Минприроды добавит кислорода в атмосферу

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Минприроды представило проект документа с дополнительным перечнем городов, на которые распространится эксперимент по квотированию выбросов в атмосферу. Ранее это поручил сделать президент РФ Владимир Путин. Среди населенных пунктов, в которых к 2030 году выбросы планируется снизить в два раза, Комсомольск-на-Амуре, Астрахань, Иркутск, Ростов-на-Дону, Южно-Сахалинск, Кемерово, Махачкала и Барнаул. Для этого представители бизнеса в этих городах должны провести модернизацию оборудования предприятий, а власти — обновить городской транспорт, закрыть старые угольные котельные, а также перевести отопление на газовое или электрическое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шерстнев, Коммерсантъ Фото: Андрей Шерстнев, Коммерсантъ

Минприроды России подготовило перечень населенных пунктов, на которые распространится эксперимент по квотированию выбросов. Проект распоряжения правительства РФ опубликован для общественного обсуждения.

Напомним, ранее Владимир Путин поручал к концу 2024 года не менее чем на 20% снизить выбросы в атмосферу в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Эта цель закреплена в федеральной программе «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». В 2019 году был принят закон, вводящий в России механизм квотирования загрязняющих атмосферу выбросов — эксперимент проводится в упомянутых 12 городах. В его рамках региональные власти должны были подготовить сводные расчеты с выбросами в атмосферу не только от промышленных предприятий, но и от транспорта, социальной и коммунальной инфраструктур. На основании этих данных Роспотребнадзору поручили определить перечень приоритетных загрязняющих веществ, создающих риск для здоровья. После этого были введены квоты — величины допустимых выбросов в окружающую среду, которые предприятия не должны превышать. По данным Минприроды, в перечень квотируемых входят 487 объектов в 12 городах.

В апреле 2021 года президент поручил распространить систему квотирования вредных выбросов на все города страны, где есть проблемы с качеством воздуха (см. “Ъ” от 21 апреля 2021 года). В декабре того же года ответственный за экологию вице-премьер Виктория Абрамченко пожаловалась президенту Владимиру Путину на то, что этот федеральный проект «самый сложный», эксперимент часто игнорируется компаниями, а ответственные ведомства бессильны и даже не могут предложить адекватные штрафы за нарушения (см. “Ъ” от 14 декабря 2021 года). После этого Минприроды разработало проект поправок к КоАП, который предполагает введение оборотных штрафов для юридических лиц и ИП, превышающих квоты выбросов в атмосферу, выданные компаниям в рамках эксперимента. Пока документ не принят.

Отметим, эксперты и чиновники ранее неоднократно указывали на некорректность выбора городов с самым грязным воздухом. Так, в Счетной палате отмечали, что в 2018 году высокий и очень высокий уровни загрязнения воздуха наблюдались в 46 российских городах, среди них лишь 6 из 12 целевых населенных пунктов. А в 2020 году вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росгидромету и Роспотребнадзору представить актуальный перечень (см. “Ъ” от 20 октября 2020 года).

В результате Минприроды предлагает расширить список на 29 городов.

В него могут попасть Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ, Махачкала, Кызыл, Абакан, Черногорск, Барнаул, Петровск-Забайкальский, Ачинск, Лесосибирск, Минусинск, Уссурийск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Астрахань, Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Кемерово, Курган, Искитим, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Южно-Сахалинск. Именно в этих городах Росгидромет систематически фиксирует высокое и очень высокое загрязнение воздуха, отмечают чиновники.

«Задача — снизить выбросы опасных загрязняющих веществ в два раза,— сообщил глава Минприроды Александр Козлов в своем Telegram-канале.— Для этого предприятия в городах будут обязаны проводить модернизацию оборудования, за счет федерального бюджета обновим городской транспорт на экологичный, закроем старые угольные котельные, отопление переведем на газовое или электрическое, и много-много другой "воздухоочищающей" работы».

По планам ведомства, до 1 июля список городов утвердит правительство. Эксперимент начнется 1 сентября 2023 года и продлится до 31 декабря 2030 года, указывают в Минприроды.

Предполагается, что в течение 2023–2024 годов в городах-участниках проведут сводные расчеты загрязнения атмосферы, расчет и оценку рисков для здоровья человека, утвердят квотируемые объекты и квоты выбросов.

«К июлю 2025 года по каждому городу будет разработан и утвержден комплекс мероприятий, который по итогу обязан привести к снижению выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза»,— добавляют в ведомстве.

Намерение по расширению списка городов для проведения эксперимента по квотированию выбросов можно только приветствовать, поскольку загрязнение воздуха и все сопряженные с ним проблемы никуда не делись, говорит эксперт «Гринписа России» Василий Яблоков. «Тем не менее первоочередной задачей должно стать появление эффективной системы мониторинга для объективной оценки действенности планируемых мероприятий,— считает он.— При этом основной целью должно стать именно снижение концентрации загрязняющих веществ до уровня ПДК, тем более это просто необходимо для соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, защиты здоровья жителей городов. Насколько для этого необходимо снизить выбросы, в два раза или больше, а также правильность сводных расчетов как раз и покажут актуальные данные мониторинга».

“Ъ” отправил запросы в региональные администрации, но ответов пока не получил.

Анна Васильева