На бирже ждут газодолларов

Биржевой курс американской валюты спустя три недели вернулся ниже уровня 100 руб./$. Давление на доллар оказало решение президента РФ перевести расчеты по российскому газу на рубли. Эта мера может привести к тому, что 100% валютной выручки «Газпрома» от европейских потребителей пойдет на поддержание курса рубля. При реализации такого шага и удержании европейских клиентов курс доллара имеет шансы опуститься к уровню 90 руб./$, полагают аналитики.
Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ
Курс доллара на торгах Московской биржи 23 марта после трехнедельного перерыва опустился ниже 95 руб./$. В ходе торгов он достигал 94,9875 руб./$, минимального значения с 2 марта. По итогам сессии торги закрылись на отметке 97,6 руб./$, что на 5,81 руб. ниже значений предыдущего дня.
Уверенное снижение курса происходило при возросшей активности инвесторов. По данным Московской биржи, суммарный объем торгов в валюте составил почти 180 млрд руб. ($1,8 млрд), что в полтора раза выше результата предшествующего дня. Снизился и биржевой курс евро, по итогам торгов достигнув отметки 108,36 руб./€, что на 70 коп. ниже закрытия вторника.
Резкому укреплению курса рубля способствовало заявление президента РФ Владимира Путина, что оплата поставок российского газа на экспорт в недружественные страны переводится в российские рубли. Глава государства поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.
По сути, это решение обяжет в первую очередь Европу приобретать рубли для расчетов с «Газпромом», ввиду ограниченности альтернатив замещения российского газа, указывают участники валютного рынка. В денежном выражении эффект возможных вливаний в валюту будет значительным.
По оценке начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, «Газпром» от реализации газа в ЕС в 2021 году получил выручку в размере $38 млрд при средней цене около $270 за 1 тыс. куб. м. С начала года на фоне рисков падения поставок газа в Европу цены на газ держатся заметно выше уровня $1000 за 1 тыс. куб. м, а значит объем валютной выручки «Газпрома» может заметно вырасти в случае снижения объема поставок. «Например, при сокращении спроса на российский газ на 20% за год и средней цене газа на уровне $700 за 1 тыс. куб. м выручка от поставок в ЕС может составить около $77 млрд»,— отмечает господин Евстифеев.
Вместе с тем в настоящее время в России действует директива, обязывающая компании продавать на валютном рынке 80% экспортной выручки, оставшуюся часть компании могут оставить себе. По новым правилам в рубли может быть конвертирован весь объем выручки «Газпрома», получаемой от западных покупателей. «За последние два месяца экспорт газа в ЕС формирует для России $100–350 млн выручки ежедневно, или 28% среднедневного объема биржевых торгов долларов в текущих условиях»,— оценивает главный аналитик ПСБ Егор Жильников.
Впрочем, пока не стали ясны подробности того, как будет реализовано нововведение, поэтому аналитики затрудняются оценить весь масштаб изменений.
Ключевыми остаются вопросы о том, где будут западные потребители покупать рубли, по какому курсу будут пересчитываться цены в контрактах «Газпрома», предусмотрена ли в договорах возможность расплачиваться в других валютах.
По словам Владимира Евстифеева, мера в любом случае экстраординарная и сможет поддержать курс национальной валюты: «Данная мера "дедолларизации" продолжит поддерживать национальную валюту в ближайшем будущем, сначала выведя курс доллара к 95 руб., а далее к 90 руб. при отсутствии оттока европейских клиентов из-за нововведения».