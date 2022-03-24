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Коммерсантъ FM
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Майами до четырех побед

Даниил Медведев снова претендует на звание первой ракетки мира

Во Флориде начался Miami Open by Itau — турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $8,6 млн, на котором под первым номером «посеян» Даниил Медведев. В случае выхода в полуфинал он вернет себе титул первой ракетки мира, вернувшийся в понедельник после трехнедельного перерыва к Новаку Джоковичу. Для решения этой задачи Медведеву требуется выиграть четыре матча.

Чтобы вернуть себе титул первой ракетки мира по итогам турнира в Майами, Даниилу Медведеву нужно дойти до полуфинала, показав там свой лучший за карьеру результат

Чтобы вернуть себе титул первой ракетки мира по итогам турнира в Майами, Даниилу Медведеву нужно дойти до полуфинала, показав там свой лучший за карьеру результат

Фото: Арата Ямаока, Коммерсантъ

Чтобы вернуть себе титул первой ракетки мира по итогам турнира в Майами, Даниилу Медведеву нужно дойти до полуфинала, показав там свой лучший за карьеру результат

Фото: Арата Ямаока, Коммерсантъ

Для российских теннисистов турнир в Майами традиционно считается примерно таким же трудным, как и состязание в Индиан-Уэллсе. За всю 37-летнюю историю Miami Open по-настоящему здорово выступить там удалось лишь Николаю Давыденко, который в 2008 году легко переиграл в финале испанца Рафаэля Надаля. После этого пять раз во Флориде побеждал серб Новак Джокович, по два раза — британец Энди Маррей и швейцарец Роджер Федерер, по одному — американцы Энди Роддик и Джон Иснер, а также действующий чемпион поляк Хуберт Хуркач. Именно ему, кстати, уступил в прошлом году на стадии полуфинала Андрей Рублев, который из четырех россиян, принимающих участие в нынешнем турнире, на данный момент имеет в Майами наилучший результат.

Для Даниила Медведева же наивысшим достижением там остается прошлогодний четвертьфинал. Но это не тот результат, к которому он сейчас стремится. Поражение Медведева от француза Гаэля Монфиса в третьем круге в Индиан-Уэллсе спустя три недели вернуло на высшую строчку рейтинга АТР Новака Джоковича, но сербский теннисист пропускает очередной турнир из-за отсутствия прививки от коронавируса. И теперь для второй своей коронации Медведеву требуется минимум полуфинал. Пока между ним и Джоковичем 55 очков, но через две недели у серба сгорят лишь 45 баллов, в то время как россиянину в Майами надо защищать 180.

Казалось бы, теннисист с высшим номером «посева» на турнире просто обязан рассчитывать на такой результат. Однако в данном случае все не так просто.

Проваленная вторая половина встречи с Монфисом — теннисистом талантливым, но возрастным, которого, казалось, Медведев просто обязан проходить,— показала, что россиянин был далек от своего оптимального состояния. Тем временем жеребьевка в Майами не обещает ему легкой жизни.

Первый соперник Медведева определялся в среду ночью по итогам встречи экс первой ракетки мира Энди Маррея с аргентинцем Федерико Дельбонисом. С точки зрения былых заслуг это совершенно разные игроки, к тому же Дельбонис в последние недели не блещет. Впрочем, в рейтинге он сейчас стоит для себя довольно высоко — 36-м, почти на 50 позиций опережая Маррея, возобновившего недавно сотрудничество со своим старым тренером Иваном Лендлом. Поэтому старт для Медведева в любом случае будет непростым. К тому же его оппонент уже «войдет» в турнир, что в подобных случаях является дополнительным фактором.

Дальше на горизонте у россиянина просматриваются еще несколько крепких игроков, но самыми опасными из них до полуфинала выглядят Хуберт Хуркач и Роберто Баутиста. На поляка Медведев теоретически выходит в четвертьфинале, а на испанца — уже в 1/8 финала. При этом следует иметь в виду, что матчи с Баутистой всегда превращались для Медведева в настоящее мучение. В серии их личных встреч испанец ведет со счетом 3:0, причем все три победы были одержаны им на харде, а последняя — как раз в прошлогоднем четвертьфинале в Майами, когда игра проходила вечером при повышенной влажности воздуха.

Все это, конечно, не говорит о том, что у Медведева совершенно нет шансов на выход в полуфинал.

Они есть, однако задача, стоящая перед ним, труднее, чем та, которая стояла перед началом турнира в Индиан-Уэллсе, где для сохранения лидерства в рейтинге россиянину требовалось пройти на один круг меньше. Зато если Медведев сумеет перевыполнить ее, то уйдет от Джоковича в отрыв (см. справку), а следующий преследователь, Рафаэль Надаль, выбыл на несколько недель из-за стрессового перелома ребра. Что касается Александра Зверева и Стефаноса Циципаса, то, уступая Медведеву более 1000 очков, обойти его в апреле они вряд ли смогут.

Евгений Федяков

Рейтинговые очки после турнира в Майами

ИгрокОчки сейчас1/32 финала1/16 финала1/8 финала1/4 финала1/2 финалаФиналТитул
1. Новак Джокович (Сербия)84658465846584658465846584658465
2. Даниил Медведев (Россия)84108240827583208410859088309230
3. Рафаэль Надаль (Испания)71157115711571157115711571157115
4. Александр Зверев (Германия)70257025706071057195737576158015
5. Стефанос Циципас (Греция)60705900593559806070625064906890

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