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Коммерсантъ FM
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НОВАТЭК конденсирует налоги

Компания просит снизить НДПИ на сырье для нефтехимии

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон просит правительство уменьшить НДПИ на нефть и конденсат в качестве антикризисной меры, которая позволила бы сдержать цены на сырье для российской нефтехимии. Речь идет о том, чтобы временно рассчитывать НДПИ по докризисному курсу доллара, который взлетел после начала военной спецоперации на Украине. По оценкам экспертов, пересчет НДПИ на конденсат может принести отрасли 30 млрд руб. в год.

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

НОВАТЭК предлагает «в ускоренном порядке» с 1 марта и до конца года изменить методику расчета НДПИ на нефть и конденсат, использовав при расчете ставки налога курс не более 75 руб. за доллар. Соответствующее письмо (копия есть у “Ъ”) глава и основной акционер НОВАТЭКа Леонид Михельсон направил 24 марта премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, первым об обращении рассказал телеграм-канал «Зеленый змий». В резолюции от 25 марта господин Мишустин попросил главу Минфина Антона Силуанова «провести совещание с представителями бизнеса и доложить предложения». В пресс-службе правительства заявили “Ъ”, что направили обращение для проработки в Минфин, где на запрос не ответили. В НОВАТЭКе отказались от комментариев.

Господин Михельсон считает, что уменьшение НДПИ для нефтегазовой отрасли позволит избежать повышения цены на нефтехимическую продукцию и, «как следствие, риска разгрузки отечественных системообразующих предприятий и потери высокопроизводительных рабочих мест». Так, значительная девальвация рубля, которая произошла после начала спецоперации на Украине, «приводит к существенному росту выплат по НДПИ», отмечается в документе, «ввиду этого ожидаемый рост выплат по НДПИ не позволяет нефтегазовым компаниям фиксировать цены с внутренними потребителями углеводородного сырья на докризисном уровне». По мнению Леонида Михельсона, предлагаемая «временная антикризисная мера» позволит нефтегазовым компаниям снизить затраты на выплаты НДПИ и сохранить цены на сырье.

Крупнейшей российской нефтегазохимической компанией России является СИБУР, где Леонид Михельсон является основным акционером (его доля — более 42%). Добыча нефти и нестабильного газового конденсата в 2021 году составила 524 млн тонн, на конденсат приходится более 7%. НОВАТЭК же добыл в 2021 году около 12 млн тонн нефти и конденсата, основная часть — конденсат. Именно добыча нестабильного газового конденсата облагается НДПИ, это сырье используется в нефтехимии для производства товарного конденсата и широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), которая является сырьем для производства сжиженных углеводородных газов (СУГ). НОВАТЭК поставляет ШФЛУ со своего Пуровского ЗПК для переработки в полимеры на заводе «Запсибнефтехим» СИБУРа. Основные объемы стабильного газового конденсата с Пуровского ЗПК идут на экспорт или на переработку на заводе НОВАТЭКа в Усть-Луге. В 2020 году Пуровский ЗПК произвел около 9 млн тонн стабильного газового конденсата и 2,8 млн тонн ШФЛУ.

Минэнерго уже предлагало Минфину изменить методику расчета НДПИ на нефть, перейдя на расчет по фактическим ценам реализации (см. “Ъ” от 17 марта). Идея вызвана тем, что из-за конфликта на Украине и санкций Запада российские нефтекомпании продают нефть со значительной скидкой, тогда как НДПИ рассчитывается из мировых цен.

Снижение курса при расчете НДПИ на конденсат с 90 руб. до 75 руб. за доллар даст эффект на отраслевые отчисления в размере 25–30 млрд руб. в год, оценивает Дмитрий Акишин из Vygon Consulting. Что касается потребности СУГ в нефтехимии, сейчас отрасль потребляет около 7 млн тонн СУГ, отмечает эксперт, из них около 2 млн тонн поступает от переработки газового конденсата, 1,3 млн тонн — с НПЗ, остальное — от переработки попутного нефтяного газа.

Дмитрий Козлов, Татьяна Дятел

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