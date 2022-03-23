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Коммерсантъ FM
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Сев на мели

Будущий урожай требует больше денег

Из-за резкого роста инфляции, сложностей с импортом и подорожания кредитов в этом сезоне общие затраты на сев пшеницы, подсолнечника, картофеля, овощей и сахарной свеклы могут достичь рекордных 1 трлн руб. Это минимум на 20% выше, чем год назад. Действующие программы господдержки отрасли, по подсчетам участников рынка, покрывают лишь треть необходимых затрат. При этом получить даже положенные льготные кредиты в некоторых регионах аграриям уже стало практически невозможно из-за отсутствия лимитов.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В этом году на сев всех культур, включая пшеницу, подсолнечник, картофель и сахарную свеклу, потребуется не менее 1 трлн руб., сообщили несколько источников “Ъ” в отрасли. Это, по их словам, минимум на 20% больше год к году. Затраты растут из-за возникшего в новый кризис резкого роста цен на семена и комплектующие, в том числе и завозимые из-за рубежа.

Аналогичные оценки были обнародованы представителями «Союзмолока» 21 марта на заседании Госсовета по сельскому хозяйству. По данным ассоциации, действующая льготная программа кредитования аграриев по ставке 5% и господдержка системообразующих предприятий агросектора позволит покрыть лишь 30% от необходимой суммы. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов подтвердил “Ъ” эти расчеты.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что говорить о нехватке средств на посевную преждевременно.

Там считают, что выделенных из бюджета в этом году дополнительно 35 млрд руб. на субсидирование льготных кредитов под 5% достаточно. Но эти лимиты позволят аграриям привлечь на посевную лишь около 150 млрд руб., еще 200 млрд руб. под 10% в виде господдержки агрохолдинги могут получить как системообразующие предприятия, настаивают в «Союзмолоке».

В этом году, по прогнозам Минсельхоза, урожай зерна в стране должен составить около 123 млн тонн, масличных культур — 22,6 млн тонн, сахарной свеклы — 41,5 млн тонн, картофеля —6,8 млн тонн, овощей открытого грунта — 5,2 млн тонн.

Еще одна проблема — сокращение лимитов по льготным кредитам. В прошлом году эта сумма составляла 1,5 млрд руб. на одного заемщика, сейчас, несмотря на более серьезный кризис, сумма ограничена 500 млн руб., говорит источник “Ъ” в одном из агрохолдингов. Но даже и такой заем получить сложно. Структуре одного из агрокомпаний одобрили кредит на посевную всего на 10 млн руб., отмечает собеседник “Ъ”.

Некоторые аграрии уже сталкиваются с отказом в получении льготных займов, несмотря на увеличение объемов субсидий со стороны Минсельхоза, подтверждает директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

По его словам, такая ситуация сложилась, например, в Тюменской области и Башкирии: «Банки ссылаются на исчерпание лимитов по льготным кредитам». В ВТБ, Сбербанке и Россельхозбанке утверждают, что продолжают выдавать льготные кредиты.

Агрохолдинги столкнулись с проблемами по займам с плавающей ставкой

В прошлые годы производители широко использовали для посевной и коммерческие кредиты под 10–12%, говорят участники рынка. Но после увеличения в феврале ключевой ставки до 20% стоимость таких займов выросла до 25%, поясняет председатель совета директоров ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев: «Брать такие кредиты под посевную нереалистично, их никто никогда не вернет». Если занимать по новым рыночным условиям 500 млн руб., то компаниям только в виде процентов придется заплатить банкам 100 млн руб., что нарушает всю экономику агропроизводителя, соглашается Михаил Глушков.

В текущем сезоне некоторые компании вынуждены пользоваться рыночными кредитами, пусть и в минимальном объеме, но это повлияет на рост себестоимости продукции, говорит источник “Ъ” в другом агрохолдинге. Дмитрий Матвеев не исключает в обозримом будущем неконтролируемого роста цен на сельхозпродукцию из-за недоступности льготных займов.

Алексей Полухин

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