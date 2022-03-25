Поставки в Россию продолжают снижаться

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Объем импорта в РФ на всех видах транспорта на неделе 9–15 марта снизился на 32% к предыдущей неделе (2–8 марта) и на 59% к последней довоенной (16–22 февраля), подсчитали в своем обзоре эксперты американского стартапа FourKites, отслеживающего мировые контейнерные и мультимодальные поставки. Доставка товаров для промышленности с начала военной спецоперации РФ на Украине на неделе 9–15 марта упала на 61%, потребительских товаров — на 56%. Поставки последовательно снижаются уже четыре недели (см. график). Импорт товаров для промышленности при этом с каждой неделей ускоряет падение: за первую неделю он снизился на 9%, за период 2–8 марта показатель упал на 25%, а за неделю 9–15 марта — еще на 43%. Снижение импорта потребительских товаров, напротив, стабилизируется: 22% за первую неделю «спецоперации», 26% за вторую, 23% — за третью.

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В описании аналитиков остановка поставок в РФ не демонстрирует корреляции с логистическими проблемами. Так, время простоя судов в море для разгрузки и перегрузки товаров в Европе остается высоким (на 15 марта оно на 20% превышало показатели середины февраля) — но к середине марта прирост сроков сократился, а в портах время ожидания погрузки уже вернулось к уровню 24 февраля. Наибольшие проблемы сохраняются в портах на юге и востоке европейского континента.

Стоимость же фрахта с началом календарной весны снижается. По данным морской исследовательской компании Drewry от 17 марта, средняя стоимость перевозки стандартного 40-футового контейнера на восьми ключевых направлениях Восток—Запад, которые связывают Шанхай, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Роттердам и Геную (индекс WTI), впервые с июля 2021 года упала ниже отметки $9000 — до $8832. Впрочем, это все равно вдвое выше, чем на конец 2020 года ($4359),— цены на фрахт достигали максимума в $10 377 в сентябре 2021 года, к 24 февраля 2022 года их уровень составлял $9477. В прошлом году из-за резкого взлета цен часть контейнерных грузов была переориентирована на железнодорожную доставку (см. “Ъ” от 17 декабря 2021 года). Отметим, что контейнерный кризис 2021 года Россия переживала лучше многих стран: ЮНКТАД оценивала вклад подорожания морских перевозок в рост себестоимости производства в РФ в 2021 году всего в 1% (см. “Ъ” от 18 ноября).

Георгий Смирнов