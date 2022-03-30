Загонщики троянских коней

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Представители религиозных конфессий выступили против нацизма и русофобии на круглом столе в Госдуме. Верховный муфтий Талгат Таджуддин отметил неуместность положения вещей, при котором организации верующих существуют в статусе НКО, как и различные иностранные агенты, в сущности — «официальные шпионы». Борьбу со шпионами тем временем обсуждали в Совете федерации: сенаторы обещают тщательно проанализировать деятельность «пятой колонны» в течение апреля и предложить законодательные решения, способные ее пресечь. Среди тех, кого придется воспитывать, могут оказаться, в частности, выпускники образовательных программ с иностранным участием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов полагает, что времени у «пятой колонны» в России осталось немного

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов полагает, что времени у «пятой колонны» в России осталось немного

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Духовное собрание мусульман России (возглавляет муфтий Альбир Крганов) стало инициатором круглого стола, прошедшего 29 марта в Госдуме, рассказала председатель комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева («Единая Россия»). По ее словам, служители мировых религий объединились в противодействии русофобии, которая подогревается во всем мире, пока идет информационная и санкционная война. «Духовный фронт, гуманитарный, религиозный, сегодня очень важен,— сказала госпожа Тимофеева.— Нам важны голоса пастырей». Депутат напомнила, что многие представители традиционных конфессий уже дали свои оценки происходящему, например патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных верующих к примирению, осудив зло, насаждаемое западными идеологами, а в православных храмах ежедневно читается молитва о восстановлении мира. Главный раввин России Берл Лазар ранее также выступил за мир и заявлял о готовности выступить посредником в переговорах, а глава буддийской традиционной сангхи России хамбо-лама Дамба Аюшеев сообщал, что молится за военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. «Мы должны стать единой командой, помогая нашей стране»,— резюмировала госпожа Тимофеева.

«Мы видим, как разложился человек, разложился его духовно-нравственный стержень,— посетовала за круглым столом уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.— Сегодняшнее мероприятие как никогда нужно нам, чтобы укрепить нас в нашей вере и правде!»

Представители конфессий в несколько сбивчивых выражениях изъявили согласие работать на благо страны. «Мы полностью поддерживаем государственную политику сохранения и укрепления исторической памяти Великой Победы, уважительного отношения к нашему и воинскому служению,— взволнованно говорил муфтий Альбир Крганов.— Нравственный потенциал ислама способствует тому, что в духовной основе воинского служения современной России были заложены такие ценности, как патриотизм и гражданственность, воинский дух и честь, мужество и героизм, вера в Бога и жертвенность». Муфтий Чечни Салах Межиев провозгласил, что любой мусульманин, погибший в ходе специальной военной операции на Украине, станет шахидом, то есть мучеником за веру. «Под этими (вражескими.— “Ъ”) флагами кого только не собралось,— рассуждал господин Межиев.— Там фашисты, сатанисты, ЛГБТ-сообщества, ваххабисты, все черные шайтаны там собрались. Поэтому борьба с глобализацией вот этого сатанизма — это война между добром и злом... Они говорят: мы за мир. Хороший лозунг "За мир", но кто это за войну? Мы против войны. Мы за то, чтобы мы жили в мире, но без этих сатанистов. Надо говорить прямо: мы не испытываем ненависти по отношению к людям, но мы испытываем ненависть по отношению к этим шайтанам. С ними один разговор: их надо обезглавить». Представители христианства, иудаизма и буддизма были не так решительны, но их подбодрил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Бурляев (СРЗП): «Любовью и единением спасемся,— пообещал он.— Выстоим, победим и представим миру новую цивилизационную модель общества. Работаем, братья!»

Нормативное оформление братства как раз поставил под сомнение верховный муфтий России Талгат Таджуддин: борьба мировых религий с нацизмом понятна, сказал он, но непонятно, почему российские религиозные организации имеют статус НКО, так же как иностранные агенты, или, другими словами, «официальные шпионы». «Если мы духовное пространство, как мы можем быть на одном уровне с этими агентами?» — спросил Талгат Таджуддин.

Судьбу «официальных шпионов» тем временем обсуждали и в Совете федерации. Временная комиссия верхней палаты по защите государственного суверенитета провела заседание, которое планировалось посвятить деятельности «пятой колонны». Как отметил глава комиссии Андрей Климов, началась эта деятельность «не вчера», но в новых геополитических условиях требуются новые решения по противодействию «любым попыткам подорвать Россию изнутри с помощью остатков табуна троянских коней, который пасется на наших просторах со времен распада СССР». Господин Климов напомнил слова президента Владимира Путина, который 16 марта заявил о том, что недружественные государства будут делать ставку на так называемую пятую колонну, «национал-предателей», которые «зарабатывают деньги здесь, у нас, а живут там, не в географическом смысле, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию». Сенатор сообщил, что в течение апреля комиссия проведет серию рабочих совещаний по проблеме «пятой колонны» с участием депутатов Госдумы, представителей министерств и ведомств, гражданского общества. После этого комиссия намерена подготовить ряд конкретных рекомендаций, в том числе законодательного характера. Сенатор Елена Афанасьева посетовала, что США и «пятая колонна» пытаются привести к власти в России экстремистов и радикалов. «Некоторые граждане, которых нельзя назвать иначе как предателями, не скрывают, что рассчитывают на помощь из-за рубежа в деле развала России»,— сказала госпожа Афанасьева. В пример она привела «Группу Европейской России» в Европарламенте, которая 24 марта провела онлайн-мероприятие «Россия после Путина». Выступивший на нем бизнесмен Михаил Ходорковский допустил, что смена власти в России «во многом зависит от Запада». Госпожа Афанасьева пояснила, что «деструктивная работа часто маскируется под частные инициативы». Помочь справиться с этим может единый реестр физлиц-иноагентов. Бывший руководитель Российского института стратегических исследований генерал-лейтенант Службы внешней разведки Леонид Решетников внес терминологическую ясность: «В Советском Союзе не было такого определения, как "национал-предатели". Мы даже в разведке писали: "государственные интересы", слово "национальные" не присутствовало. Но у нас сложилась масса людей, которых мы можем назвать предателями. Они жили в этой атмосфере колониальной, и они сейчас не воспринимают то, что происходит. С ними надо работать, их надо воспитывать».

В думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, которую возглавляет Василий Пискарев (ЕР), уже есть идеи о том, с кем именно надо работать и кого воспитывать. Господин Пискарев пообещал, что комиссия внимательно изучит расследование интернет-ресурса Underside.today о российских выпускниках британской правительственной образовательной программы Chevening. В центре внимания расследования «51 агент британского влияния из сферы бизнеса», уточнил господин Пискарев.

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова