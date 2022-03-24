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Крестным ходом от Киева до Москвы

Международный комитет Красного Креста готов услышать Россию

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер посетил Москву после визита в Киев, чтобы обсудить решение гуманитарных вопросов в ходе боевых действий на Украине. По его словам, стороны конфликта по-разному трактуют международное право, но в любом случае нужно искать компромисс, чтобы облегчить судьбу гражданского населения. Для Москвы встреча с президентом МККК была особенно важна на фоне провала российского проекта резолюции в Совбезе ООН по гуманитарной ситуации на Украине.

В беседе с Сергеем Лавровым и публичных заявлениях президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер был предельно сдержан в формулировках и никого ни в чем не обвинял

В беседе с Сергеем Лавровым и публичных заявлениях президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер был предельно сдержан в формулировках и никого ни в чем не обвинял

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В беседе с Сергеем Лавровым и публичных заявлениях президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер был предельно сдержан в формулировках и никого ни в чем не обвинял

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Глава МККК Петер Маурер прибыл в Москву после визита в Киев с готовыми предложениями по облегчению гуманитарной ситуации на Украине и в частично признанных Донецкой и Луганской народных республиках.

«Я хотел бы заручиться вашей поддержкой в том, что касается укрепления логистической структуры в России, чтобы улучшать нашу работу в Донбассе и других частях Украины, которые находятся под контролем российских вооруженных сил. Для этого мы отправили запрос на открытие соответствующего офиса в Ростове-на-Дону. Это будет хорошая стартовая точка для инициирования работы»,— сказал господин Маурер на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По словам главы МККК, необходимо также работать над формированием «команды на Украине, которая бы направлялась в спорные зоны».

Будучи в Киеве, Петер Маурер сообщил, что МККК увеличил бюджет помощи Украине до 250 млн швейцарских франков (около $270 млн). «Доноры очень щедры во всем, что касается ситуации на Украине. Нам это позволит расширить нашу деятельность. Теперь Украина наша самая крупная в мире операция»,— сказал глава МККК в интервью украинскому изданию «Сегодня». До начала российской специальной операции на Украине наибольшие бюджеты для финансирования деятельности МККК были выделены для Сирии и Афганистана.

Запад решает, что делать с Россией

Среди задач МККК на Украине — доставка гуманитарной помощи, содействие эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий и посреднические усилия в таких вопросах, как обмен пленными и телами погибших, а также объединение семей. «МККК является гарантом Женевской конвенции, выполняет эту роль, и мы движемся по всем этим пунктам досье и, конечно, обеспечиваем выполнение международного гуманитарного права»,— сказал Петер Маурер на переговорах с Сергеем Лавровым. Он также отметил, что и у Москвы, и у Киева разные толкования международного права, но для МККК важно соблюдать нейтралитет, ради того чтобы иметь возможность оказывать помощь гражданскому населению. «Я здесь защищаю людей и их потребности. Мы должны примирить их в рамках диалога воюющих сторон. А нейтральность, конечно, зависит от конфиденциальности. Нужно работать для выработки доверия между сообществами, людьми на местах и воюющими сторонами»,— добавил глава МККК.

По словам господина Маурера, линия фронта имеет сложные очертания, из-за чего многие мирные люди попали в ловушку, и невозможно говорить о доступе или эвакуации в Мариуполе или где-либо еще, если нет проработанного и утвержденного твердого соглашения между военными с обеих сторон. Так весьма деликатно господин Маурер описал ситуацию на земле, в то время как Сергей Лавров в очередной раз обвинил Киев в использовании гражданского населения в качестве «живого щита». В Москве также утверждают, что украинские власти намеренно не уведомляют граждан об открытых гуманитарных коридорах. Особо остро стоит проблема в Мариуполе. В то же время Мариупольский горсовет опубликовал в четверг в своем Telegram-канале заявление о «дезинформации» со стороны российских военных, которые оповещают население через громкоговорители, что «Запорожье уже не принимает беженцев и нужно ехать в Россию».

Истории, рассказанные людьми, эвакуированными из Мариуполя на российскую и украинскую территорию, порою сильно разнятся.

Помимо переговоров в МИД РФ Петер Маурер встретился также с представителями Минобороны для обсуждения практической работы на земле и уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. В официальном релизе ее аппарата говорится, что «обсуждались ключевые вопросы в области гуманитарного реагирования, особое внимание было уделено поддержке вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой республик и с Украины, а также адресной помощи наиболее нуждающимся людям».

Очевидно, что поднимался и вопрос обмена пленными. В начале недели Татьяна Москалькова сообщила в интервью телеканалу RT, что Россия передала МККК данные более чем о 500 попавших в плен украинцах, которых готовы обменять. На этом фоне в четверг вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о состоявшемся в этот день «первом полноценном обмене военнопленными» по формуле «10 на 10».

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 29-й

Для российской стороны переговоры с МККК, который подчеркнуто уходит от любой политической дискуссии и заявляет о нейтралитете, были особенно важны в свете провала в среду предложенного Москвой проекта резолюции по гуманитарной ситуации на Украине, соавторами которой выступили Белоруссия, КНДР и Сирия. За проект проголосовали Россия и Китай, остальные 13 членов Совета Безопасности воздержались. «Сейчас, как мы наблюдаем в ООН, наши западные коллеги пытаются всеми силами политизировать гуманитарные вопросы, придать им антироссийский характер. Тому подтверждением стало голосование в четверг по резолюции, которую Россия представила и одобрение которой на деле позволило бы решить многие проблемы на земле, с которыми в том числе сталкивается команда МККК на Украине»,— сказал Сергей Лавров.

Накануне в ходе дискуссии на заседании Совета Безопасности в Нью-Йорке постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что при подготовке проекта Россия стремилась уйти от какой-либо политизации, в то время как западный вариант возлагал ответственность за ситуацию на Украине только на Россию.

По его словам, в российском проекте призывы обеспечить гуманитарную помощь были адресованы всем сторонам. В то же время постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что не будет голосовать за какую-либо резолюцию по Украине, если та не будет признавать, «что Россия — единственная причина этой гуманитарной катастрофы и, следовательно, является ключом к ее прекращению». «Нам не нужна эта фарсовая резолюция, чтобы оказывать гуманитарную помощь. США предоставили украинскому народу гуманитарную помощь на более чем $600 млн, и мы продолжим оказывать столько помощи, сколько потребуется Украине и соседним странам, которые принимают у себя украинцев»,— заявила, в свою очередь, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Марианна Беленькая

Фотогалерея

Военная операция на Украине

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Последствия попадания снаряда в жилой дом в селе Журавлевка Белгородской области

Последствия попадания снаряда в жилой дом в селе Журавлевка Белгородской области

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области

Женщина идет около дома, разрушенного в результате обстрела в городе Брянка ЛНР

Женщина идет около дома, разрушенного в результате обстрела в городе Брянка ЛНР

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Улицу Киева убирают после обстрела

Улицу Киева убирают после обстрела

Фото: Rodrigo Abd / AP

Беженцы на железнодорожном вокзале в Перемышле на юго-востоке Польши

Беженцы на железнодорожном вокзале в Перемышле на юго-востоке Польши

Фото: Sergei Grits / AP

Жители села Варваровка Луганской области

Жители села Варваровка Луганской области

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Обломки танка ВСУ возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе

Обломки танка ВСУ возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двор жилого дома в Волновахе

Двор жилого дома в Волновахе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области

Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Лагерь беженцев в Таганроге

Лагерь беженцев в Таганроге

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Рабочие укрывают скульптуры на фасаде Львовской национальной оперы для защиты от повреждений

Рабочие укрывают скульптуры на фасаде Львовской национальной оперы для защиты от повреждений

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Торговый центр в Киеве, пострадавший от взрыва

Торговый центр в Киеве, пострадавший от взрыва

Фото: Reuters / Marko Djurica

Пожарные стоят на сгоревшей бронетехнике после удара по торговому центру в Киеве

Пожарные стоят на сгоревшей бронетехнике после удара по торговому центру в Киеве

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Люди уезжают из Мариуполя

Люди уезжают из Мариуполя

Фото: Reuters

Жители несут продукты со склада на окраине Мариуполя

Жители несут продукты со склада на окраине Мариуполя

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Автомобиль на рынке Харькова после обстрела

Автомобиль на рынке Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn

Пожарный в машине в Харькове

Пожарный в машине в Харькове

Фото: Reuters / Oleksandr LapshynвЂЁ

Кошка в переноске на вокзале Львова

Кошка в переноске на вокзале Львова

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Пустые детские коляски, выставленные в центре Львова в рамках социальной акции «Цена войны»

Пустые детские коляски, выставленные в центре Львова в рамках социальной акции «Цена войны»

Фото: Reuters / Roman Baluk

Разрушенный жилой дом в Киеве

Разрушенный жилой дом в Киеве

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Спасатели тушат здание, пострадавшее в результате авиаудара в Краматорске

Спасатели тушат здание, пострадавшее в результате авиаудара в Краматорске

Фото: Reuters

Эвакуация людей из Покровска

Эвакуация людей из Покровска

Фото: Reuters

Район в Краматорске после обстрела

Район в Краматорске после обстрела

Фото: Reuters

Кричащий мужчина на одной из улиц Киева

Кричащий мужчина на одной из улиц Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Местный житель стоит у подъезда дома после обстрела в Киеве

Местный житель стоит у подъезда дома после обстрела в Киеве

Фото: Felipe Dana / AP

Женщина стоит рядом с телом человека, погибшего в результате обстрела Донецка

Женщина стоит рядом с телом человека, погибшего в результате обстрела Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Донецк после обстрела

Донецк после обстрела

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Люди, идущие по дороге в Мариуполе

Люди, идущие по дороге в Мариуполе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Центр временного размещения беженцев в спортивной школе Таганрога

Центр временного размещения беженцев в спортивной школе Таганрога

Фото: Reuters / Sergey Pivovarov

Пожар на рынке в Харькове

Пожар на рынке в Харькове

Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn

Пожарные на фоне разрушенного жилого дома в Киеве

Пожарные на фоне разрушенного жилого дома в Киеве

Фото: Vadim Ghirda / AP

Церемония прощания с погибшими украинскими военнослужащими во Львове

Церемония прощания с погибшими украинскими военнослужащими во Львове

Фото: Bernat Armangue / AP

Местные жители получают гуманитарную помощь в городе Волноваха Донецкой области

Местные жители получают гуманитарную помощь в городе Волноваха Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Спасатели тушат жилой дом в Киеве

Спасатели тушат жилой дом в Киеве

Фото: Reuters

14 марта в результате ракетного удара по центру Донецка погибли 20 мирных жителей, 28 получили ранения

14 марта в результате ракетного удара по центру Донецка погибли 20 мирных жителей, 28 получили ранения

Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU / TASS

Эвакуация женщины в городе Ирпень под Киевом

Эвакуация женщины в городе Ирпень под Киевом

Фото: Reuters / Marko Djurica

Военнослужащий на фоне поврежденного жилого дома в Волновахе в Донецкой области

Военнослужащий на фоне поврежденного жилого дома в Волновахе в Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Автомобиль-бензовоз с буквой Z на улице Волновахи

Автомобиль-бензовоз с буквой Z на улице Волновахи

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Патрулирование улицы в городе Волноваха, перешедшем под контроль ДНР

Патрулирование улицы в городе Волноваха, перешедшем под контроль ДНР

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Разрушенная больница в Волновахе

Разрушенная больница в Волновахе

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Воронка от бомбы в селе Бышев под Киевом

Воронка от бомбы в селе Бышев под Киевом

Фото: Reuters / Thomas Peter

Сгоревший автомобиль под Киевом

Сгоревший автомобиль под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Поврежденная церковь в городе Волноваха

Поврежденная церковь в городе Волноваха

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Пожар на складе замороженных продуктов в селе Квитнево Киевской области

Пожар на складе замороженных продуктов в селе Квитнево Киевской области

Фото: Reuters

Взрыв в доме в Мариуполе

Взрыв в доме в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Дым над Мариуполем

Дым над Мариуполем

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Очередь за водой в Мариуполе

Очередь за водой в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Последствия обстрела в Мариуполе

Последствия обстрела в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Представитель прессы помогает перенести женщину на носилках

Представитель прессы помогает перенести женщину на носилках

Фото: Reuters / Maksim Levin

Люди с вещами под разрушенным мостом переходят реку Ирпень

Люди с вещами под разрушенным мостом переходят реку Ирпень

Фото: Reuters / Thomas Peter

Эвакуация людей в украинском городе Ирпень

Эвакуация людей в украинском городе Ирпень

Фото: Reuters / Maksim Levin

Женщина с ребенком на пограничном переходе в Румынии

Женщина с ребенком на пограничном переходе в Румынии

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Беженцы в лагере в поселке Безыменное

Беженцы в лагере в поселке Безыменное

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Автобусы едут за людьми в Мариуполе

Автобусы едут за людьми в Мариуполе

Фото: Reuters

Украинские военные несут женщину в инвалидном кресле на окраине Киева

Украинские военные несут женщину в инвалидном кресле на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Гуманитарный медицинский конвой на границы Украины и Польши

Гуманитарный медицинский конвой на границы Украины и Польши

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Украинский солдат на окраине Киева

Украинский солдат на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Разрушенный мост под Киевом

Разрушенный мост под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Горящая нефтебаза в Житомирской области

Горящая нефтебаза в Житомирской области

Фото: Reuters

Поезд с беженцами на границе Украины и Польши

Поезд с беженцами на границе Украины и Польши

Фото: Visar Kryeziu / AP

Мальчик смотрит через стекло поезда, отправляющегося из Львова в Польшу

Мальчик смотрит через стекло поезда, отправляющегося из Львова в Польшу

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Женщина идет к поезду через железнодорожные пути

Женщина идет к поезду через железнодорожные пути

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Люди переходят через разрушенный мост, пытаясь покинуть город Ирпень в Киевской области

Люди переходят через разрушенный мост, пытаясь покинуть город Ирпень в Киевской области

Фото: Reuters

Блокпост на площади Независимости в центре Киева

Блокпост на площади Независимости в центре Киева

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Украинские беженцы на пограничном переходе в Словакии

Украинские беженцы на пограничном переходе в Словакии

Фото: Reuters / Lukasz Glowala

Волонтеры принимают гуманитарную помощь

Волонтеры принимают гуманитарную помощь

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Обломки военного самолета в Чернигове

Обломки военного самолета в Чернигове

Фото: Reuters

Фото: Emilio Morenatti / AP

Тушение пожара в селе Чайки Киевской области после обстрела

Тушение пожара в селе Чайки Киевской области после обстрела

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Военнослужащие в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Военнослужащие в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обломок ракеты в Киеве

Обломок ракеты в Киеве

Фото: Andriy Dubchak / AP

Разрушенный православный храм Святителя Николая в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Разрушенный православный храм Святителя Николая в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители копают окопы в Киеве

Местные жители копают окопы в Киеве

Фото: Reuters / Mykola Tymchenko

Мужчина курит на руинах жилого дома

Мужчина курит на руинах жилого дома

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Военная техника рядом с российско-украинской границей

Военная техника рядом с российско-украинской границей

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Местный житель делает противотанковые заграждения

Местный житель делает противотанковые заграждения

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Вид с воздуха на жилой дом после обстрела

Вид с воздуха на жилой дом после обстрела

Фото: Reuters / Maksim Levin

Очередь за питьевой водой в Донецке

Очередь за питьевой водой в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина помогает семье перейти через разрушенный мост на окраине Киева

Мужчина помогает семье перейти через разрушенный мост на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке

Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Украинские волонтеры сортируют продукты

Украинские волонтеры сортируют продукты

Фото: Bernat Armangue / AP

Место взрыва у телебашни в Киеве

Место взрыва у телебашни в Киеве

Фото: Reuters / Umit Bektas

Баррикада из трамваев, автобусов и мешков с песком в северной части Киева

Баррикада из трамваев, автобусов и мешков с песком в северной части Киева

Фото: Ricard Garcia Vilanova / AP

Военнослужащие ДНР

Военнослужащие ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители тренируются бросать коктейли Молотова в Житомире

Местные жители тренируются бросать коктейли Молотова в Житомире

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Сгоревшая военная техника на дороге в городе Буча недалеко от Киева

Сгоревшая военная техника на дороге в городе Буча недалеко от Киева

Фото: Serhii Nuzhnenko / AP

Мужчина с велосипедом проходит мимо сгоревшей военной техники

Мужчина с велосипедом проходит мимо сгоревшей военной техники

Фото: Serhii Nuzhnenko / AP

Военные на дороге в Волновахском районе ДНР

Военные на дороге в Волновахском районе ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Взрыв у телебашни в Киеве

Взрыв у телебашни в Киеве

Фото: Reuters / Carlos Barria

Военная техника в ДНР

Военная техника в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденное ракетой здание областной администрации в Харькове

Поврежденное ракетой здание областной администрации в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Автомобиль в центре Харькова после обстрела

Автомобиль в центре Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Спасатели разбирают завалы в Харькове

Спасатели разбирают завалы в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Сожженная военная техника в Харькове

Сожженная военная техника в Харькове

Фото: Reuters / Vitaliy Gnidyi

Разрушенный мост в Буче под Киевом

Разрушенный мост в Буче под Киевом

Фото: Reuters / Maksim Levin

Украинские военнослужащие на блокпосту в Житомире

Украинские военнослужащие на блокпосту в Житомире

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Жилой дом после обстрела в Донецке

Жилой дом после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Беженцы из Украины прибывают на железнодорожную станцию в Пшемысле в Польше

Беженцы из Украины прибывают на железнодорожную станцию в Пшемысле в Польше

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Мужчина заходит в бомбоубежище в Донецке

Мужчина заходит в бомбоубежище в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым после взрыва на окраине Киева

Дым после взрыва на окраине Киева

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Жители готовят коктейли Молотова во дворе дома

Жители готовят коктейли Молотова во дворе дома

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Автобус с украинскими беженцами на границе с Польшей

Автобус с украинскими беженцами на границе с Польшей

Фото: Visar Kryeziu / AP

Украинцы на вокзале во Львове

Украинцы на вокзале во Львове

Фото: AP / Mykola Tys

Украинские беженцы в зале для мероприятий в гостинице в Сирете в Румынии

Украинские беженцы в зале для мероприятий в гостинице в Сирете в Румынии

Фото: Andreea Alexandru / AP

Украинцы на подземной парковке отеля, превращенного в бомбоубежище, во время воздушной тревоги в Киеве

Украинцы на подземной парковке отеля, превращенного в бомбоубежище, во время воздушной тревоги в Киеве

Фото: Vadim Ghirda / AP

Украинские военные занимают позиции на военной авиабазе Васильков в Киеве

Украинские военные занимают позиции на военной авиабазе Васильков в Киеве

Фото: Reuters / Maksim Levin

Украинские солдаты занимают позиции

Украинские солдаты занимают позиции

Фото: Emilio Morenatti / AP

Освещенное окно в жилом доме

Освещенное окно в жилом доме

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинские беженцы идут в Польшу

Украинские беженцы идут в Польшу

Фото: Petr David Josek / AP

Украинские военные на позиции в центре Киева

Украинские военные на позиции в центре Киева

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Беженцы на границе Украины и Молдовы

Беженцы на границе Украины и Молдовы

Фото: Sergei Grits / AP

Последствия обстрела в автохозяйстве областного совета профсоюзов в Донецке

Последствия обстрела в автохозяйстве областного совета профсоюзов в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ремонт газовой трубы жилого дома в Донецке

Ремонт газовой трубы жилого дома в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Киева, получившие оружие для защиты города

Жители Киева, получившие оружие для защиты города

Фото: Reuters

Солдаты у обломков упавшего самолета рядом с Киевом

Солдаты у обломков упавшего самолета рядом с Киевом

Фото: Oleksandr Ratushniak / AP

Сотрудники киевской скорой помощи увозят человека в военной форме

Сотрудники киевской скорой помощи увозят человека в военной форме

Фото: Reuters / Olga Yakimovich

Тело школьного работника в городе Горловка Донецкой области

Тело школьного работника в городе Горловка Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Люди в метро Киева

Люди в метро Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Военный с гранатометом под Харьковом

Военный с гранатометом под Харьковом

Фото: Reuters / Maksim Levin

Обстрелянный автомобиль на обочине дороги в Мариуполе

Обстрелянный автомобиль на обочине дороги в Мариуполе

Фото: Sergei Grits / AP

Разрушенный дом в Киеве

Разрушенный дом в Киеве

Фото: Umit Bektas / Reuters

Поврежденные машина и военный радар около Мариуполя

Поврежденные машина и военный радар около Мариуполя

Фото: Sergei Grits / AP

Украинские военнослужащие на бронетранспортерах в Донецкой области

Украинские военнослужащие на бронетранспортерах в Донецкой области

Фото: Vadim Ghirda / AP

Мужчина с собакой около разрушенного дома в Мариуполе

Мужчина с собакой около разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Женщина с ребенком садится в автобус, уезжающий из Киева

Женщина с ребенком садится в автобус, уезжающий из Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Очередь в магазин за водой в Киеве

Очередь в магазин за водой в Киеве

Фото: Emilio Morenatti / AP

Спасатели на месте крушения самолета ВСУ в Киевской области

Спасатели на месте крушения самолета ВСУ в Киевской области

Фото: Reuters

Последствия обстрела в Харькове

Последствия обстрела в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Скопление людей на польско-украинской границе

Скопление людей на польско-украинской границе

Фото: Reuters / Kacper Pempel

В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура противника, объекты ПВО, авиация &lt;br>На фото: дым из военного объекта у аэропорта в Мариуполе

В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура противника, объекты ПВО, авиация
На фото: дым из военного объекта у аэропорта в Мариуполе

Фото: Reuters / Carlos Barria

Вскоре после объявления о вводе войск украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и в районе аэропорта Борисполь, а также в ряде других городов &lt;br>На фото: жители на месте падения снаряда

Вскоре после объявления о вводе войск украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и в районе аэропорта Борисполь, а также в ряде других городов
На фото: жители на месте падения снаряда

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По словам Владимира Путина, цель спецоперации — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима»

По словам Владимира Путина, цель спецоперации — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима»

Фото: Reuters / Carlos Barria

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны &lt;br>На фото: жители Киева укрываются на станции метро

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны
На фото: жители Киева укрываются на станции метро

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов &lt;br>На фото: столб дыма над городом Часов Яр Донецкой области

Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов
На фото: столб дыма над городом Часов Яр Донецкой области

Фото: Reuters / Gleb Garanich

По сообщениям СМИ, Киев покидает большое количество частных машин

По сообщениям СМИ, Киев покидает большое количество частных машин

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Генсек НАТО Столтенберг осудил «атаку России на Украину», назвав операцию нарушением международного права и угрозой евроатлантической безопасности &lt;br>На фото: военнослужащий Украины у автомобиля в Северодонецке Луганской области

Генсек НАТО Столтенберг осудил «атаку России на Украину», назвав операцию нарушением международного права и угрозой евроатлантической безопасности
На фото: военнослужащий Украины у автомобиля в Северодонецке Луганской области

Фото: Vadim Ghirda / AP

Около 9 утра Минобороны РФ сообщило, что инфраструктура военных авиабаз Украины выведена из строя &lt;br>На фото: скриншот видео, на котором видно, как военная техника въезжает в Херсонскую область Украины из Крыма через пограничный пункт

Около 9 утра Минобороны РФ сообщило, что инфраструктура военных авиабаз Украины выведена из строя
На фото: скриншот видео, на котором видно, как военная техника въезжает в Херсонскую область Украины из Крыма через пограничный пункт

Фото: State Border Guard Service of Ukraine / Handout / Reuters

Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что ведет переговоры с Западом по созданию антипутинской коалиции &lt;br>На фото: очередь в банкомат в Киеве

Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что ведет переговоры с Западом по созданию антипутинской коалиции
На фото: очередь в банкомат в Киеве

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинские солдаты в грузовике в Мариуполе

Украинские солдаты в грузовике в Мариуполе

Фото: Sergei Grits / AP

Пламя в районе Киева

Пламя в районе Киева

Фото: AP

Евросоюз заявил, что введет санкции против стратегических секторов экономики России, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам &lt;br>На фото: люди на автобусной остановке в Киеве

Евросоюз заявил, что введет санкции против стратегических секторов экономики России, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам
На фото: люди на автобусной остановке в Киеве

Фото: Umit Bektas / Reuters

Раненая женщина после авиаудара в городе Чугуев Харьковской области

Раненая женщина после авиаудара в городе Чугуев Харьковской области

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / AFP

Пострадавшее после обстрела здания военной базы в городе Бровары Киевской области

Пострадавшее после обстрела здания военной базы в городе Бровары Киевской области

Фото: Press Service of the State Emergency Service of Ukraine / Handout / Reuters

Украинский солдат на дороге в Краматорске

Украинский солдат на дороге в Краматорске

Фото: Vadim Ghirda / AP

Мужчина накрывает ковром тело после прошедших в городе Чугуев взрывов

Мужчина накрывает ковром тело после прошедших в городе Чугуев взрывов

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Автомобильная пробка на выезде из Киева

Автомобильная пробка на выезде из Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Военнослужащие на пропускном пункте Перекоп на российско-украинской границе

Военнослужащие на пропускном пункте Перекоп на российско-украинской границе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военная техника и солдаты на улицах Армянска в Крыму

Военная техника и солдаты на улицах Армянска в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военная техника в Армянске

Военная техника в Армянске

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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Последствия попадания снаряда в жилой дом в селе Журавлевка Белгородской области

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области

Женщина идет около дома, разрушенного в результате обстрела в городе Брянка ЛНР

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Улицу Киева убирают после обстрела

Фото: Rodrigo Abd / AP

Беженцы на железнодорожном вокзале в Перемышле на юго-востоке Польши

Фото: Sergei Grits / AP

Жители села Варваровка Луганской области

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Обломки танка ВСУ возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов в Волновахе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двор жилого дома в Волновахе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Военнослужащие Народной милиции ДНР в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области

Фото: Михаил Андроник / РИА Новости

Лагерь беженцев в Таганроге

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Рабочие укрывают скульптуры на фасаде Львовской национальной оперы для защиты от повреждений

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Торговый центр в Киеве, пострадавший от взрыва

Фото: Reuters / Marko Djurica

Пожарные стоят на сгоревшей бронетехнике после удара по торговому центру в Киеве

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Люди уезжают из Мариуполя

Фото: Reuters

Жители несут продукты со склада на окраине Мариуполя

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Автомобиль на рынке Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn

Пожарный в машине в Харькове

Фото: Reuters / Oleksandr LapshynвЂЁ

Кошка в переноске на вокзале Львова

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Пустые детские коляски, выставленные в центре Львова в рамках социальной акции «Цена войны»

Фото: Reuters / Roman Baluk

Разрушенный жилой дом в Киеве

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Спасатели тушат здание, пострадавшее в результате авиаудара в Краматорске

Фото: Reuters

Эвакуация людей из Покровска

Фото: Reuters

Район в Краматорске после обстрела

Фото: Reuters

Кричащий мужчина на одной из улиц Киева

Фото: Rodrigo Abd / AP

Местный житель стоит у подъезда дома после обстрела в Киеве

Фото: Felipe Dana / AP

Женщина стоит рядом с телом человека, погибшего в результате обстрела Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Донецк после обстрела

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Люди, идущие по дороге в Мариуполе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Центр временного размещения беженцев в спортивной школе Таганрога

Фото: Reuters / Sergey Pivovarov

Пожар на рынке в Харькове

Фото: Reuters / Oleksandr Lapshyn

Пожарные на фоне разрушенного жилого дома в Киеве

Фото: Vadim Ghirda / AP

Церемония прощания с погибшими украинскими военнослужащими во Львове

Фото: Bernat Armangue / AP

Местные жители получают гуманитарную помощь в городе Волноваха Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Спасатели тушат жилой дом в Киеве

Фото: Reuters

14 марта в результате ракетного удара по центру Донецка погибли 20 мирных жителей, 28 получили ранения

Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU / TASS

Эвакуация женщины в городе Ирпень под Киевом

Фото: Reuters / Marko Djurica

Военнослужащий на фоне поврежденного жилого дома в Волновахе в Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Автомобиль-бензовоз с буквой Z на улице Волновахи

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Патрулирование улицы в городе Волноваха, перешедшем под контроль ДНР

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Разрушенная больница в Волновахе

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Воронка от бомбы в селе Бышев под Киевом

Фото: Reuters / Thomas Peter

Сгоревший автомобиль под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Поврежденная церковь в городе Волноваха

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Пожар на складе замороженных продуктов в селе Квитнево Киевской области

Фото: Reuters

Взрыв в доме в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Дым над Мариуполем

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Очередь за водой в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Последствия обстрела в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Представитель прессы помогает перенести женщину на носилках

Фото: Reuters / Maksim Levin

Люди с вещами под разрушенным мостом переходят реку Ирпень

Фото: Reuters / Thomas Peter

Эвакуация людей в украинском городе Ирпень

Фото: Reuters / Maksim Levin

Женщина с ребенком на пограничном переходе в Румынии

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Беженцы в лагере в поселке Безыменное

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Автобусы едут за людьми в Мариуполе

Фото: Reuters

Украинские военные несут женщину в инвалидном кресле на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Гуманитарный медицинский конвой на границы Украины и Польши

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Украинский солдат на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Разрушенный мост под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Горящая нефтебаза в Житомирской области

Фото: Reuters

Поезд с беженцами на границе Украины и Польши

Фото: Visar Kryeziu / AP

Мальчик смотрит через стекло поезда, отправляющегося из Львова в Польшу

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Женщина идет к поезду через железнодорожные пути

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Люди переходят через разрушенный мост, пытаясь покинуть город Ирпень в Киевской области

Фото: Reuters

Блокпост на площади Независимости в центре Киева

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Украинские беженцы на пограничном переходе в Словакии

Фото: Reuters / Lukasz Glowala

Волонтеры принимают гуманитарную помощь

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Обломки военного самолета в Чернигове

Фото: Reuters

Фото: Emilio Morenatti / AP

Тушение пожара в селе Чайки Киевской области после обстрела

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Военнослужащие в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обломок ракеты в Киеве

Фото: Andriy Dubchak / AP

Разрушенный православный храм Святителя Николая в селе Новоигнатьевка Донецкой области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители копают окопы в Киеве

Фото: Reuters / Mykola Tymchenko

Мужчина курит на руинах жилого дома

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Военная техника рядом с российско-украинской границей

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Местный житель делает противотанковые заграждения

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Вид с воздуха на жилой дом после обстрела

Фото: Reuters / Maksim Levin

Очередь за питьевой водой в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина помогает семье перейти через разрушенный мост на окраине Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Украинские волонтеры сортируют продукты

Фото: Bernat Armangue / AP

Место взрыва у телебашни в Киеве

Фото: Reuters / Umit Bektas

Баррикада из трамваев, автобусов и мешков с песком в северной части Киева

Фото: Ricard Garcia Vilanova / AP

Военнослужащие ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители тренируются бросать коктейли Молотова в Житомире

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Сгоревшая военная техника на дороге в городе Буча недалеко от Киева

Фото: Serhii Nuzhnenko / AP

Мужчина с велосипедом проходит мимо сгоревшей военной техники

Фото: Serhii Nuzhnenko / AP

Военные на дороге в Волновахском районе ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Взрыв у телебашни в Киеве

Фото: Reuters / Carlos Barria

Военная техника в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденное ракетой здание областной администрации в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Автомобиль в центре Харькова после обстрела

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Спасатели разбирают завалы в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Сожженная военная техника в Харькове

Фото: Reuters / Vitaliy Gnidyi

Разрушенный мост в Буче под Киевом

Фото: Reuters / Maksim Levin

Украинские военнослужащие на блокпосту в Житомире

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Жилой дом после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Беженцы из Украины прибывают на железнодорожную станцию в Пшемысле в Польше

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Мужчина заходит в бомбоубежище в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым после взрыва на окраине Киева

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Жители готовят коктейли Молотова во дворе дома

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Автобус с украинскими беженцами на границе с Польшей

Фото: Visar Kryeziu / AP

Украинцы на вокзале во Львове

Фото: AP / Mykola Tys

Украинские беженцы в зале для мероприятий в гостинице в Сирете в Румынии

Фото: Andreea Alexandru / AP

Украинцы на подземной парковке отеля, превращенного в бомбоубежище, во время воздушной тревоги в Киеве

Фото: Vadim Ghirda / AP

Украинские военные занимают позиции на военной авиабазе Васильков в Киеве

Фото: Reuters / Maksim Levin

Украинские солдаты занимают позиции

Фото: Emilio Morenatti / AP

Освещенное окно в жилом доме

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинские беженцы идут в Польшу

Фото: Petr David Josek / AP

Украинские военные на позиции в центре Киева

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Беженцы на границе Украины и Молдовы

Фото: Sergei Grits / AP

Последствия обстрела в автохозяйстве областного совета профсоюзов в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Ремонт газовой трубы жилого дома в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Киева, получившие оружие для защиты города

Фото: Reuters

Солдаты у обломков упавшего самолета рядом с Киевом

Фото: Oleksandr Ratushniak / AP

Сотрудники киевской скорой помощи увозят человека в военной форме

Фото: Reuters / Olga Yakimovich

Тело школьного работника в городе Горловка Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Люди в метро Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Военный с гранатометом под Харьковом

Фото: Reuters / Maksim Levin

Обстрелянный автомобиль на обочине дороги в Мариуполе

Фото: Sergei Grits / AP

Разрушенный дом в Киеве

Фото: Umit Bektas / Reuters

Поврежденные машина и военный радар около Мариуполя

Фото: Sergei Grits / AP

Украинские военнослужащие на бронетранспортерах в Донецкой области

Фото: Vadim Ghirda / AP

Мужчина с собакой около разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Женщина с ребенком садится в автобус, уезжающий из Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Очередь в магазин за водой в Киеве

Фото: Emilio Morenatti / AP

Спасатели на месте крушения самолета ВСУ в Киевской области

Фото: Reuters

Последствия обстрела в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Скопление людей на польско-украинской границе

Фото: Reuters / Kacper Pempel

В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура противника, объекты ПВО, авиация
На фото: дым из военного объекта у аэропорта в Мариуполе

Фото: Reuters / Carlos Barria

Вскоре после объявления о вводе войск украинские СМИ начали сообщать о взрывах в Киеве и в районе аэропорта Борисполь, а также в ряде других городов
На фото: жители на месте падения снаряда

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По словам Владимира Путина, цель спецоперации — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима»

Фото: Reuters / Carlos Barria

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны
На фото: жители Киева укрываются на станции метро

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов
На фото: столб дыма над городом Часов Яр Донецкой области

Фото: Reuters / Gleb Garanich

По сообщениям СМИ, Киев покидает большое количество частных машин

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Генсек НАТО Столтенберг осудил «атаку России на Украину», назвав операцию нарушением международного права и угрозой евроатлантической безопасности
На фото: военнослужащий Украины у автомобиля в Северодонецке Луганской области

Фото: Vadim Ghirda / AP

Около 9 утра Минобороны РФ сообщило, что инфраструктура военных авиабаз Украины выведена из строя
На фото: скриншот видео, на котором видно, как военная техника въезжает в Херсонскую область Украины из Крыма через пограничный пункт

Фото: State Border Guard Service of Ukraine / Handout / Reuters

Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что ведет переговоры с Западом по созданию антипутинской коалиции
На фото: очередь в банкомат в Киеве

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинские солдаты в грузовике в Мариуполе

Фото: Sergei Grits / AP

Пламя в районе Киева

Фото: AP

Евросоюз заявил, что введет санкции против стратегических секторов экономики России, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам
На фото: люди на автобусной остановке в Киеве

Фото: Umit Bektas / Reuters

Раненая женщина после авиаудара в городе Чугуев Харьковской области

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / AFP

Пострадавшее после обстрела здания военной базы в городе Бровары Киевской области

Фото: Press Service of the State Emergency Service of Ukraine / Handout / Reuters

Украинский солдат на дороге в Краматорске

Фото: Vadim Ghirda / AP

Мужчина накрывает ковром тело после прошедших в городе Чугуев взрывов

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Автомобильная пробка на выезде из Киева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Военнослужащие на пропускном пункте Перекоп на российско-украинской границе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военная техника и солдаты на улицах Армянска в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военная техника в Армянске

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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