На биржу добавили акций и облигаций

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В первый день торгов всеми российскими акциями и корпоративными облигациями их цены синхронизировались с ценными бумагами, начавшими торговаться на минувшей неделе. Несмотря на расширение списка торгуемых ценных бумаг, роста объема торгов не произошло. В условиях высокой неопределенности инвесторы продолжают уходить из секторов, попавших под прямые или косвенные санкции, и скупают бумаги немногих экспортеров, выигрывающих от роста цен на сырье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В понедельник, 28 марта, на Московской бирже прошли торги всеми российскими акциям, а не в усеченном списке, как в конце прошлой недели. Правда, график торгов остался в укороченном виде — с 9:50 до 13:50. С открытия торговой сессии индекс Московской биржи резко пошел вниз и уже в первые 10 минут потерял более 3%, опустившись до отметки 2407,2 пункта. Впрочем, по итогам торговой сессии индекс остановился на отметке 2430,70 пункта, на 2,15% ниже значений закрытия пятницы. Долларовый индекс РТС снизился только на 0,79%, до 823,04 пункта. Меньшему снижению валютного индекса способствовало снижение курса доллара — на 5,7 руб., до 90,3 руб./$, при этом в течение дня курс опускался до 89,06 руб./$.

Биржевые торги проходили довольно спокойно, без массированных распродаж и без поддержки со стороны ФНБ. Объем торгов акциями составил 26 млрд руб., что вдвое ниже результата пятницы и в четыре раза ниже значений четверга. «В текущей ситуации, когда короткие продажи запрещены и нерезиденты не могут совершать сделки, в поддержке рынка нет необходимости»,— считает аналитик «Фридом Финанс» Елена Беляева.

В аутсайдерах торгов остались акции компаний финансового сектора, некоторые экспортеры и транспортные компании. В пределах 4–5% за понедельник упали ценные бумаги «Газпрома» и Сбербанка, акции «Северстали» потеряли 9,2%. Инвесторы отдают предпочтение экспортерам, которые не попали под западные санкции. Заметно лучше рынка чувствовали акции «Фосагро» (+20%) и «Акрона» (рост более 40% с конца февраля). «Мировая инфляция ускоряется, а товары, которые при любых условиях не потеряют актуальности,— это продукты питания и удобрения»,— отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. В целом привлекательный газовый сектор в краткосрочной перспективе может столкнуться со сложностями ввиду отказа Европы оплачивать российский газ в рублях и, как следствие, потенциальной потери рынка сбыта и необходимости переориентации на новые регионы.

После месячного простоя в понедельник начались торги и корпоративными облигациями. «В целом по бумагам первого эшелона и верхнего уровня второго эшелона обвала не произошло. Они открылись с дисконтом к сопоставимым по дюрации бумагам ОФЗ, однако были и такие, которые торговались с минимальным спредом к госбумагам»,— отмечает управляющий активами УК «Ингосстрах- Инвестиции» Павел Капустюк. По оценкам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, по облигациям первого эшелона повышение доходности составило в среднем 200 базисных пунктов (б. п.), второго и третьего эшелонов — 365 б. п. и 685 б. п. соответственно. Доходность облигаций первого эшелона преимущественно составила 17–22% годовых, второго эшелона — 18–30% годовых. В целом в сегменте было совершено около 100 тыс. сделок на сумму 1,65 млрд руб., что примерно в 2,5–3 раза ниже средних объемов в январе—феврале. «Объем торгов по 70% торгуемых бумаг составил менее 1 млн руб., около 26% выпусков — с объемом 1–10 млн руб.»,— отмечает Александр Ермак.

Для эмитентов высокого качества — системно значимых банков, крупных экспортеров и квазигосударственных эмитентов — большой опасности участники не видят. По словам Павла Капустюка, с очень большой долей вероятности они будут в состоянии обслуживать рублевые долги, и, соответственно, сильного расширения спредов к ОФЗ может и не произойти. «Однако для сектора ВДО далеко не все так однозначно, и там максимальное значение приобретает конкретная экспертиза каждого эмитента»,— предупреждает господин Капустюк. По мнению Елены Беляевой, ЦБ будет стремиться к восстановлению активности на рынке, но с доступом к торгам нерезидентов спешить не будет.

Виталий Гайдаев