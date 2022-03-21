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Коммерсантъ FM
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У овощей вянут кредиты

Агрохолдинги столкнулись с проблемами по займам с плавающей ставкой

Рост ключевой ставки ЦБ до 20% привел к подорожанию как минимум вдвое кредитов по плавающим ставкам, которые производители тепличных овощей и молока брали в банках до 2017 года. Участники рынка утверждают, что из-за новых реалий ряд компаний находится на грани банкротства, и предлагают властям компенсировать таким заемщикам до 90% ставки рефинансирования. Подобная поддержка потребует от Минсельхоза дополнительных средств, что может отвлечь ресурсы от новых проектов, предупреждают эксперты.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо, где Национальный плодоовощной союз (НПС) информирует замминистра сельского хозяйства Елену Фастову о том, что у многих производителей тепличных овощей после повышения ЦБ с 28 февраля ключевой ставки до 20% в два раза увеличились затраты на обслуживание кредитов. По словам директора НПС Михаила Глушкова, речь идет о льготных долгосрочных займах, полученных производителями до 2017 года.

По таким кредитам разницу между льготной и рыночной ставками Минсельхоз компенсировал аграриям, а не банкам, предоставляющим займы. Это позволяло снижать процент по кредитам на 5% годовых.

Гендиректор «Гринхаус» Гурий Шилов поясняет, что по такому механизму компенсируется 2/3 ключевой ставки ЦБ, действующей на 1 июля 2019 года, которая на тот момент составляла 7,5%. После повышения ЦБ ключевой ставки до 20% стоимость кредитов для производителей овощей будет не менее 17%, добавляет он.

НПС не случайно обращает внимание Минсельхоза на кредиты, полученные до 2017 года. После этого срока была запущена другая программа кредитования — по 5% на 12 лет. В этом случае разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство по следующей схеме: 90% от ключевой ставки по займам, выданным в 2019–2021 годах, и 80% по кредитам, выданным с 1 января по 14 февраля 2022 года.

По оценкам НПС, с проблемой по обслуживанию кредитов, полученных до 2017 года, столкнулись не менее 30 предприятий тепличной отрасли. Таким предприятиям, по словам Михаила Глушкова, требуется дополнительная господдержка, особенно в условиях роста себестоимости производства томатов и огурцов. По его словам, двукратное повышение платежей может привести к банкротству ряда предприятий отрасли, поскольку разницу не удастся компенсировать за счет продаж тепличных овощей.

С проблемой по займам, полученным до 2017 года, столкнулись и предприятия молочного животноводства.

Как пояснил гендиректор «Союзмолока» Артем Белов, кредитные договоры заключались на срок до 15 лет, так что многие сельхозтоваропроизводители до сих пор не погасили в полной мере обязательства перед банками. Повышение ключевой ставки увеличило затраты на обслуживание кредитов, что в текущих условиях дефицита ликвидности оказало дополнительную нагрузку на финансовую устойчивость молочных предприятий.

Аграрии жалуются на проблемы с получением авансовых платежей в рамках субсидий

Для решения проблемы НПС предлагает компенсировать заемщикам 90% ставки Центробанка, действующей на дату расчета суммы процентов по кредиту. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов предлагает создать реестр таких предприятий и увеличить по ним финансирование, чтобы нивелировать для них негативные последствия от увеличения ключевой ставки. Господин Белов говорит, что у «Союзмолока» пока нет информации о намерении каких-либо производств прекращать работу, но такие риски «лучше купировать заблаговременно».

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что в курсе проблем с льготными кредитами, полученными до 2017 года. Там сообщили, что готовят свои предложения, но детали не раскрыли.

Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза, в мае 2020 года:

«Агробизнес пострадал, может быть, не в первую очередь, но сложившаяся ситуация приведет к определенному снижению».

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк говорит, что в текущей ситуации власти, вероятно, будут с осторожностью подходить к принятию на себя обязательств по кредитам, выданным сельхозпроизводителям ранее. По его мнению, не стоит идти на обрушивание значительной части рынка, но и поддержка без анализа может привести к тому, что в угоду компаниям, уже выращивающим продукцию и имеющим постоянный доход, поддержка может сократиться для новых инвестпроектов.

Алексей Полухин

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