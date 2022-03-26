За коротким рублем

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Концовка недели была удачной для российской валюты: в ходе пятничных торгов курс доллара откатывался до уровня 92 руб./$, минимума с 1 марта, а курс евро — до 98,11 руб./€, минимума с конца февраля. Движение курсов определял повышенный спрос на рубли со стороны экспортеров для проведения налоговых выплат. Однако, удовлетворив свои потребности, они ушли с рынка, что отразилось на курсах, которые завершили день на отметках 96 руб./$ и 105 руб./€, лишь немногим ниже закрытия предыдущего дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Недавно введенная обязанность экспортеров продавать 80% валютной выручки поддержала курс рубля

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Недавно введенная обязанность экспортеров продавать 80% валютной выручки поддержала курс рубля

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Активность участников валютного рынка резко выросла под конец рабочей недели. При этом в первой половине дня были заметны масштабные продажи валюты. В результате к 14:00 курс доллара откатился к отметке 92,04 руб./$, что почти на 5 руб. ниже значений закрытия четверга. Курс евро впервые с 28 февраля опустился ниже уровня 100 руб./ € и к 14:30 достиг отметки 98,11 руб./ €, что на 8,69 руб. ниже значений закрытия четверга. Однако на достигнутых локальных минимумах удержаться не удалось. И к концу торговой сессии курс доллара вернулся к отметке 96 руб./$, лишь на 1 руб. ниже закрытия четверга. Курс евро на закрытие торгов составил 105 руб./ €, потеряв за день около 2 руб.

Игра на укрепление рубля проходила при высокой активности инвесторов. По данным Московской биржи, объем сделок с долларом с расчетом «завтра» составил $1,64 млрд, что более чем вдвое выше предшествующего дня и максимальное значение с начала месяца. Впрочем, этот результат в несколько раз ниже значения января—февраля этого года. Объем торгов евро с расчетом «завтра» достиг €898 млн, максимум с конца февраля 2022 года и третий результат с начала 2021 года.

В отсутствие международных инвесторов на российском рынке восстановлению активности могли способствовать только операции локальных игроков, в первую очередь экспортеров. С конца февраля экспортеры должны продавать 80% выручки, а на 25 марта пришелся пик налогового периода. «Спрос на иностранную валюту в налоговый период теперь значительно уступает предложению, что приводит к сильным движениям курса рубля против иностранных валют»,— отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. По его словам, ввиду отсутствия со стороны нерезидентов поддержки «в день налоговых выплат экспортеры своими объемами сильно укрепили рубль».

К тому же, как отмечают аналитики, постепенно решаются проблемы с российским экспортом и его оплатой, что ведет к увеличению притоков экспортной выручки. «В конце февраля и начале марта часть поставок была приостановлена, а европейские потребители испытывали проблемы с оплатой. Соответственно, к концу марта многие из этих вопросов оказались решенными. Поэтому мы наблюдаем увеличение валютного предложения»,— отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Впрочем, с завершением налогового периода участники рынка не ждут заметного ослабления рубля. «Предложение валюты сократится, но одновременно нет поводов для роста спроса на нее. Частные покупки фактически прекратились, и для их возобновления требуется более низкий курс евро и доллара»,— отмечает Андрей Кочетков. В случае прогресса по поручению президента о переводе расчетов за газ за рубли активность на рынке увеличится, однако это история более отдаленного будущего, считают участники рынка. «Дальнейшее развитие курса рубля на валютном рынке будет во многом зависеть от новых мер ЦБ, оперативно принимаемых для стабилизации ситуации на финансовых рынках»,— отмечает Максим Тимошенко.

Виталий Гайдаев