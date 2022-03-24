Права человека продлили до сентября

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Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в среду определились с юридическими последствиями исключения России из Совета Европы (СЕ). Прав у нее больше нет, но обязанности остались: в частности, от Москвы ждут уплаты членских взносов за первый квартал 2022 года. При этом жалобы от россиян ЕСПЧ продолжит принимать: Европейская конвенция о защите прав человека в России будет действовать еще полгода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jean-Francois Badias / AP Фото: Jean-Francois Badias / AP

ЕСПЧ постановил, что Россия перестает быть участником Европейской конвенции о правах человека с 16 сентября 2022 года — через полгода после ее исключения из СЕ. Это значит, что россияне смогут пожаловаться на предполагаемые нарушения конвенции, если они произошли до 16 сентября.

Суд продолжит рассматривать поданные жалобы, но не исключает возникновения новых правовых вопросов, которые пока остаются открытыми.

При этом Россия теряет право представительства в КМСЕ и Парламентской ассамблее СЕ, а также в частичных соглашениях, таких как Международная группа сотрудничества по наркотикам (группа Помпиду), Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия), соглашения о Группе государств против коррупции (ГРЕКО). При этом РФ может продолжать участвовать в пленарных заседаниях ГРЕКО при обсуждении отчетов об оценке и соблюдении Россией взятых обязательств «с целью предоставления и получения информации о таких отчетах без права участия в обсуждении». На тех же условиях она допущена к заседаниям КМСЕ, когда тот осуществляет надзор за исполнением судебных решений. В то же время Россия остается участником конвенций и протоколов, открытых для государств — не членов СЕ, если не выразит намерения из них выйти.

Открытым остается вопрос о статусе судьи ЕСПЧ от РФ Михаила Лобова, который вступил в должность только в январе 2022 года. Ранее на сайте СЕ было опубликовано сообщение о том, что ЕСПЧ приостановил деятельность судьи Лобова «до рассмотрения судом правовых последствий для работы суда», но впоследствии оно оттуда исчезло. В резолюциях Комитета министров и ЕСПЧ про российского судью не сказано вообще ничего. Пресс-служба ЕСПЧ на запрос “Ъ” не ответила.

Между тем, отмечает главред «Бюллетеня Европейского суда» Юрий Берестнев, суду предстоит рассмотреть 18 тыс. жалоб против России, которые находились на его рассмотрении по состоянию на начало марта, плюс те, которые поступят после этой даты, с жалобами на события до 16 сентября.

И в большинстве этих дел должен присутствовать российский судья, статус которого до конца не ясен. Также, отмечает эксперт, не очень понятно, за счет какого финансирования ЕСПЧ будет работать с этими делами, многие из которых сложны, имеют большую перспективу и не могут быть быстро закрыты.

Согласно решению КМСЕ, Россия обязана полностью выполнить свои финансовые обязательства, вытекающие из ее бывшего членства в СЕ, включая взносы за соответствующий период 2022 года. Но рассмотрение российских дел явно затянется на несколько лет. Кроме того, ряд российских политиков уже выразили сомнения в необходимости уплаты взносов. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что деньги, которые Москва в этом году не перечислила в Совет Европы, пойдут на решение проблем граждан РФ.

Юрист «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иноагентов) Денис Шедов полагает, что ЕСПЧ может снизить приоритет рассмотрения жалоб из России, которые сейчас составляют почти четверть от общего количества дел ЕСПЧ.

«Даже если приоритет снижен не будет, не ясно, как с решениями ЕСПЧ поступит Россия, за которой сохранятся обязательства по выплатам компенсаций, даже через годы после выхода РФ из СЕ»,— говорит эксперт.

По его мнению, прогнозы на этот счет станут возможны уже к середине лета, когда сформируется ближайшая практика по исполнениям Россией новых постановлений ЕСПЧ. За это время «мощные профессиональные изменения» коснутся и части российских юристов, специализирующихся на прецедентном праве ЕСПЧ, считает Денис Шедов: возможно, придется переориентироваться на более плотную работу с Комитетом по правам человека ООН.

У россиян также останется возможность направлять индивидуальные жалобы еще в три комитета ООН — Комитет против пыток, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Комитет по ликвидации расовой дискриминации, указывает старший юрист ПЦ «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов, ликвидирован по решению Мосгорсуда) Татьяна Глушкова. Туда можно жаловаться на нарушение Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции против пыток, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Госпожа Глушкова объясняет, что набор прав, гарантированных этими документами, очень похож на те, что закрепляет Европейская конвенция, но обращение в ООН традиционно менее популярно, чем жалобы в ЕСПЧ, так как «комитеты являются квазисудебными органами». «Решения или мнения комитетов не обязательны к исполнению, комитеты могут только рекомендовать государству выплатить компенсацию за нарушенное право, но не устанавливают конкретную сумму,— отмечает эксперт.— Никакой процедуры исполнения мнений не предусмотрено, но законодательство РФ допускает пересмотр судебного решения на основании мнения комитета ООН».

По данным “Ъ”, некоторые адвокаты и юристы уже переписывают апелляционные жалобы, вычеркивая из них позицию ЕСПЧ по поднятым вопросам.

Татьяна Глушкова в связи с этим указывает, что российские суды и ранее игнорировали позицию ЕСПЧ, «даже когда вопрос об исключении России из СЕ не стоял». Но выход России из СЕ не умаляет авторитетности ЕСПЧ как органа, уполномоченного толковать один из ключевых документов в области прав человека, уверена эксперт: «Поэтому, если мы рассчитываем, что конкретный судья в конкретном деле заинтересован в том, чтобы понять, что будет нарушением прав человека по сути, а не по форме,— ссылки на практику ЕСПЧ будут по-прежнему уместны».

Анастасия Корня, Мария Старикова