

Пока неясно, будут ли все страны ЕС единогласно саботировать новую схему расчетов.

По мнению Берлина — крупнейшего покупателя российского газа в Европе — требование РФ представляет собой «политический шантаж».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 31 марта подтвердил отказ Германии платить в рублях, напомнив, что контракты на закупку российского газа предусматривают оплату в евро или долларах и «это так и останется».

Ранее страны G7, куда помимо Германии входят Италия, Канада, Франция, США, Великобритания и Япония, призвали компании, базирующиеся в этих странах, не соглашаться на требования РФ. Схожей позиции страны ЕС призвала придерживаться и Еврокомиссия. Но за газ платят не страны ЕС, а конкретные компании. Глава австрийской OMV Альфред Штерн заявил 31 марта, что контракт с «Газпромом» заключен в евро и «пока не видит оснований платить иначе». Но при этом отказ от закупки российского газа для Австрии в настоящее время невозможен, «если мы не готовы смириться с огромными последствиями», продолжил он.

С другой стороны, премьер Италии Марио Драги 31 марта заявил, что вынес заключение из телефонного разговора с Владимиром Путиным 30 марта, согласно которому можно продолжить платежи в евро, «а конвертирование в рубли — это внутреннее дело РФ» (цитата по ТАСС). Возможно, такой подход даст возможность каждой стороне сохранить лицо: компании ЕС будут утверждать, что платят в евро, а «Газпром» — что получает платежи в рублях.

«Есть подмена понятия: оплата не в рублях, а в евро с последующей конвертацией»,— говорит главный экономист «ПФ Капитала» Евгений Надоршин.

Он обращает внимание, что указ предполагает переход на специфический способ оплаты рублями — через конкретный банк. «Один уполномоченный банк выбран, судя по всему, для того, чтобы было легче контролировать исполнение указа. Однако следует учитывать, что многие потенциальные контрагенты опасаются работать с российскими компаниями: в последнее время введено много санкций и разбираться в нюансах многих из них компании просто не успевают или не хотят»,— отмечает господин Надоршин.

Продажа газа за рубли — это контрсанкции, которые призваны сформировать дополнительный спрос на рубли у иностранных партнеров, поясняет независимый эксперт Андрей Бархота. Если бы все партнеры согласились покупать газ за рубли, то курс рубля мог бы быть более крепким, чем до 24 февраля, и крепче уровня прошлого года, то есть 70–75 руб. за доллар. Но поскольку это вряд ли произойдет, будут определенные перебои: часть стран может отказаться от покупок газа за рубли, часть стран может согласиться на такие закупки, но в меньших объемах.

Именно поэтому влияние этой схемы на валютный рынок будет эпизодическим, фрагментарным, считает эксперт: «В отдельные периоды будет укрепление на 5–7%, в отдельные периоды ослабление, но фундаментально курс рубля будет находиться в районе 90–95 руб.». В то же время Андрей Бархота подчеркивает, что если мы увидим сильное падение закупок газа, то рубль будет находиться под давлением, «потому что все поймут, что новый механизм нежизнеспособен».

Татьяна Дятел, Ольга Шерункова