Дело прижимное

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В воскресенье в Бахрейне стартует 73-й чемпионат мира «Формулы-1». От первенства этого года многие ждут какой-то встряски, более конкурентной борьбы, что неудивительно, учитывая, насколько серьезные изменения были внесены в технический регламент серии. Фактически командам пришлось строить машины с нуля. И судя по результатам тестовых заездов, шанс на то, что в круг претендентов на титул войдет кто-то кроме Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, есть. Впрочем, оценить, насколько он реален, удастся не ранее чем через три-четыре гонки. А российским болельщикам придется придумать, где их смотреть: владельцы серии разорвали контракт на трансляции этапов чемпионата мира в России. Кроме того, из Haas был уволен Никита Мазепин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед прошлогодним Гран-при Бахрейна Льюис Хэмилтон, как и в этот раз, выражал сомнения в готовности Mercedes, но гонку тем не менее выиграл

Фото: Lars Baron / AP Перед прошлогодним Гран-при Бахрейна Льюис Хэмилтон, как и в этот раз, выражал сомнения в готовности Mercedes, но гонку тем не менее выиграл

Фото: Lars Baron / AP

Сезон-2022 чемпионата мира «Формулы-1» воспринимается как своего рода начало новой эпохи самой престижной гоночной серии мира. Изменения, внесенные в технический регламент, во многом обесценили наработки команд, осуществленные в эпоху предыдущую, начавшуюся в 2014 году, когда «конюшни» перешли на использование гибридных турбомоторов и когда взошла звезда Mercedes, ни разу не отдавшей победу в Кубке конструкторов. Сами моторы остались прежними, но изменения внесены в область, являющуюся для «Формулы-1» даже более важной, чем двигатели,— аэродинамику машин. Ключевой фактор — разрешение на использование граунд-эффекта: за счет особой формы днища машины под ней создается зона низкого давления, и автомобиль прижимается к трассе. Это не новшество, в «Формуле-1» эксперименты с формой днища начались еще в 70-е годы прошлого века. Но в 1983 году граунд-эффект был запрещен. Его использование было сочтено небезопасным. Ведь, помимо очевидных преимуществ, у него есть и недостатки. В частности, из-за неравномерности воздушного потока под машиной она начинает «козлить», что может привести к отрыву колес от полотна и потере управляемости. Да и гонщики жаловались на то, что машины очень жесткие и даже на минимальных неровностях скачут, плюс становятся непредсказуемыми на некоторых поворотах.

Все эти особенности граунд-эффекта никуда не делись, но в Международной автомобильной федерации (FIA) и Liberty Media, владеющей коммерческими правами серии, решили сделать ставку на большую зрелищность, увеличение количества обгонов (прежний аэродинамический регламент сильно их затруднял, поскольку исключал долгое плотное преследование одной машины другой, вынужденной двигаться в «грязных» потоках) — и регламент сменили.

Пока, однако, если судить по предсезонным тестам, к какому-то кардинальному изменению соотношения сил новшества не привели. Хотя интересные моменты все же есть. Больше всех внимания получила Mercedes, выкатившая машину с минимальными боковыми понтонами. В теории это должно сильно уменьшить лобовое сопротивление и дать прирост в скорости. На практике серебристые машины (в Mercedes ушли от черной ливреи и вернулись к своей традиционной раскраске) именно что «козлят». Чтобы справиться с этим, инженеры прибегают к решениям, уместным скорее в гаражном тюнинге (речь, например, о распорках на кузове, призванных уменьшить колебания нижних аэродинамических элементов), а не в автоспорте высших достижений. Помогает, похоже, слабо, поскольку семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон уже сказал, что у Mercedes куча проблем, и даже не исключил, что на победы в первые три-четыре гонки команда претендовать не сможет. «Мы точно не лучшие. Думаю, самые быстрые машины у Ferrari и Red Bull. Потом, вероятно, идет McLaren»,— считает Хэмилтон. Впрочем, эти его высказывания из серии «шеф, все пропало!» давно в «Формуле-1» никого не удивляют. Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко напомнил, что и перед стартом сезона-2021 Хэмилтон говорил, что все плохо, но потом выиграл первую гонку. Хотя тут нужно отметить, что безусловно быстрейшим он все же не был, а Ферстаппен его даже обогнал, но вернул позицию, чтобы не нарваться на штраф.

Что касается готовности Red Bull, то тут господин Марко вообще никаких проблем не видит. По его словам, все работает, как и было задумано, а Ферстаппен в этом году поедет еще быстрее, чем в прошлом. Голландцу, действительно, очень нужен второй подряд титул, потому как справедливость завоевания им первого многими ставится под сомнение. Напомним, что в последней гонке прошлого сезона в Абу-Даби неоднозначные решения директора гонки Майкла Масси, касавшиеся рестарта после красных флагов, позволили Ферстаппену на последнем круге обогнать Хэмилтона. Масси своей должности в итоге лишился. А FIA таким образом фактически признала, что его действия не были безупречными.

Ну и, наконец, Ferrari, которая по ходу тестов действительно показывала и высокую скорость, и такую же надежность. А тут еще босс команды Маттиа Бинотто вдруг разоткровенничался и заявил, что его инженерам удалось добавить силовой установке 25 лошадиных сил, что, как ему кажется, ставит моторы Ferrari вровень с двигателями Mercedes и Red Bull. Правда, первый номер «Скудерии» Шарль Леклер не так оптимистичен. По его словам, прошлогоднего отставания от той же Red Bull действительно уже нет, но полностью его устранить пока не удалось. Да и от Mercedes он все же ждет резкого улучшения результатов. Если ориентироваться не на ощущения гонщиков и руководителей команд, а, скажем, на мнение букмекеров, то Mercedes действительно имеет хорошие шансы на успех. Bwin, к примеру, наиболее высоко оценивает шансы именно Хэмилтона. Ставки на то, что британцу удастся в восьмой, рекордный, раз стать чемпионом мира принимаются с коэффициентом 2,50. Вторым с очень условным отставанием котируется Ферстаппен — 2,75. А вот уже Леклер получил коэффициент только 8,0.

Добавим также, что чемпионат мира-2022 пройдет вообще без российского участия. Такого не было с 2013 года. Но после начала событий на Украине у России было отозвано право на проведение своего Гран-при, контракт с «Матч ТВ» на трансляцию гонок прекращен, а из Haas был уволен Никита Мазепин. Вместе с гонщиком американская команда отказалась и от спонсорской поддержки, поступавшей от «Уралкалия».

Александр Петров