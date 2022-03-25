На твердую недостройку

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Кризис, связанный с военными действиями на Украине, подтолкнул 40% компаний заморозить на неопределенное время строительство по всей России жилья, офисов и логопарков. Причина — в резком подорожании стройматериалов и финансирования. В итоге, полагают эксперты, объемы строительства жилья в стране могут сократиться на 20%, а коммерческой недвижимости — на 40%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с результатами опроса межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия». Согласно исследованию, возникший из-за военной операции РФ на Украине разрыв логистических цепочек, в том числе в поставках стройматериалов, а также их резкое подорожание, вынудили 40% застройщиков остановить строительство отдельных объектов жилой и коммерческой недвижимости. Еще 29% респондентов хотя и не столкнулись с перебоями поставок стройматериалов, но решили отложить недавно начатые стройки, перенаправив все ресурсы на завершение почти готовых объектов.

В опросе ассоциации «Синергия» принимали участие топ-менеджеры 1 тыс. строительных и проектных компаний по всей России. 70% опрошенных работают сразу в нескольких регионах, 25% — строят в Москве и Подмосковье.

За последний месяц цены на некоторые стройматериалы выросли в среднем на 80%, по другим позициям — в два раза, отмечает гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. По его словам, на стоимость повлиял не только курс валюты, но и дефицит материалов. «Высокие цены на материалы и возможный дефицит оборудования могут привести к недострою даже почти готовых объектов»,— допускают президент «Синергии» Александра Белоус. В Минстрое на запрос “Ъ” не ответили.

Ряд компаний подтверждают заморозку проектов.

В Acons Group (девелопер жилья) сообщили “Ъ”, что приостановили на неопределенное время работы по нескольким объектам. Так же поступил и «Эспро Девелопмент» (строит логопарки), в силу резкого роста стоимости кредитования. Почти все компании, по словам Хусейна Плиева, меняют согласованные проектные решения в части отделочных материалов и оборудования, которые ранее поставлялись из Европы.

«В ближайшее время мы из Европы ничего получать не будем»,— признал еще 1 марта вице-премьер Марат Хуснуллин, предложив застройщикам заключать контракты на поставку стройматериалов и оборудования на азиатских рынках. Но, как сообщили “Ъ” несколько девелоперов, производители из Китая не готовы оперативно замещать конкурентов: «Они ссылаются на то, что из-за санкций, введенных США и ЕС в отношении РФ, оплата поставок серьезно затруднена».

Нынешняя ситуация — удобная для застройщиков причина обосновать задержку или перенос проекта, но в действительности она может прикрывать глубинные проблемы в компании, допускает руководитель отдела стратегического консалтинга «Джонс Лэнг Ласаль» Юлия Никуличева.

Заморозка ожидаемо приведет к сокращению объемов строительства коммерческой недвижимости, в то время как госстроек, напротив, станет больше, прогнозирует гендиректор «Эспро Девелопмента» Виталий Антонов.

Происходящие изменения чувствительны для девелоперов офисов, которые ориентировались на европейских поставщиков материалов, а открытия новых торгцентров после ухода из РФ крупных брендов ожидать вообще не стоит, отмечает Юлия Никуличева. В сегменте коммерческой недвижимости сокращение объемов строительства может достигать 40%, считает собеседник “Ъ” на рынке. В индустриальном сегменте падение объемов достигнет 50%, прогнозирует Хусейн Плиев. К сокращению числа проектов приведут высокие ставки кредитования, считает гендиректор «Стелластроя» Илья Малышев.

Новый кризис отразится и на рынке жилья. Перенос сроков строительства неизбежен на рынке высокобюджетного жилья, где быстро заменить разрушенные санкциями цепочки поставок импортных комплектующих не получится, отмечает председатель совета директор «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова. В итоге, резюмирует руководитель департамента по анализу акций средней и малой капитализации инвестбанка «Синара» Анастасия Егазарян, объем запуска жилых проектов в 2022 году сократится минимум на 20%.

Дарья Андрианова