Вам и не снялось

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Клиенты банков продолжают жаловаться на отказ выдавать валюту со «старых» счетов и вкладов. Некоторые банки признают задержки с поступлением валюты в кассы. Но дело не только в этом. Как выясняется, некоторые сотрудники советуют держателям валютных вкладов, отличных от долларов, самим конвертировать средства в приложениях банка. Но после этого снять можно только рубли, так как зачисление прошло после 9 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Даже спустя две недели после введения ограничений ЦБ на снятие наличной валюты граждане продолжают массово жаловаться на банки. Среди представленных на ресурсе banki.ru заявителей — клиенты Альфа-банка, РСХБ, СМП-банка, Кредит Европа банка, Сбербанка.

По правилам, введенным ЦБ с 9 марта по 9 сентября 2022 года, в одном банке со своего счета или вклада может снять наличные в размере $10 тыс., а все сверх этой суммы — в рублях. Вклад в иной валюте можно получить только в долларах, но опять в пределах $10 тыс. Со счетов в разных банках можно получить по $10 тыс.

Один из клиентов СМП-банка заказал денежные средства в начале марта. В назначенный день «приехал в отделение, отстоял очередь и получил ответ "денег нет"», пишет он. Другой клиент сообщает, что банк «не предпринимает никаких попыток даже частичной выдачи средств со вклада, записывает заявки на возврат вклада без определения какой-либо прогнозируемой даты». Еще один клиент рассказал, что заказал валюту 25 февраля. «В назначенный день позвонили из отделения и отказали в выдаче… банк не выдает [наличные] ссылаясь на то, что их нет в кассе. Ставят в лист ожидания, якобы ждут, когда их подкрепит ЦБ. Предлагают забрать в рублях по курсу ЦБ»,— пишет клиент.

Клиенты других банков указывают, что им валюту выдают не в полном объеме.

Клиент Альфа-банка пишет, что вместо $10 тыс. «выдают не более $5 тыс.», причем «без объяснения причин». Клиенту предложили только записаться еще раз, но, как указывает он, запись сейчас на посещение через месяц. Некоторые клиенты Кредит Европа банка рассказали, что банк выдает только по «$1,6 тыс. в одни руки» при заказе в $10 тыс. При этом приходить в отделения не нужно. «Деньги появляются, мы звоним»,— передает клиент слова банка. Клиент РСХБ указывает, что заказал доллары 1 марта, заказ был принят на 9 марта, «с тех пор был в отделении два раза, денег не дали», даже с учетом лимита ЦБ в $10 тыс.

«Данная информация (о невыдаче валюты.— “Ъ”) не соответствует действительности… Средства выдаются клиентам в обозначенные им сроки»,— указали в СМП-банке. В Кредит Европа банке отметили, что из-за «существенно возросшего спроса со стороны клиентов на наличные в валюте и дополнительного времени, которое требуется в текущих реалиях на обеспечение наличностью и доставку валюты в конкретные отделения, заказы клиентов могут исполняться с задержкой». Но в ближайшее время задержки сократятся, обещают там. В РСХБ указывают, что были единичные задержки в обслуживании клиентов, возникшие из-за ажиотажного спроса. Альфа-банке не ответили на запрос “Ъ”.

Вместе с тем особый случай произошел с клиентом Сбербанка. У него был открыт счет в канадских долларах, поэтому сотрудники отделения предложили ему зайти в приложение и самостоятельно сконвертировать средства в доллары США. Однако после этого банк, сославшись на то, что операция проведена после 9 марта, указал, что сумму выдадут в рублях. В Сбербанке заявили, что подобные случаи «могут быть исключительно единичными и связаны с возможным недопониманием конкретными сотрудниками нового процесса». В банке уже проводят проверку.

Алексей Моисеев, замминистра финансов, 11 марта: «Мы сейчас видели, что в какой-то момент часть наших граждан поддались панике и просто купили валюту, с которой теперь не знают, что делать».

В случаях, когда валютным вкладчикам советуют снимать средства в рублях, действия банков имеют «признаки недобросовестности и неэтичности», полагает советник адвокатского бюро А2 Татьяна Левкина. «Однако даже в таком случае доказать в суде незаконность действий банка и восстановить нарушенные права его клиента будет крайне сложно. Во-первых, клиент сам принял решение о порядке распоряжения собственным имуществом — банк не создавал ему юридических или физических препятствий, не нарушал сроки совершения банковских операций»,— поясняет эксперт.

При этом в самих банках указывают, что проблем с валютной ликвидностью не испытывают. Однако эксперты более скептичны. В условиях волнений вкладчиков наличие или отсутствие дефицита валютной ликвидности определяется срочностью валютных требований и возможностью конвертации таких активов в кэш, говорит управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. По статистике ЦБ, ликвидные валютные активы на начало февраля покрывали около 20% валютных обязательств перед клиентами. «Это существенно более низкий уровень по сравнению с аналогичным показателем по активам и обязательствам, номинированным в российских рублях»,— отмечает эксперт. С учетом имевших место панических изъятий валютной наличности клиентами и в целом ее неравномерного распределения по кредитным организациям «это может приводить к разрывам валютной ликвидности и, в частности, наличности», допускает он.

Сейчас основной источник валюты для банков — это продажи валютной выручки экспортеров (обязаны продавать 80%), говорит макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

В ходе таких сделок у банков с этой валюты будет аккумулироваться валютная ликвидность. По его оценке, в этом году это даст около $400–560 млрд притока валютной ликвидности на банковские счета. «Мы не знаем объем запаса валюты и сколько хватит ее в целом по стране с учетом потребностей в валюте со стороны населения»,— полагает он, однако «на исполнение обязательств перед валютными вкладчиками наличных хватит».

Ольга Шерункова