«Формула-1» поставила на Лас-Вегас

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«Формула-1» заключила одну из крупнейших сделок в своей истории. Владельцы серии из Liberty Media договорились о проведении начиная с 2023 года одного из этапов чемпионата мира в Лас-Вегасе. В отличие от других гонок, расходы на проведение этапа в игорной столице США возьмет на себя сама «Формула-1». Но она же и получит все доходы. За следующие десять лет, если оправдаются ожидания, это может принести около $1 млрд. С появлением Гран-при в Лас-Вегасе США станут единственной страной, которая за один сезон принимает сразу три этапа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам президента «Формулы-1» Стефано Доменикали, для самой популярной гоночной серии «не может быть лучшего места, чем развлекательная столица мира»

Фото: John Locher / AP По словам президента «Формулы-1» Стефано Доменикали, для самой популярной гоночной серии «не может быть лучшего места, чем развлекательная столица мира»

Фото: John Locher / AP

Президент «Формулы-1» Стефано Доменикали сообщил о том, что достиг договоренности с властями Лас-Вегаса о проведении в городе одного из этапов чемпионата мира. Первая гонка состоится уже во второй половине ноября 2023 года. Причем пройдет она не в воскресенье, как остальные этапы, а в субботу. Этот шаг, очевидно, направлен на то, чтобы привлечь как можно больше зрителей. Многие из них могли бы воздержаться от поездки в Лас-Вегас, опасаясь не успеть в понедельник на работу. «Это невероятный шаг для "Формулы-1", демонстрирующий огромный и растущий спрос на наш спорт в США, где вскоре будет проходить сразу три гонки,— заявил Стефано Доменикали официальному сайту гоночной серии.— Для "Формулы-1" не может быть лучшего места ,чем развлекательная столица мира».

В самом факте проведения гонки в Лас-Вегасе не было бы ничего особенного, если бы не одна важная деталь. Как сообщают The Guardian и Daily Mail, «Формула-1» ради лас-вегасского Гран-при согласилась на отход от собственных принципов и не стала искать местного промоутера гонки. Стандартная схема предусматривает, что расходы на организацию этапа ложатся как раз на местную компанию. Она же должна заплатить «Формуле-1» за лицензию на право проведения гонки. Размеры лицензионных платежей никогда официально не назывались. Но известно, что они разные для разных этапов. Гонки с историей, такие как в Сильверстоуне или Монце, обходятся организаторам дешевле. Этапы молодые, особенно те, за которыми стоят государства, такие как Гран-при Абу-Даби, Гран-при Саудовской Аравии, Гран-при Катара и т. д., платят больше.

В среднем компания Liberty Media, владеющая коммерческими правами «Формулы-1», получает от $30 млн до $35 млн за этап, что обеспечивает около трети всех доходов, генерируемых серией. Долгое время считалось, что особняком стоит Гран-при Монако. Предполагалось, что его устроители не платят ничего, поскольку предоставляют площадку не столько для гонки (со спортивной точки зрения этап в Монако нельзя отнести к интересным), сколько для большой вечеринки, по ходу которой спонсоры команд могут развлекать своих гостей. Но, как отмечал Князь Монако Альбер II, его страна все же платит за лицензию. Просто значительно меньше, чем другие.

В Лас-Вегасе «Формула-1» никакой платы за лицензию не получит вовсе. Расходы она берет на себя. Расчет на то, что они окупятся за счет реализации билетов, рекламы и сопутствующих продаж.

По сути, речь идет о проведении еще одного гламурного, такого же как в Монако, этапа, но на более богатом рынке. К слову, трасса будет, как и в Монако, проложена по улицам города и захватит самые известные его локации, такие как Лас-Вегас Стрип, MGM Grand и танцующие фонтаны «Белладжо».

По оценке источников Daily Mail, знакомых с переговорным процессом, расчеты показывают, что ежегодно Liberty Media сможет получать от проведения этапа в Лас-Вегасе $100 млн. Примерно в такую же сумму власти города оценивают потенциальный доход местного бизнеса от этапа. Предполагаемая продолжительность проекта составляет не менее десяти лет. То есть если все пойдет по плану, гонка может принести «Формуле-1» около $1 млрд.

Добавим также, что с 2023 года США в любом случае превратятся в самый важный для «Формулы-1» рынок. Ведь в стране, с учетом лас-вегасского, пройдет еще два этапа — в Майами и Остине. В истории было всего два случая, когда одна страна принимала сразу три этапа. Первый, в 1982 году, был зафиксирован опять же в США. Тогда гонки прошли в Лонг-Бич, Детройте и Лас-Вегасе. Гонка в последнем состоялась в окрестностях казино Caesars Palace, произвела удручающее впечатление в силу непроработанности проекта (часть трассы пролегала по парковке у казино, а в целом она больше походила на картодром) и быстро была исключена из чемпионата. Второй случай проведения трех этапов в одной стране был зафиксирован совсем недавно, в 2020 году. Тогда Италия приняла гонки в Монце, Имоле и Муджелло. Но это была вынужденная мера. В разгар пандемии коронавируса организаторы чемпионата сталкивались с многочисленными отказами стран от проведения этапов и ради спасения чемпионата были вынуждены проводить гонки где только возможно.

Александр Петров