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Коммерсантъ FM
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У вас товар, у нас доллар

Банк России временно наделяют внешнеторговыми полномочиями

Одновременно с информацией о будущем переназначении главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на третий пятилетний срок в прошедшую пятницу выпущен очередной президентский указ «О дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования». Временная система параллельного регулирования потоков капитала и внешней торговли, исходя из логики указа, будет создаваться Банком России и структурами правительства.

Возглавляемый Эльвирой Набиуллиной Банк России может получить третий, внешнеторговый блок полномочий в дополнение к финансовому и надзорному

Возглавляемый Эльвирой Набиуллиной Банк России может получить третий, внешнеторговый блок полномочий в дополнение к финансовому и надзорному

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Возглавляемый Эльвирой Набиуллиной Банк России может получить третий, внешнеторговый блок полномочий в дополнение к финансовому и надзорному

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Отчасти положения указа №126 от 18 марта призваны дополнить нестандартную и явно незавершенную конструкцию, созданную тремя предыдущими экстренными указами №79 от 28 февраля, №81 от 1 марта и №95 от 5 марта и описывающую временный порядок функционирования системы валютного контроля, запретов на операции с внешней финансовой системой в отношении резидентов РФ и нерезидентов из стран, вводивших против РФ санкции (сейчас в списке значительная часть стран ОЭСР). При этом к ЦБ происходящее имеет самое прямое отношение: указ №126 предоставляет Банку России наряду с правительственной комиссией по контролю иностранных инвестиций в РФ сейчас практически не существующие функции по регулированию условий внешней торговли.

Что еще в новом указе

Среди других новаций указа — право Банка России определять лимиты платежей и переводов нерезидентов из «дружественных» и «недружественнных» юрисдикций в российской банковской системе. Также предусматриваются ограничения на покупку нерезидентами в РФ валюты — их лимиты также определят в ЦБ в ближайшее время. Кроме того, указ закрывает потенциальные лазейки в экспорте капитала из РФ через прямые вклады в капитал иностранных непубличных компаний и в простое товарищество (покупка иностранных акций на бирже, напомним, разрешена) — возможно, это дополнительное давление на уходящие из РФ иностранные компании.

Дмитрий Бутрин

В течение ближайших дней совету директоров ЦБ будут предоставлены полномочия, наиболее актуальные для восстановления части внешней торговли: он сможет определять суммы операций, которые резиденты РФ вправе осуществлять в качестве авансового платежа или предварительной оплаты в пользу нерезидентов. Предоплата — практическая альтернатива существовавшей до 24 февраля и санкций системе торговых кредитов в валюте, обслуживавших большую часть товарного импорта РФ: сейчас она стремительно разрушается как новым режимом валютного контроля, так и санкционными ограничениями и вполне объяснимым в свете двух предыдущих обстоятельств отказом экспортеров по крайней мере из «недружественных» государств (на деле гораздо более широкому списку стран) сохранять схемы существовавших ранее торговых операций с Россией. Отметим, что с большой вероятностью именно резкая неопределенность будущего торговых кредитов, а не полумифическое «давление на поставщиков со стороны их государств» для большинства приостановивших деятельность иностранных компаний в РФ стала главной причиной и деклараций об этом, и негласных действий (которых, видимо, гораздо больше).

Исходя из текста указа можно предположить, что ЦБ рассматривается сейчас властями РФ как структура, которая должна согласовывать новый режим валютного и капитального контроля с внешнеэкономической деятельностью.

С одной стороны, учитывая, что Банк России имеет неплохие шансы в рамках генеральной лицензии Минфина США быть централизованным каналом будущей стабильной системы оплаты импорта в РФ, это решение выглядит логичным.

Как Эльвира Набиуллина остается в ЦБ, а сам ЦБ — в неопределенности

С другой, «полуручное» обеспечение оплаты импорта в РФ — функция, предположительно возвращающая ЦБ к практикам Госбанка СССР. Остатки именно этой инфраструктуры в ЦБ ликвидированы еще в конце 1990-х. Отметим, что, как и в советское время, в системе уже сейчас, через несколько дней после ее воссоздания, есть исключения — значительная часть ограничений снята для проектов сжиженного природного газа «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ» (но не сахалинских). При этом комиссия по иноинвестициям указом получила право выдавать спецразрешения на операции сверх общих лимитов ЦБ, который, в свою очередь, такого права не имеет. Комиссия по иноинвестициям, в отличие от комиссий, упомянутых в трех предыдущих указах, в меньшей степени управляется Минфином — предполагаемая система сейчас (хотя и в недостроенном виде) выглядит более распределенной, чем передача всех полномочий в этой сфере на усмотрение Банка России и финансового министерства, как это представлялось две недели назад.

Дмитрий Бутрин

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