Пусть сильнее грянут рубли

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23 марта президент России Владимир Путин встретился с членами правительства в режиме видео-конференц-связи и обсудил с ними ситуацию в экономике и меры для нее. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников обращает внимание на то, что решено, похоже, больше не сдерживать себя и по мере возможностей самим раскачивать лодку в условиях идеального шторма — и пусть штормит всех вокруг тоже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин слушает Марата Хуснуллина и больше ни о чем не думает

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин слушает Марата Хуснуллина и больше ни о чем не думает

Фото: пресс-служба президента РФ

Встреча с членами правительства не может быть сейчас рядовой. Каждое слово может бомбой разорваться.

Одну, самую принципиальную, видимо, тему Владимир Путин обсуждал с коллегами, по его признанию, несколько дней.

То есть он сомневался. Таким образом, это выдающееся признание.

— За последние несколько недель, как вы знаете, рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов (да, это было больно. Тем более что так неожиданно. С этим можно сравнить только приход зимы для коммунальных служб города Ростова Великого накануне Нового года.— А. К.), и этот «коллективный Запад» фактически подвел черту под надежностью своих валют...— подчеркнул президент.— Об этом тоже мы уже говорили... Перечеркнул доверие к этим валютам! И Соединенные Штаты Америки, и ЕС объявили в принципе дефолт настоящий по своим обязательствам перед Россией.

Что ж, устроили дефолт и по сути вынесли приговор сами себе.

И вот Владимир Путин озвучивал этот приговор:

— И теперь в мире каждый знает — так-то подозревали, а теперь знает каждый, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены. Уже давал определение подобным действиям, не буду сейчас вдаваться в детали, но совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла.

В этих словах не было, на мой взгляд, прямой причинно-следственной связи, но я отдавал себе отчет в том, что рано или поздно мне придется ее найти.

— Поэтому,— произнес главное президент,— мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого, с нашего природного газа — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, на российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют.

Теперь недружественные страны будут пользоваться недружественными рублями, и это, выясняется, и есть самое страшное для них наказание, какое только можно было выдумать. Хотя бы потому, что их еще надо где-то купить. И кто сказал, что насильно мил не будешь? Да, в ЕС еще энергичнее будут искать замену российскому газу, но прямо сейчас не смогут отказаться от него, то есть будут, наверное, платить. Ненавидеть и платить. Платить и ненавидеть. И еще раз...

И только Сербия поблагодарит сербско-русского Бога за всю эту быль и небыль. Да еще Венгрия могла бы прослезиться благодарными слезами, в которых было бы все же что-то такое крокодиловое... Но этот каток и ее сомнет как недружественную. А может, и вильнет мимо в последнее мгновение.

А что же долгосрочные контракты, прописанные в валюте? Теперь, видимо, тоже отменяются по инициативе российской стороны? Да вот и нет:

— При этом хочу отдельно отметить,— добавил Владимир Путин,— что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, по принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах. В отличие от некоторых коллег мы дорожим своей деловой репутацией надежного партнера и поставщика.

И потому что мы бедные, но гордые.

Правда, тут-то Владимир Путин и оговорился про основное:

— Изменения коснутся только валюты платежа, которая будет изменена на российские рубли. Прошу правительство дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты.

Владимир Путин даже подсказал партнерам (а что, им тоже придется так нас называть хотя бы какое-то время, которого мы им не дали), где дают рубли:

— При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции, и нужно создать для них понятную, прозрачную процедуру проведения платежей, включая приобретение российских рублей на нашем внутреннем валютном рынке. Прошу Банк России совместно с правительством в недельный срок определить порядок совершения таких операций.

Заявление Владимира Путина

Цинично? Да. Гордо? Спорно.

Нравится не нравится... Терпи, моя красавица.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по просьбе президента посвятил присутствующих в комплекс мер по борьбе с идеальным, а на самом деле цитокиновым штормом.

— Практически круглосуточно работает оперативный штаб,— доложил он,— постоянно на связи с регионами, обсуждаются новые меры! Помимо уже принятых 20 федеральных законов в ближайшее время в Государственную думу будут внесены еще шесть. Также готовятся три десятка законопроектов и дополнительные предложения!

Что ж, уже можно выдохнуть.

Причем в уже надетую кислородную маску. Кислород в нее, правда, еще не подали, и неизвестно, подадут ли, но и в легких пока еще, врачи говорили, что-то вроде осталось.

— Одна из ключевых задач сейчас — помощь тем, кто столкнулся с ростом выплат процентов по ранее выданным кредитам, кто брал займы с плавающими ставками,— сообщил Михаил Мишустин.— Объем такого кредитного портфеля сегодня оценивается в сумму около 11 трлн руб. Чтобы поддержать компании, предложен особый порядок реструктуризации. Мы его с вами, Владимир Владимирович, подробно обсудили. Заемщики в ближайшие месяцы будут иметь возможность не выплачивать полный объем процентов, а капитализировать их, переносить на конец года.

Здесь, на этом поле, игроки будут выглядеть уверенней. Ведь им кажется, что это как еще одна волна атаки коронавирусной инфекции, которую надо просто перебороть.

Более того, «правительство составит перечень критериев соответствия для компаний-заемщиков, которым такие процентные выплаты могут быть полностью списаны... Платежи физических лиц по ипотечным кредитам, оформленным до изменения ключевой ставки, и вовсе останутся на уровне по состоянию на конец февраля»,— продолжал Михаил Мишустин, и оставалось понять, до какого времени останутся.

Надо сказать, что почти до какого бы ни было — это уже хорошее известие.

Михаил Мишустин лишний раз поблагодарил президента:

— Благодаря подписанному вами закону о регистрации прав на иностранные самолеты (подпись президента имеет магический смысл: стоит поставить ее, и любое действие становится законным.— А. К.) была обеспечена возможность продолжить их использование на внутренних линиях.

На следующей неделе настоящему и будущему отечественной авиации, впрочем, будет посвящено отдельное совещание с участием Владимира Путина.

На нужды тыла брошены все резервы:

— Ограничения коснулись и морских судов, которые ходят под флагом России,— им запрещают заходить в иностранные порты. Конечно, мы не оставим такие недружественные шаги по отношению к нашей стране без ответа. Правительством будут вводиться адекватные ограничения,— сообщил Михаил Мишустин.— Соответствующее постановление подписано.

Похоже, что теперь уже чем хуже, тем лучше. Раскачивать лодку так раскачивать. Пусть пожнут бурю. И можно будет уверенно сказать, что это они не ведали, что творят.

— Большой пакет предложен для строительной индустрии,— предупредил Михаил Мишустин.— В прошлом году она показала рекордные результаты, и мы готовим новые мероприятия. Они помогут российским строителям не сбавлять высокие темпы ввода в эксплуатацию гражданских и промышленных объектов. Буквально вчера был рассмотрен третий комплекс мер. Он затрагивает вопросы сокращения продолжительности инвестиционно-строительного цикла и создания инфраструктуры, а также сохранение порядка изменения цены госконтракта (пять и четыре родительных падежа в одном предложении! — А. К.) в связи с ростом стоимости ресурсов!

Михаил Мишустин анонсировал новый комплекс мер поддержки российской экономики

Успешный министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заверял, что «в целом российский АПК справится с любым, в том числе и с существенно возросшим, спросом на продовольствие».

Оставались частности.

— Итак, в первую очередь это сахар,— признавал господин Патрушев.— Здесь ситуация в том числе связана с тем, что оптовики заранее смогли приобрести большие объемы данной продукции и неохотно сбывали ее в розницу, придерживая для дальнейшей перепродажи.

А разве не все стараются делать так?

Ситуация с сахаром только на первый взгляд полна таинственности. Если уж гоняются за ним, то почему не гоняются за солью хотя бы? Да, из соли не приготовишь самогон. И еще раз: да, из соли не приготовишь самогон.

Действительно, за сахаром гоняются все, и бабушки тоже, которые вряд ли производят самогон (не так уж все это и просто, если речь, конечно, о приготовлении хорошего напитка). Но ведь бабушки сейчас гоняются и за прокладками. Да, чтобы менять на сахар.

— В этой связи были предприняты определенные шаги,— заверил министр.— Первое. Ряд федеральных торговых сетей ограничил количество сахара при реализации в одни руки. Рекомендации также направлены и в региональные сети. Второе. С 15 марта по 31 августа введен временный запрет на вывоз сахара из России. Третье. Участники рынка теперь могут завозить белый сахар в объеме допустимой квоты в 300 тыс. тонн. Подписан соответствующий приказ. Это в первую очередь необходимо для Калининграда и дальневосточных регионов. Еще раз хочу сказать, что мы производим достаточное количество сахара. В том числе в соответствии с потребностями рынка расширяются посевные площади под сахарную свеклу!

Последнее сообщение, возможно, следовало бы удалить. Оно подтверждало доходчивую мысль о том, что сахар надо брать сейчас, а не ждать, пока вырастет и будет переработана новая сахарная свекла.

Овощная и мясная группа, по словам Дмитрия Патрушева, не вызывает вовсе никаких опасений. Тем более что «дополнительно с Минобрнауки проработали предложения по оперативному запуску собственного кросса кур, который называется “Смена”».

Владимир Путин прервался на 20 минут, чтобы поговорить с немецким канцлером Олафом Шольцем о бессмысленном (то есть о прекращении огня), и вернулся к своим, еще раньше согласившись с тем, что к мясной группе вообще никаких вопросов у него не было и нет.

Доклады министров промышленности Дениса Мантурова и здравоохранения Михаила Мурашко также были полны сдержанного удовлетворения сложившейся ситуацией: с промтоварами, которые есть, и с лекарствами, которые будут.

— Тех же подгузников, которые на складах предприятий, сейчас 320 млн штук,— довольно-таки увлеченно рассказывал Денис Мантуров.— То есть не менее чем на три месяца запаса! Плюс накоплены запасы сырья, чтобы произвести примерно столько же!..

Кто бы мог подумать, что на совещании с участием Владимира Путина Денис Мантуров станет обсуждать встающую в полный рост проблему наличия подгузников.

— Делать запасы не нужно! — убеждал Михаил Мурашко.

Любой из тех, кто принимает лекарства ежедневно и, может быть, пожизненно, прежде всего скажет: ага, себя убеди.

Как всегда, беспощаден в своем оптимизме был вице-премьер Марат Хуснуллин. Он долго рассказывал, как неприлично хорошо все будет в строительной отрасли даже на общем благополучном фоне.

И как обычно, никаких сомнений, что и правда будет. Говорю вам, в случае с Маратом Хуснуллиным мы имеем дело с выдающимся человеком.

— Работа ведется тремя штабами начиная с 7:30 утра, и так каждый день, иногда даже в круглосуточном режиме! — это он только приступил к докладу.— Основные наши стройки не только не остановятся, а мы их, наоборот, будем только ускорять!

Он говорил долго, быстро и твердо. А я предлагаю обратить внимание хотя бы только на одну фразу в его двадцатиминутном докладе, промелькнувшем как один миг.

— Первой ключевой задачей,— произнес Марат Хуснуллин,— мы ставим проанализировать все имеющиеся у нас в трехлетней программе объекты: насколько они зависят от импортозамещения...

Он мог бы и, наверное, должен был сказать: от прекращения импорта в результате санкций. И это была бы суровая правда. Но он сказал: «от импортозамещения». И это тоже была правда. Но не суровая. А такая манящая.

Учитесь, господа.

Вообще всему.

Андрей Колесников