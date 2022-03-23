Славяне дерутся, у Европы умы трещат

66K 8 мин. ...

Президент США Джо Байден в среду прибыл в Европу для нового мозгового штурма с союзниками. Цель — определить дальнейшую стратегию по отношению к России в связи с украинским кризисом. Добившись консолидации Запада на первом этапе, через месяц после начала спецоперации на Украине президент США должен убедить союзников в правильности избранного курса, учитывая, что санкции пока не остановили действий России. После введения жестких экономических мер и прекращения политического диалога с Москвой на первый план во взаимодействии США с союзниками выходят вопросы долгосрочного сдерживания РФ. В военном плане США и НАТО стремятся избежать конфликта, способного перерасти в ядерную войну, но намерены активно противостоять Москве, усиливая присутствие в Восточной Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден отправился в Европу с надеждой на то, что все союзники воспримут его идеи по поводу будущего отношений с Россией

Фото: Gemunu Amarasinghe / AP Президент США Джо Байден отправился в Европу с надеждой на то, что все союзники воспримут его идеи по поводу будущего отношений с Россией

Фото: Gemunu Amarasinghe / AP

Миссия неотменима

Поездка Джо Байдена в Европу станет его самой сложной внешнеполитической миссией за время пребывания в Белом доме и потребует от президента США подтверждения способности оставаться лидером западного мира. Местом мозгового штурма президента Байдена с его западными союзниками станет Брюссель, где 24 марта состоятся экстренный саммит лидеров стран НАТО и встреча в рамках G7, а также откроется заседание Европейского совета, которое продлится до 25 марта (на нем Джо Байден выступит с речью).

Из Брюсселя президент США отправится в Польшу, где 26 марта встретится с американскими военнослужащими, а также с экспертами, занимающимися гуманитарными вопросами. Там же он проведет встречу с президентом страны Анджеем Дудой.

«Президент Байден отправляется в Европу, чтобы укрепить невероятное единство, которые мы выстроили с союзниками и партнерами, и проконсультироваться относительно следующих шагов»,— определил главные задачи поездки советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, главными темами станут оказание военной помощи Украине и усиление давления на Россию при помощи санкций — как путем ужесточения уже действующих мер, так и посредством новых ограничений. «Один из ключевых элементов будет сосредоточен не только на добавлении новых санкций, но и на обеспечении того, чтобы помешать обходу санкций со стороны любого государства»,— пояснил Джейк Салливан. По его словам, в Брюсселе президент США также «объявит о совместных действиях по укреплению европейской энергетической безопасности и сокращению зависимости Европы от российского газа».

Помимо украинского кризиса, остающегося уравнением со многими неизвестными, США и их союзникам предстоит рассмотреть дальнейшую стратегию сдерживания России.

Как заявил Джейк Салливан, президент Байден «будет работать с союзниками над долгосрочной корректировкой расстановки сил НАТО на восточном фланге». По словам советника президента, американские военные считают, что «расстановка сил является эффективной с точки зрения того, что нужно сейчас», но ситуация может измениться «в ближайшие дни или недели».

Призрак ядерного конфликта бродит по Европе

Президент США, сделавший месяц назад громкое заявление о том, что альтернативой жестким санкциям в отношении Москвы была бы «третья мировая война», посылает союзникам сигнал: выбранный им курс оказался правильным, и глобальную войну с Россией следует вести в экономике. И сам Вашингтон следует этим курсом.

По информации источников портала Axios, двухпартийная группа сенаторов США совместно с Министерством финансов работает над законопроектом, который позволит заблокировать золотые резервы России стоимостью около $132 млрд. Кроме того, по сообщению газеты The Wall Street Journal, уже в четверг, находясь в Европе, президент Байден объявит санкции в отношении более чем 300 депутатов Госдумы. Продолжатся и усилия по дипломатической изоляции: Джейк Салливан анонсировал консультации с союзниками США о том, не стоит ли исключить Россию из G20 (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что не все страны «двадцатки» поддаются давлению со стороны Вашингтона — «целый ряд государств предпочитают придерживаться независимой точки зрения»).

При этом, учитывая, что введенные против России санкции так и не смогли остановить ее «специальную военную операцию» на Украине, президент Байден испытывает все большее давление сторонников более радикального вмешательства со стороны США и НАТО.

Как заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, во время пребывания Джо Байдена в Брюсселе украинский лидер Владимир Зеленский по видеосвязи намерен вновь обратиться к главам государств и правительств стран G7 с призывом об оказании военной помощи. «Это можно сделать несколькими путями — создать бесполетную зону, предоставить Украине мощные средства воздушной обороны и авиацию»,— пояснил господин Никифоров. Ранее руководство США и НАТО отвергло сценарий создания бесполетной зоны, реализация которого привела бы к конфликту альянса с Россией. Однако в Киеве не теряют надежды переиграть ситуацию. «Мы видим, что НАТО и старые форматы, ООН и другие, не очень работают, и поиск новых форматов — это одна из приоритетных задач украинской власти»,— отметил Сергей Никифоров.

Кроме того, накануне турне президента Байдена информационное пространство взорвали сообщения о возможности размещения миротворцев НАТО в западных областях Украины — с такой инициативой выступила Польша. «Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением. Осуществляется военная специальная операция, и любое возможное соприкосновение наших военных с военными НАТО может привести к вполне понятным труднопоправимым последствиям»,— предупредил Дмитрий Песков. Впрочем, как и в случае с созданием бесполетной зоны, эта инициатива не вызвала большого воодушевления в Вашингтоне. Предложение Польши отправить миротворцев НАТО на Украину вызывает вопросы, но в любом случае США не будут посылать туда свои войска — заявила в среду американский постпред при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит.

Тем временем, хотя президент Байден ранее заверял сограждан, что угрозы ядерной войны нет, в Москве продолжают обвинять Запад в недопустимой риторике по этой теме.

«Посмотрите, что происходит с той стороны: они спекулируют на сигналах, которые в меняющейся оперативной обстановке были направлены верховным главнокомандующим (Владимиром Путиным.— “Ъ”). Они бесконечно мусолят эту тему в своих натовских и прочих форматах, они выбрасывают в интернет-пространство анимационные ролики, где идут калькуляции того, к каким последствиям может привести эскалационный сценарий с задействованием ядерного оружия. Это игра на нервах всех, это еще одно проявление западного цинизма»,— заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1». А Дмитрий Песков в эфире CNN заявил: «У нас есть доктрина внутренней безопасности. Она в открытом доступе, и вы можете почитать о случаях, в которых ядерное оружие может быть использовано. Если будет угроза существованию нашей страны, то оно может быть применено, в соответствии с нашей доктриной».

Американская сторона всячески дает понять, что она не намерена доводить эскалацию до точки невозврата. «Я сразу хочу сказать, что у Соединенных Штатов нет намерений закрывать посольство в Москве, а президент Байден не имеет намерений отзывать меня в качестве посла. И я прекрасно знаю из бесед с президентом и с госсекретарем (Энтони.— “Ъ”) Блинкеном, насколько важно иметь дипломатическое представительство в России»,— заявил посол США Джон Салливан в интервью «Новой газете». О том, что Россия также не заинтересована во взаимном закрытии диппредставительств с США, считая каналы коммуникации востребованными в нынешней ситуации, сказал и Сергей Рябков.

Так можно ли сдержать Россию

Оценивая предстоящие переговоры Джо Байдена с западными союзниками, опрошенные “Ъ” российские эксперты обращают внимание на растущие риски для коллективного Запада, так и не нашедшего способ заставить Россию изменить свое поведение. Второй проблемой становится отсутствие четкого понимания того, в какой точке и на каких условиях может завершиться горячая фаза конфликта на Украине и как его исход изменит конфигурацию противостояния Москвы и НАТО.

«В ходе саммитов НАТО и G7 перед президентом Байденом стоит непростая задача: убедить союзников в правильности американской стратегии и в отношении Украины, и в отношении России. Дело в том, что среди американских союзников крепнут сомнения относительно избранного курса в отношении конфликта на Украине»,— заверил “Ъ” главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

По мнению эксперта, в Европе далеко не все уверены в том, что американская стратегия, направленная на затягивание украинского конфликта, приведет к желаемому результату — поражению России.

При этом, как отметил господин Батюк, санкции уже наносят серьезный ущерб экономике европейских стран: «Европа в гораздо большей степени, чем Соединенные Штаты, зависит от торговли с Россией — и не только углеводородами. В этой ситуации президенту Байдену придется приложить немалые усилия для того, чтобы переломить эти настроения среди своих союзников».

«После введения практически полной экономической блокады и прекращения политического диалога с Россией на первый план во взаимодействии США с союзниками, вероятно, должны выйти вопросы военного сдерживания России. НАТО не заинтересовано в военном конфликте, но конфигурация военного присутствия альянса в Восточной Европе, очевидно, сильно изменится, что само по себе является темой для разговора»,— пояснил “Ъ” замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По словам эксперта, отдельной темой становится взаимодействие западных союзников в контексте продолжающихся боевых действий на Украине. «Когда они завершатся, сказать невозможно, поскольку никто не может дать ясный ответ на вопрос о политических целях России. США, очевидно, готовятся к сценарию затяжной войны на Украине, которая для них представляет меньшую проблему, чем для Европы. И в то же время США и европейцы внимательно следят за ходом российско-украинских переговоров. Им будет необходимо выработать общие подходы к взаимодействию в контексте украинского конфликта»,— отметил Василий Кашин.

В свою очередь, по мнению гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, накануне переговоров в Брюсселе и Варшаве перед Джо Байденом стоят две цели. «Во-первых, президент США пытается не допустить победы Владимира Путина в нынешнем конфликте, для чего нужно как минимум сохранить нынешнюю украинскую государственность. А это значит — увеличивать военную помощь Киеву, усиливать санкционное давление на Москву, сохранять единство в рядах Североатлантического альянса и продолжать усилия по международной изоляции России. Во-вторых, для Джо Байдена важно минимизировать возможные издержки нынешнего кризиса для международной системы, точнее, для позиций США в этой системе»,— продолжил Андрей Кортунов. По его словам, в администрации США также не могут снять с повестки задачи сохранения центральных позиций доллара в мировых финансах, противодействия формированию новых платежных систем, стабилизации мировых рынков углеводородов и продовольствия. «Хотя в США часто говорят о наступающей революции в мировой политике, более уместным представляется охарактеризовать происходящее как попытки реставрации старого миропорядка и недопущение окончательного распада мировой системы, в которой Вашингтон играл центральную роль»,— резюмировал эксперт.

Сергей Строкань; Екатерина Мур, Вашингтон