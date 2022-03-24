Поисковый отряд понес потери

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Подразделение «ЛизаАлерт» в Ямало-Ненецком автономном округе приняло решение выйти из состава поискового отряда из-за разногласий на фоне военной операции на Украине. Инициатором выступил представитель ямальского подразделения Игорь Заборовский. По его словам, причиной послужило указание руководства отряда придерживаться нейтральной позиции в отношении событий в соседней республике. В «ЛизаАлерт» пояснили, что «отряд изначально принял позицию быть вне политики», назвав уход волонтеров неожиданным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ

Сообщение о прекращении деятельности отряда «ЛизаАлерт» на Ямале появилось на странице окружного отделения во «ВКонтакте» в ночь на среду. «Причиной такого решения стали разногласия в отношении официальной позиции "ЛизаАлерт" по отношению к ситуации, происходящей в мире, и несовпадение интересов в отношении организации добровольческой деятельности актива отряда с позицией председателя "ЛизаАлерт"»,— указывалось в обращении, подписанном представителем ямальского отряда, депутатом думы Надыма от «Партии роста» Игорем Заборовским и «командой единомышленников».

Разногласия возникли на фоне военной операции на Украине, пояснил Игорь Заборовский.

«Председатель отряда (Григорий Сергеев.— “Ъ”) дал указание держать нейтральную позицию не только на страничках в соцсетях, но и соблюдать нейтралитет всем представителям отрядов "ЛизаАлерт". Я не согласен с этой позицией. Я патриот до глубины души, люблю свою страну, и мне не нравится, как на нее давят со всех сторон. Считаю, что мы, граждане, обязаны страну поддерживать»,— сказал он в разговоре с “Ъ”.

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» создан в 2010 году и специализируется на оперативном поиске пропавших без вести людей. Подразделения действуют в 63 регионах России и объединяют более 30 тыс. человек. Председателем и одним из основателей «ЛизаАлерт» является Григорий Сергеев. За 11 лет найдены живыми более 109 тыс. пропавших. На Ямале «ЛизаАлерт» работает с 2015 года. В частности, в Надыме работает центр развития и поддержки поискового добровольчества, созданный при поддержке властей округа. С начала работы по февраль 2021 года члены отряда нашли более 370 человек.

Судя по личной страничке господина Заборовского во «ВКонтакте», после начала военной операции он активно высказывается в поддержку ВС РФ, помогает собирать и отправлять гуманитарную помощь российским солдатам. Из-за этого председатель «ЛизаАлерт», говорит Игорь Заборовский, поручил снять его с должности регионального представителя: «Пришли федеральные кураторы, мы привели собрание с руководителями всех городских отделений и ключевых направлений деятельности отряда. В диалоге было принято решение об отделении от всероссийского отряда "ЛизаАлерт" в связи с тем, что мы не поддерживаем позицию нейтралитета».

В пресс-службе «ЛизаАлерт» “Ъ” заявили, что главной целью отряда являются поиск и спасение пропавших людей и, поскольку в отряде состоит более 30 тыс. поисковиков, «логично, что у каждого свои взгляды, в том числе на текущую ситуацию в стране»:

«Отряд изначально принял позицию, что он вне политики, не поддерживает никакие партии».

В организации пояснили, что председатель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев попросил руководителей региональных подразделений «не озвучивать политическую позицию, чтобы избежать конфликтных ситуаций во время поисков пропавших людей». Игорь Заборовский, заявили в пресс-службе, нарушил правило нейтралитета, и ему предложили покинуть организацию. «Он ушел, забрав с собой оборудование, пароли к социальным сетям подразделения. Многие поисковики ушли с ним, как с лидером подразделения. Но есть те добровольцы, которые хотят искать людей в регионе вместе с "ЛизаАлерт"»,— подчеркнули в организации. «Для нас поступок Игоря является неожиданным»,— добавили там.

«Мы меняем название, создаем свою организацию и практически тем же составом продолжим работать»,— отметил Игорь Заборовский. Экс-волонтеры планируют продолжить деятельность под новым рабочим названием — поисковый отряд «Ямал». Он уточнил, что вместе с ним не ушли лишь 1–2% волонтеров. Всего актив окружного отряда составляет более 250 волонтеров, резерв — чуть более 400 человек.

Отметим, «ЛизаАлерт» уже заявлял о своей нейтральной позиции в 2020 году, когда в соцсетях без ведома отряда были опубликованы посты о голосовании по поправкам к Конституции России с упоминанием организации. «Отряд "ЛизаАлерт" вне политики, и мы будем и дальше отслеживать посты и предотвращать использование имени отряда в политических целях»,— говорилось в заявлении двухлетней давности.

Михаил Мананников, Екатеринбург