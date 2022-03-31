Азербайджан услышал Михаила Делягина

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Генпрокуратура Азербайджана в среду сообщила о возбуждении уголовного дела против депутата Госдумы России Михаила Делягина (СРЗП). Поводом стали сказанные им в эфире телеканала «Россия 1» слова о возможности нанесения военных ударов по нефтяной инфраструктуре Азербайджана на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Азербайджанский эксперт полагает, что это уголовное дело стоит воспринимать как сигнал российским политикам, которые способствуют распространению на Кавказе негативного отношения к России.

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Михаил Делягин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, ведомство объявило Михаила Делягина в международный розыск и возбудило против него уголовное дело по четырем статьям УК, включая «открытые призывы к развязыванию агрессивной войны» и «терроризм с применением огнестрельного оружия». Дело было возбуждено после того, как в эфире «России 1» депутат осудил действия Азербайджана в Нагорном Карабахе и провел в своем Telegram-канале опрос об отношении подписчиков к возможности нанесения ударов по объектам азербайджанской нефтяной инфраструктуры. «Азербайджанцы действительно нарушили перемирие…— сказал господин Делягин.— Эта политика агрессии со стороны сателлитов американцев, и в данном случае — Турции, со стороны турецких прокси,— это реальная сегодняшняя опасность. И если не наказывать за это жестко и однозначно, то зачем нам нефтяная промышленность Азербайджана, простой вопрос. А нам она не нужна. А она крайне уязвима. Если люди не понимают слов, то, вероятно, им придется начать понимать дело. Если мы это не сделаем, нас не будет. Вопрос стоит только так».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду призвал Михаила Делягина контролировать свои эмоции и не выступать с недружественными высказываниями в адрес страны, являющейся партнером России. Он также подчеркнул, что «это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии РФ». Сам депутат в своем Telegram-канале заявил, что к бомбардировкам Азербайджана не призывал, а его слова «исказили до неузнаваемости». Он принес извинения всем, кто испытал «негативные эмоции после его слов», и заверил, что его «личное эмоциональное заявление» не имеет отношения к позиции его партии. При этом господин Делягин сообщил “Ъ”, что получает угрозы в адрес своей семьи.

Лидер СРЗП Сергей Миронов не стал комментировать заявление однопартийца и реакцию на него Азербайджана. Но первый замглавы международного комитета Думы Алексей Чепа (СРЗП) в комментарии «РИА Новости» назвал действия азербайджанской прокуратуры «нервными и ошибочными».

Напомним, что на днях министерства обороны России и Азербайджана обменялись беспрецедентно жесткими заявлениями о ситуации в Карабахе. Российские миротворцы сообщили, что азербайджанские войска вторглись в их зону контроля, а в Баку обвинили россиян, что те так и не добились вывода из региона армянских формирований. Тем временем азербайджанские СМИ настолько активно критикуют Москву за проведение «специальной военной операции» на Украине, что некоторые из них были заблокированы в России, а реагировать на эти публикации пришлось послу РФ в Баку Михаилу Бочарникову. «Нас удивляет большое количество материалов в азербайджанских СМИ с нелицеприятной критикой позиции и руководства России,— заявил он в среду.— В РФ такие действия пресекаются. Многократно приходилось обращать внимание азербайджанских властей на разгул антироссийской истерии в местных СМИ. Рассчитываем, что она будет также пресечена». Отметим, что пресс-конференция российского посла прошла еще до объявления депутата Делягина в розыск, но его поступок дипломат тоже прокомментировал: «Высказывания Делягина воспринимаю крайне отрицательно. Это неприемлемый всплеск, который способен только нанести ущерб дружественным отношениям двух стран».

По мнению азербайджанского политолога Ильгара Велизаде, уголовное дело против российского депутата стоит воспринимать как «точечную меру», а не как сигнал в адрес России в целом. Скорее «это сигнал Делягину и тем депутатам и общественным деятелям в России, которые вопреки здравому смыслу и интересам России на Кавказе способствуют распространению негативного отношения к России», считает эксперт: «К сожалению, таким людям предоставляется площадка на государственных каналах, что в итоге служит негативным фоном для двусторонних отношений».

Кирилл Кривошеев, Ксения Веретенникова