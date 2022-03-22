Зерно растет по курсу

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Цены на российскую пшеницу на внутреннем рынке продолжают расти на фоне девальвации рубля и хорошего спроса со стороны экспортеров. На минувшей неделе котировки в среднем увеличились на 525–550 руб., до 16,15 тыс. руб. за тонну, и аналитики ждут дальнейшего повышения. Между тем экспортеры зерна из-за сложностей с ликвидностью стали чаще предлагать аграриям отсрочку платежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Средние цены на российскую пшеницу на внутреннем рынке на прошлой неделе выросли на 525–550 руб., до 15,5–16,15 тыс. руб. за тонну, следует из обзора «Совэкона». Цены на ячмень на фоне повышенного спроса со стороны ряда трейдеров подскочили на 1,1 тыс. руб., до 15,1 тыс. руб. за тонну.

Котировки растут после падения рубля и на фоне высоких закупочных цен экспортеров. На неделе средняя стоимость пшеницы с 12,5% протеина в глубоководных портах достигла рекордных 18,5–19 тыс. руб. за тонну. В течение недели некоторые трейдеры повышали цены и до 20 тыс. руб. за тонну, указывают в «Совэконе». Индекс закупочных цен Союза экспортеров зерна для глубоководных портов на 21 марта находится на уровне 19 тыс. руб. за тонну, что на 2,11% выше, чем 18 марта.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут отмечает, что текущие закупочные цены пока не отражают рост мировых котировок.

На 17 марта на базисе FOB Новороссийск российская пшеница с 12,5% протеина стоила $440 за тонну, приводит Минсельхоз данные Международного совета по зерну (IGC). По словам господина Корбута, экспортеры, вероятно, в основном закупаются для исполнения уже заключенных контрактов либо формируют запасы перед еще большим ростом цен. Новых контрактов «ничтожно мало» по сравнению с предыдущими сезонами, говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

По словам четырех источников “Ъ” на рынке, в последнее время в условиях ограниченной ликвидности трейдеры стали предлагать сельхозпредприятиям отсрочку платежа на несколько дней, в некоторых случаях — на срок больше недели. Крупный экспортер говорит, что аграрии соглашаются, «но выставляют высокий ценник». У самих трейдеров сложности с получением средств от покупателей, так как банки не всегда готовы переводить деньги, добавляют источники “Ъ”. «Операционные риски, связанные с доставкой и оплатой зерна, довольно высоки. Не удивлюсь, если кто-то из экспортеров предлагает их разделить растениеводам, но лично я с такой практикой не сталкивался»,— уточняет господин Зернин.

По данным «Совэкона», на прошлой неделе РФ экспортировала около 520 тыс. тонн зерна, включая 410 тыс. тонн пшеницы, что соответственно на 13% и 10,8% больше, чем неделей ранее. По итогам марта «Совэкон» ожидает экспорт зерна на уровне 2,4 млн тонн, включая 2,2 млн пшеницы. Глава Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько подтверждает, что экспорт через черноморские порты идет, в марте поставки пшеницы могут превысить 2 млн тонн. По его словам, основными импортерами в этом месяце стали Египет и Турция.

Собеседник “Ъ” в крупном экспортере говорит, что уровень цен как на внутреннем, так и на внешних рынках стабилизировался, наблюдается откат с рекордных показателей, а российские экспортеры ожидают роста пошлины.

До 29 марта на пшеницу она установлена в размере $86,4 за тонну. Источник “Ъ” добавляет, что в ближайшей перспективе зерновой экспорт из РФ должен набрать обороты. Февральский прогноз «Совэкона» предполагает экспорт 33,5 млн тонн пшеницы по итогам всего сезона, оценка Минсельхоза США (USDA) — 32 млн тонн. К 10 марта с начала сезона РФ экспортировала 23 млн тонн пшеницы, что на 30,9% меньше, чем сезоном ранее, сообщал Минсельхоз.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов полагает, что на внутреннем рынке сохраняется потенциал для дальнейшего роста цен на зерно, который сопровождается риском ужесточения госрегулирования. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечает, что относительно других составляющих кормов и себестоимости производства мяса — сои, шрота, витаминов и т. д.— зерно дорожает менее выраженно. К тому же, добавляет он, на мировом рынке цены на пшеницу уже начали снижаться.

Анатолий Костырев