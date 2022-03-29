Супераппы по-русски

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На фоне ухода из России зарубежных музыкальных и видеосервисов отечественные экосистемы отмечают приток пользователей и рост активности в своих приложениях. Участники рынка считают, что в текущей ситуации супераппы будут пользоваться повышенным спросом. Из-за блокировки иностранных соцсетей для небольших российских сервисов участие в экосистеме крупной компании может стать единственным путем к новой аудитории и клиентам, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Невская, Коммерсантъ Фото: Екатерина Невская, Коммерсантъ

Представители крупнейших российских экосистем рассказали “Ъ”, что наблюдают рост аудитории в своих супераппах (от англ. superapp — суперприложение) за последний месяц. Например, ежедневное количество активных пользователей суперприложения «Тинькофф» выросло на 15% по отношению к прошлому месяцу, рассказали в компании. В мобильном приложении «Сбера» также наблюдается приток аудитории, говорят в компании: «На сегодняшний момент ежемесячное число пользователей мобильного приложения почти достигло 75 млн».

Основная особенность супераппа — наличие на одной площадке множества дополнительных сервисов, в случае с банками, например, нефинансовых (от заказа такси до подписки на музыку). Такие приложения начали появляться в России несколько лет назад. В апреле 2021 года аналитики J'son & Partners Consulting называли крупнейшими экосистемами, которые имеют собственные супераппы, «Сбер», «Яндекс», VK, «Тинькофф» и МТС.

Некоторые экосистемы развивались в партнерстве с зарубежными сервисами, которые больше не работают в России из-за санкций. Так, МТС, в частности, развивала экосистему не только на основе собственных продуктов, но имела контракты, например, со Spotify и Apple Music. Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что сейчас некоторые соглашения оператора заморожены: «При этом оперативно заменить их российскими аналогами не всегда возможно, в каких-то областях планируется заключить новые соглашения, в каких-то развивать свои сервисы, а какие-то ставить на паузу». В МТС “Ъ” сообщили, что «поступательно ускоряют интеграцию российских и зарубежных партнеров в собственную экосистему». В «Яндексе» отказались от комментариев, в VK не ответили на запрос.

В связи с уходом ряда иностранных компаний российские сервисы будут пользоваться повышенным спросом, считает руководитель аналитического отдела ассоциации «Финтех» Никита Ломов: «Нефинансовые сервисы в рамках банковских экосистем по большей части являются российскими — такси, покупка билетов, бронирование ресторанов, медицинские и развлекательные сервисы, поэтому уход зарубежных не повлиял на насыщенность российских экосистем услугами». Так, в супераппе «Тинькофф» сейчас более 25 сервисов, единственным значимым иностранным партнером был Booking, которого в свете последних событий заменили российские коллеги, отметили в компании.

Подключение к экосистемам выгодно и для самих российских разработчиков сервисов. «Это одна из немногих возможностей для малого и среднего бизнеса выйти на рынок и достичь конечного потребителя»,— объясняет основатель и гендиректор компании Oxygen Павел Кулаков. Учитывая, что Facebook и Instagram (владеющая ими Meta признана в России экстремистской организацией) для таких предпринимателей в качестве рекламных площадок больше не существуют, выжить им будет проще внутри экосистем, полагает он.

Раскручивать цифровые проекты и раньше было недешево, а сейчас может оказаться вообще нерентабельно, отмечает партнер, руководитель группы по работе с технологическими и медийными компаниями «Делойт» в СНГ Антон Шульга: «Под вопросом большое количество молодых сервисов, которые требуют продолжительных инвестиций». Некоторые примеры мы уже видим — например, о закрытии объявил «Ситимобил», отмечает эксперт: «В этой ситуации экосистемы могут стать более гибкими по условиям сотрудничества».

Расширение экосистем в сторону российских компаний — логичный шаг в текущей ситуации, согласен организатор форума Colisium Сергей Бабич. Более того, добавляет он, у российских экосистем больше не будет времени на долгие подтверждения гипотез, поскольку за российские сервисы развернется серьезная борьба: «Выиграет та компания, которая предложит партнерам наиболее удобный инструмент для интеграции».

Татьяна Исакова