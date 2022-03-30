Неопределенно-личные инвестиции

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Попытка сыграть на повышение российских акций увенчалась успехом. По итогам 30 марта рублевый индекс Московской биржи вырос на 4,3%, тогда как в предыдущие дни закрывался в минусе. Впрочем, пока на рынке доминируют физические лица, занимающиеся активными спекуляциями. При этом ЦБ расширяет их возможности, увеличивая время торгов, позволяя открывать короткие позиции, на фоне ограничения операций нерезидентов и контролируемого укрепления рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Российским инвесторам 30 марта удалось завершить торги в фондовой секции на подъеме. Индекс Московской биржи завершил торги на отметке 2513,03 пунктов, превысив показатель предыдущего дня на 4,3%. В предыдущие три дня, несмотря на позитивные открытия торгов, по итогам дня индекс демонстрировал снижение.

Подъем котировок происходил на фоне низкой биржевой активности. Объем торгов акциями составил 39 млрд руб., что почти на 20 млрд руб. ниже значений вторника и в два-три раза ниже, чем в начале года. Однако количество заключенных сделок (2,125 млн) оказалось сравнимо со средними результатами прошлого года (2,1 млн), когда торги продолжались 17 часов.

Это свидетельствует, что в отсутствие международных инвесторов и при низкой активности российских институциональных инвесторов на рынке доминируют физические лица.

«Неопределенность никуда не исчезла, и именно она выступает главным отталкивающим фактором, препятствующим активному увеличению рисковых вложений в акции и приводящим к осторожности в поведении крупных игроков»,— считает главный аналитик УК ТРИНФИКО Максим Васильев.

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Высоким интересом у частных инвесторов пользовались акции компаний финансового сектора, экспортеров, а также транспортные компании. На 4–5% выросли в цене акции «Газпрома», Сбербанка, ВТБ, ЛУКОЙЛа. При этом акции недавнего аутсайдера «Аэрофлота» прибавили за день почти 25%. Одновременно инвесторы избавлялись от недавних лидеров — акции «Фосагро» и «Акрона» потеряли за день соответственно 11% и 17%.

По мнению ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олега Сыроваткина, рынок акций РФ «страдает от дефицита идей», что провоцирует «спекулятивные метания».

«Не стоит искать полного отображения фундаментальной стоимости в динамике текущих котировок, инвесторы фиксируют прибыльные позиции и покупают “донные”, пытаясь получить прибыль за счет переоценки сильно упавших активов»,— отмечает руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин.

Торги 31 марта могут оказаться более динамичными. Так, по решению ЦБ они будут проводиться в стандартном режиме — с 9:50 до 18:50. Помимо этого регулятор отменил запрет на короткие позиции по акциям. Впрочем, запрет на продажу со стороны нерезидентов сохраняется, что должно удерживать котировки российских бумаг от падения, считают участники рынка.

Более стабильным выглядел валютный рынок, где курс доллара плавно снижается третью неделю подряд.

В ходе торгов среды он опускался ниже отметки 82,55 руб./$, а по итогам торгов составил 84,55 руб./$, на 70 коп. ниже значений закрытия вторника. Объемы торгов составили 175 млрд руб., на среднем уровне предыдущих двух недель. По мнению главного аналитика ПСБ Егора Жильникова, динамику определяют экспортеры, которые реализуют 80% своей валютной выручки, при этом количество импортеров заметно снизилось из-за введенных ограничений.

Вместе с тем отказ европейских стран платить за российский газ в рублях выглядит нейтральным для национальной валюты, поскольку мало кто на рынке ожидал быстрого согласия. «Важным в этой теме остается план финансовой инфраструктуры, который будет предложен потребителям. От него во многом будет зависеть реакция рынка, при этом наиболее позитивным будет допуск на него иностранного капитала»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

При этом участники рынка ожидают продолжения укрепления рубля. Это может направить частных инвесторов в сторону операций на рынке акций. Деньги, которые могли бы покинуть РФ при отсутствии действующих ныне ограничений, считает Олег Сыроваткин, вполне могут устремиться в бумаги российских компаний.

Виталий Гайдаев